• Češi v akci •

Karolína Plíšková (17.) - Maria Sakkariová (7.) | Stadium 3 (19:00 SEČ)

Karolíně Plíšková už zbývá jen jeden krok k její již páté čtvrtfinálové účasti na "pátém grandslamu". V osmifinálové fázi vyzve loňskou finalistku a světovou sedmičku Marii Sakkariovou. S řeckou jedničkou celkem suverénně vyhrála tři z posledních čtyř soubojů a ve vzájemné bilanci vede 3-2.

Plíšková musela v lednu poprvé od srpna 2014 do kvalifikace a na obou generálkách v Adelaide ztroskotala hned na úvod hlavní soutěže. Na Australian Open naopak využila příznivého losu a dostala se až do čtvrtfinále, v němž nečekaně prohrála s Magdou Linetteovou. Na Blízkém východě se zúčastnila všech tří turnajů a nejlépe si vedla na tom posledním v Dubaji, kde vyřadila Markétu Vondroušovou, Marii Sakkariovou a Anhelinu Kalininovou. Ke čtvrtfinále proti Ize Šwiatekové nenastoupila. Na kurty se vrátila v Indian Wells, po parádním obratu přehrála Annu Kalinskou a pak povolila jen šest gamů světové jedenáctce Veronice Kuděrmetovové.

Sakkariová pořád čeká na svůj druhý kariérní triumf na nejvyšším okruhu a i na první letošní finále. Po zklamání v podobě vyřazení ve třetím kole grandslamového Australian Open s Lin Zhu prohrála semifinále v Linci s Petrou Martičovou a v Dauhá s Jessicou Pegulaovou. V Dubaji se loučila hned po úvodním zápase a výprasku právě od Plíškové. Chuť si bude chtít spravit v Indian Wells, loňská finalistka však stále nemá svou nejlepší formu a domácí Shelby Rogersovou i Anhelinu Kalininovou zdolala až po obratu.

Plíšková hraje od začátku Australian Open ve velmi solidní formě a Sakkariovou smetla nedávno v Dubaji. Řekyně však hrála mizerně a tentokrát se dá očekávat z její strany mnohem lepší výkon. Šance na postup jsou vyrovnané, v Dubaji byla favoritkou Sakkariová. V letošní sezoně ovšem prohrála s antukovou specialistkou Martinou Trevisanovou, Lin Zhu či Petrou Martičovou a přesvědčivě na rozdíl od Plíškové nepůsobí ani v Indian Wells, kde potřebovala tři sety proti Shelby Rogersové i Anhelině Kalininové.

Tip na vítězku: Karolína Plíšková

Karolína Plíšková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj, Australian Open (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj, Australian Open (ČF)

Bilance: 15-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 15-5

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-1 (kariérní 38-45)

Grandslamy: Australian Open (ČF)

Karolína Plíšková - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 21-8

Nejlepší výsledek: semifinále (2016-17)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 4-1

Generálka: Dauhá (1K), Dubaj (ČF)

Cesta turnajem: volný los, Kalinská (2-6 6-0 6-4), (11) Kuděrmetovová (6-1 7-5)

Maria Sakkariová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá, Linec (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (SF)

Bilance: 13-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 10-4

Bilance proti hráčkám Top 20: 2-2 (kariérní 43-54)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Maria Sakkariová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 10-4

Nejlepší výsledek: finále (2022)

Loňský výsledek: finále

Bilance v osmifinále: 1-1

Generálka: Dauhá (SF), Dubaj (2K)

Cesta turnajem: volný los, Rogersová (2-6 6-4 6-0), (27) Kalininová (3-6 6-2 6-4)



Barbora Krejčíková (16.) - Aryna Sabalenková (2.) | Stadium 2 (20:30 SEČ)

Osm zápasů neporažená Barbora Krejčíková bude útočit na své první čtvrtfinále v kalifornské poušti. O to samé bude usilovat i vítězka letošního Australian Open Aryna Sabalenková. Nedávno ve čtvrtfinále v Dubaji došlo na jejich třetí vzájemný souboj, Krejčíková ho vyhrála po famózním obratu a nakonec si došla pro titul.

