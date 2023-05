7. den v Madridu: Krejčíková zaútočí na postup mezi nejlepší osmičku, v osmifinále ji čeká Martičová

Barbora Krejčíková (12.) - Petra Martičová (33.) | Stadium 3 (15:30 SELČ)

Barbora Krejčíková dál sbírá svá první vítězství na Mutua Madrid Open a v osmifinále změří síly s bývalou světovou čtrnáctkou a čtvrtfinalistkou ročníku 2019 Petrou Martičovou. S Chorvatkou se utká poprvé.

Krejčíková si vede celou sezonu solidně a problémy má hlavně s vysoko postavenými hráčkami, všech sedm letošních turnajových porážek zaregistrovala proti soupeřce, která v té době figurovala v Top 20. Po prvenství v Dubaji, kde slavila svůj první triumf na WTA 1000, narazila v osmifinále v Indian Wells i Miami na Arynu Sabalenkovou a na Bělorusku nestačila ani ve druhém kole ve Stuttgartu. Na antuce začala v půlce dubna v kvalifikaci BJK Cupu, porazila Katarinu Zavackou a prohrála s Martou Kosťukovou. V Madridu potřebovala všechny tři sety s Dankou Koviničovou, kterou dorazila kanárem, a pak si snadno poradila s Xiyu Wang.

Martičové se letos před cestou do Madridu povedl jediný turnaj, a to v únoru, kdy prošla do finále v linecké hale. Na dalších šesti akcích nedokázala v hlavní soutěži porazit více než jednu soupeřku. Znovu se jí to povedlo až v Madridu, kam dorazila po úspěšné kvalifikaci ve Stuttgartu, ale porážce v prvním kole s Anastasií Potapovovou, a letošní bilanci 10 výher a devíti proher. V Caja Mágica měla potíže s kvalifikantkou Laurou Siegemundovou i rozjetou Annou Kalinskou.

Krejčíková je zaslouženě favoritkou, ovšem na antuce je Martičová nejvíce nebezpečná. Zkušená Chorvatka má sice s hráčkami Top 20 mizernou kariérní bilanci 22-53, nicméně z posledních devíti soubojů s takto vysoko postavenými soupeřkami jich dokázala sedm vyhrát. Lepší a hlavně stabilnější formu má ale poslední česká zástupkyně na turnaji a měla by postoupit.

Tip na vítězku: Barbora Krejčíková

Barbora Krejčíková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (T)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (OF)

Bilance: 19-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 3-1

Bilance proti hráčkám Top 50: 11-8 (kariérní 39-42)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Barbora Krejčíková - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 2-1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Stuttgart (2K)

Cesta turnajem: volný los, Koviničová (6-3 4-6 6-0), Xiyu Wang (6-4 6-1)

Petra Martičová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Linec (F)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (OF)

Bilance: 12-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 4-1

Bilance proti hráčkám Top 20: 1-2 (kariérní 22-53)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Petra Martičová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 6-5

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2019)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 1-0

Generálka: Stuttgart (1K)

Cesta turnajem: volný los, Siegemundová (7-6 6-3), Kalinská (6-3 4-6 6-3)