Krejčíková hraje v dosavadním průběhu sezony velmi slušně, v tuto chvíli má bilanci 13-4 a všechny čtyři porážky zaregistrovala proti někomu z Top 20 žebříčku. Za sebou má pět turnajů a jen na jednom nepřešla přes první soupeřku. Po zklamání v podobě vyřazení ve druhém kole v Abú Zabí a v úvodním v Dauhá se rozjela v Dubaji, kde jako teprve pátá v historii porazila na jedné akci světovou jedničku, dvojku i trojku a po skalpu Igy Šwiatekové slavila svůj premiérový triumf na podnicích WTA 1000. V Indian Wells začala hladkým vítězstvím nad Dajanou Jastremskou a snadno si poradila i s Xinyu Wang, tedy až na zaváhání ve druhé sadě.

Sabalenková se rozjela po slabším období už ve druhé půlce předchozí sezony a v té letošní exceluje. Za sebou má 15 utkání a na kontě jedinou porážku, kterou utrpěla ve čtvrtfinále v Dubaji právě s Krejčíkovou. Na australském kontinentu dominovala, když bez ztráty setu ovládla silně obsazenou generálku v Adelaide a na Australian Open prohrála v sedmi zápasech jediný set a stala se zbrusu novou grandslamovou šampionkou. V Indian Wells jí stačila na postup do osmifinále jediná výhra, Jevgeniji Rodinové povolila dva gamy a Lesja Curenková odstoupila.

Vítězka se tipuje velmi těžko. Krejčíková je jedinou letošní přemožitelkou Sabalenkové, ovšem v Dubaji prohrávala už 0-6 1-3. Otázkou je, jaký výkon tentokrát předvede. Sabalenková si totiž drží stabilní formu a i tentokrát je favoritkou. V rozhodování nám moc nepomůže ani povrch, pomalejší podmínky mohou vyhovovat i škodit oběma aktérkám. Na údery budou mít totiž sice více času, ale zároveň bude pro obě těžší zahrát vítězný úder.

Tip na vítězku: Aryna Sabalenková

Barbora Krejčíková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (T)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj (T)

Bilance: 13-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 13-4

Bilance proti hráčkám Top 10: 4-2 (kariérní 11-14)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Barbora Krejčíková - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 4-1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021, 2023)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v osmifinále: 0-1

Generálka: Dauhá (1K), Dubaj (T)

Cesta turnajem: volný los, Jastremská (6-1 6-2), Xinyu Wang (6-2 6-7 6-2)

Aryna Sabalenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open, Adelaide 1 (T)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open, Adelaide 1 (T)

Bilance: 14-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 14-1

Bilance proti hráčkám Top 20: 3-0 (kariérní 45-35)

Grandslamy: Australian Open (T)

Aryna Sabalenková - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 5-3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2019)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0-1

Generálka: Dubaj (ČF)

Cesta turnajem: volný los, Rodinová (6-2 6-0), Curenková (bez boje)



Markéta Vondroušová (105.) - Karolína Muchová (76.) | Stadium 3 (22:00 SEČ)

Český tenis bude mít ve čtvrtfinále letošního ročníku BNP Paribas Open minimálně jedno zastoupení. V osmifinále se totiž utkají Markéta Vondroušová, která je v této fázi v kalifornské poušti už počtvrté a může vyrovnat své zdejší maximum, a debutantka Karolína Muchová. Oba předchozí souboje vyhrála Vondroušová.

Vondroušová se na konci října vrátila po půlroční pauze a celkem hned se jí začalo dařit. Na nejvyšším okruhu se znovu objevila až na začátku letošní sezony, v Adelaide prošla do čtvrtfinále, na Australian Open do třetího kola a v hale v Linci až do semifinále. Na všech třech turnajích si připsala minimálně dvě výhry. Tato série skončila v Dubaji, kde dohrála v prvním kole po derby s Karolínou Plíškovou. Následovalo vypadnutí z Top 100. V Indian Wells začala hladkou výhrou nad Rebeccou Marinovou, ve druhém kole deklasovala trápící se krajanku Marii Bouzkovou a ve třetím vyřadila světovou čtyřku Ons Džabúrovou.

Muchová se loni v březnu vrátila po zranění a zdravotně se trápí i nadále. Letos má solidní bilanci 10-3 a všechny tři porážky byly velmi těsné. Ve čtvrtfinále v Aucklandu podlehla Rebece Masárové a na Australian Open loňské finalistce Danielle Collinsové, v Dauhá prohrála bitvu s Caroline Garciaovou a v Dubaji po skalpu Belindy Bencicové nenastoupila ke čtvrtfinále. Stále tak čeká na první semifinále od Australian Open 2021, do Top 100 už se vrátit dokázala. Svou premiéru v Indian Wells odstartovala vydřenou výhrou nad Julií Putincevovou, pak ve dvou setech přehrála dvojnásobnou šampionku Viktorii Azarenkovou a naposledy zvládla "tříseťák" s antukovou specialistkou Martinou Trevisanovou.

Obě české zástupkyně se často trápí zdravotně. Více sil by mohla mít v osmifinále Vondroušová, která má za sebou přece jen o něco snadnější a suverénnější cestu mezi nejlepší šestnáctku. Vzájemná bilance nám nic moc neřekne, jelikož se skoro pět let neutkaly. Vondroušová má s Češkami bilanci 22-7, Muchová podstatně horší 26-19.

Tip na vítězku: Markéta Vondroušová

Markéta Vondroušová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Linec (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 1 (ČF)

Bilance: 10-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 7-3

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 3-1 (kariérní 42-24)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Markéta Vondroušová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 12-4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2019)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 1-2

Generálka: Dubaj (1K)

Cesta turnajem: Marinová (6-2 6-2), (28) Bouzková (6-1 6-1), (4) Džabúrová (7-6 6-4)

Karolína Muchová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj, Auckland (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj, Auckland (ČF)

Bilance: 10-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 10-3

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 2-1 (kariérní 134-68)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Karolína Muchová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 3-0

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Dauhá (2K), Dubaj (ČF)

Cesta turnajem: Putincevová (6-3 4-6 6-4), (14) Azarenková (7-6 6-3), (23) Trevisanová (6-4 3-6 6-4)



Petra Kvitová (15.) - Jessica Pegulaová (3.) | Stadium 1 (23:00 SEČ)

Petra Kvitová má na dosah vyrovnání svého maxima na BNP Paribas Open, celkově třetí čtvrtfinále a první od roku 2016. Její soupeřkou bude domácí jednička Jessica Pegulaová, také ona byla v minulosti v tomto dějišti nejdál mezi nejlepší osmičkou, a to předloni. Kvitová vyhrála poslední souboj v letošním United Cupu a zvýšila své vedení ve vzájemné bilanci na 3-1. Všechna čtyři střetnutí skončila ve dvou setech.

Kvitová měla parádní vstup do letošní sezony, první ztracený set a porážku zaznamenala až v pátém utkání, a to se zástupkyní Top 10 světového hodnocení Darjou Kasatkinovou. Po čtvrtfinále v Adelaide se mezi nejlepší osmičku zatím nedostala, na Australian Open překvapivě vypadla už ve druhém kole s Anhelinou Kalininovou, v Dauhá ve stejné fázi podlehla Cori Gauffové a v osmifinále v Dubaji uhrála pouhých pět gamů s krajankou a pozdější šampionkou Barborou Krejčíkovou. V úvodním zápase v Indian Wells neměla proti domácí divoké kartě Elizabeth Mandlikové daleko k rozhodující sadě a ve třetím kole absolvovala utkání jako na horské dráze s Jelenou Ostapenkovou.

Pegulaová se výrazně podílela na triumfu své země v premiérovém ročníku týmového United Cupu a na všech letošních individuálních akcích postoupila minimálně do čtvrtfinále, ačkoli její výkony nejsou tak stabilní, jak jsme u ní zvyklí. Po dalším nezdaru ve čtvrtfinále Australian Open schytala ve finále v Dauhá výprask od světové jedničky Igy Šwiatekové a v semifinále v Dubaji uhrála ve třech setech jen osm gamů s pozdější vítězkou Barborou Krejčíkovou. V Indian Wells překvapivě potřebovala všechny tři sady proti Camile Giorgiové i Anastasii Potapovové.

Obě aktérky měly silný vstup do sezony a pak jim začala forma klesat, výsledkově zaznamenala podstatně větší propad česká jednička. Pegulaová ale nehraje od jasné porážky ve čtvrtfinále Australian Open s Viktorií Azarenkovou v nijak oslnivé formě a ztratila set například s Viktorijí Tomovovou a v Indian Wells v obou duelech. Šance Kvitové se tím zvyšují, přestože sama nemá svou nejlepší ani stabilní fazónu. Vzhledem k podmínkám v kalifornské poušti, které dvojnásobné wimbledonské šampionce nikdy nevyhovovaly, stejně jako sázkové kanceláře favorizujeme Američanku.

Tip na vítězku: Jessica Pegulaová

Petra Kvitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 2 (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 2 (ČF)

Bilance: 10-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 10-4

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-2 (kariérní 61-69)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Petra Kvitová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 17-11

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2013, 2016)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 2-1

Generálka: Dauhá (2K), Dubaj (OF)

Cesta turnajem: volný los, Mandliková (6-1 7-5), (24) Ostapenková (0-6 6-0 6-4)

Jessica Pegulaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (F); Dubaj (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (F); Dubaj (SF)

Bilance: 15-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 15-4

Bilance proti hráčkám Top 20: 4-2 (kariérní 23-34)

Grandslamy: Australian Open (ČF)

Jessica Pegulaová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 6-4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 1-0

Generálka: Dauhá (F), Dubaj (SF)

Cesta turnajem: volný los, Giorgiová (3-6 6-1 6-2), (26) Potapovová (3-6 6-4 7-5)



• Cesta za obhajobou titulu •

Taylor Fritz (5.) - Márton Fucsovics (84.) | Stadium 1 (20:30 SEČ)

Taylor Fritz bude pokračovat v obhajobě svého největšího triumfu proti Mártonovi Fucsovicsovi, který má po necelých třech letech znovu na dosah své premiérové čtvrtfinále na turnajích Masters. Bude se jednat o první vzájemný souboj.

Fritz se v lednu výrazně podílel na prvenství své země v premiérovém ročníku týmového United Cupu, ale pak přišla šokující porážka ve druhém kole Australian Open s Alexejem Popyrinem. V nejlepší formě nehrál ani v posledních týdnech, ačkoli nenašel přemožitele v Delray Beach a na dalších dvou turnajích prošel do semifinále. V Dallasu prohrál souboj o finále s Yibing Wuem a v Acapulku semifinálovou bitvu s krajanem Tommym Paulem. V Indian Wells měl problémy hned v úvodním zápase s talentovaným krajanem Benem Sheltonem, ovšem v dalším kole smetl Sebastiána Báeze.

Fucsovics zahájil sezonu triumfem na challengeru v Manámě a ve třetím kole Australian Open vedl 2-0 na sety proti favorizovanému Jannikovi Sinnerovi. Po zahození náskoku se začal trápit a z následujících šesti zápasů dokázal vyhrát jediný. O to překvapivější je jeho suverénní jízda v kalifornské poušti, v Indian Wells začal jasně prohraným setem, nicméně pak nedal šanci domácímu Jeffreymu Johnovi Wolfovi, vítězi generálky v Acapulku Alexovi de Minaurovi ani Alexovi Molčanovi.

Fucsovics si vede v Indian Wells skvěle, ovšem se zástupci Top 10 má katastrofální kariérní úspěšnost 2-22 a na Masters jasně prohrál obě předchozí osmifinále. Fritz by tak měl potvrdit roli favorita, i když ho čeká rozjetý soupeř a možná bude muset o postup bojovat nejvíce v dosavadním průběhu turnaje.

Tip na vítěze: Taylor Fritz

Taylor Fritz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Delray Beach (T); Acapulko, Dallas (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Delray Beach (T); Acapulko (SF)

Bilance: 16-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 14-3

Bilance proti hráčům Top 50-100: 6-1 (kariérní 70-49)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Taylor Fritz - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 17-5

Nejlepší výsledek: triumf (2022)

Loňský výsledek: triumf

Bilance v osmifinále: 2-0

Generálka: Delray Beach (T), Acapulko (SF)

Cesta turnajem: volný los, Shelton (4-6 6-4 6-3), (30) Báez (6-1 6-2)

Márton Fucsovics - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells (OF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (OF)

Bilance: 11-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 10-4

Bilance proti hráčům Top 10: 0-0 (kariérní 2-22)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Márton Fucsovics - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 4-4

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Dauhá (1K), Dubaj (Q)

Cesta turnajem: Wolf (1-6 6-0 6-3), (16) de Minaur (6-4 6-2), Molčan (6-4 6-2)



Iga Šwiateková (1.) - Emma Raducanuová (77.) | Stadium 1 (úterý 4:00 SEČ)

Iga Šwiateková stále může obhájit loňský triumf v Indian Wells. Světovou jedničku čeká další souboj šampionek US Open, tentokrát s Emmou Raducanuovou, která bude bojovat o své premiérové čtvrtfinále na podnicích série WTA 1000. Dosud se potkaly pouze loni na antuce ve stuttgartské hale, Polka vyhrála ve dvou setech.

Šwiateková loni posbírala osm titulů, přidala další dva grandslamové vavříny a je suverénní světovou jedničkou. Na začátku letošního roku však nedominovala, v United Cupu schytala výprask od Jessicy Pegulaové a na Australian Open skončila již v osmifinále na pozdější finalistce Jeleně Rybakinové. Od té doby ovšem zase exceluje, při obhajobě v Dauhá ztratila ve třech zápasech jen pět gamů a snadno prošla do finále i v Dubaji. V něm ale po slabším výkonu jasně prohrála s Barborou Krejčíkovou. V Indian Wells na úvod zničila domácí Claire Liuovou a set nepovolila ani Biance Andreescuové.

Raducanuová stále jako jediná ovládla grandslam z kvalifikace, od šokujícího triumfu na US Open 2021 se však trápí výsledkově i zdravotně a velmi často střídá trenéry. Loňskou sezonu zakončila s negativní bilancí 17-19 a na zranění má smůlu i v letošním roce, v němž hraje teprve třetí turnaj. V Aucklandu musela vzdát souboj o čtvrtfinále a na Australian Open skončila už ve druhém kole na Cori Gauffové. V Indian Wells absolvuje svou první akci po téměř dvouměsíční pauze, po cestě do osmifinále přehrála Danku Koviničovou, Magdu Linetteovou a ve třech setech světovou třináctku Beatriz Haddadovou Maiaovou.

Šwiateková sice měla v předchozím kole potíže s Biancou Andreescuovou, nicméně stále si drží skvělou formu, která ji provází od vyřazení v osmifinále Australian Open. Její útok na úspěšnou obhajobu by neměla ukončit ani Raducanuová, jež má za sebou tři souboje s hráčkami Top 10 a v ani jednom neuhrála set. Britka hraje v Indian Wells velmi slušně, ovšem na suverénní královnu žebříčku by to stačit nemělo.

Tip na vítězku: Iga Šwiateková

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (T); Dubaj (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (T); Dubaj (F)

Bilance: 14-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 14-3

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 5-0 (kariérní 46-7)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Iga Šwiateková - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 10-1

Nejlepší výsledek: triumf (2022)

Loňský výsledek: triumf

Bilance v osmifinále: 1-1

Generálka: Dauhá (T), Dubaj (F)

Cesta turnajem: volný los, Liuová (6-0 6-1), (32) Andreescuová (6-3 7-6)

Emma Raducanuová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells (OF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (OF)

Bilance: 5-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 5-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-1 (kariérní 0-3)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Emma Raducanuová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 4-2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Koviničová (6-2 6-3), (20) Linetteová (7-6 6-2), (13) Haddadová Maiaová (6-1 2-6 6-4)