7. den v Madridu: Kvitová ve čtvrtfinále vyzve Bartyovou, Muchová se utká s Pavljučenkovovou

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Kvitová (9-ČR) - Bartyová (1-Austr.) | Manolo Santana Stadium (13:00 SELČ) Muchová (ČR) - Pavljučenkovová (Rus.) | Arantxa Sanchez Stadium (15:00 SELČ) • Další čtvrtfinále žen • Badosaová (Šp.) - Bencicová (8-Švýc.) | Arantxa Sanchez Stadium (11:00 SELČ) Sabalenková (5-Běl.) - Mertensová (13-Belg.) | Manolo Santana Stadium (19:00 SELČ) • Šlágr dne - muži • Paire (Fr.) - Tsitsipas (4-Řec.) | Manolo Santana Stadium (20:30 SELČ)



• Češi v akci •

Petra Kvitová (12.) - Ashleigh Bartyová (1.) | Manolo Santana Stadium (13:00 SELČ)

Se třemi triumfy nejúspěšnější hráčka turnaje Petra Kvitová se ve čtvrtfinále střetne se světovou jedničkou a se třemi triumfy nejúspěšnější hráčkou letošní sezony Ashleigh Bartyovou. Bude se jednat o jubilejní desátý souboj, ten poslední loni v Dauhá vyhrála Kvitová a ujala se ve vzájemné bilanci vedení 5-4. Na antuce se potkávají teprve podruhé a po devíti letech.

Kvitová sice dokázala s Bartyovou v Dauhá přerušit sérii čtyř porážek, ovšem světová jednička působí velmi sebevědomě a i přes občas nevýrazné výkony dokáže zápasy vyhrávat. Momentálně se navíc veze na vlně sedmi výher, což jí může v klíčových okamžicích pomoct. Bartyová je celkem jasnou kurzovou favoritkou, proti nejúspěšnější hráčce Mutua Madrid Open by to však tak jednoduché být nemělo.

Tip: Bartyová ve třech setech

Aktuální forma

Kvitové se vůbec nepovedlo australské léto, pak přišel nečekaný triumf v Dauhá a na následujících čtyřech akcích vyhrála jen pět zápasů. Na antuce se letos představila už dvakrát, v Charlestonu v osmifinále překvapivě a jasně prohrála s pozdější finalistkou Dankou Koviničovou a ve stuttgartském čtvrtfinále nevyužila mečboly proti Elině Svitolinové a neobhájila předloňský triumf.

Cesta turnajem

V Madridu jí na úvod vzdala krajanka Marie Bouzková, poté si poradila s Angelique Kerberovou a ve třech setech s Veronikou Kuděrmetovovou.

Historie na Mutua Madrid Open

Kvitová v Madridu ve své kariéře posbírala už 32 výher, třikrát slavila triumf (2011, 2015 a 2018) a je nejúspěšnější hráčkou prestižního podniku. Ve čtvrtfinále je pošesté a neuspěla v něm pouze předloni proti pozdější šampionce Kiki Bertensové.

Petra Kvitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (vítězka)

Největší úspěchy na antuce: Stuttgart (čtvrtfinále)

Bilance: 14-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 6-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-2 (kariérní 56-60)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 15-11)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Petra Kvitová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 32-7

Nejlepší výsledek: vítězka (2011, 2015, 2018)

Výsledek v posledním ročníku 2019: čtvrtfinále

Bilance ve čtvrtfinále: 3-1

Generálka: Charleston (osmifinále), Stuttgart (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Bouzková (6-2 2-3 skreč), Kerberová (6-4 7-5), Kuděrmetovová (6-3 4-6 6-4)

Aktuální forma

Bartyová loni po restartu už nehrála, přesto se na kurty letos vrátila triumfem na generálce v Melbourne, v Miami úspěšně obhájila titul a ovládla generálku ve Stuttgartu. V letošní sezoně má bilanci 23-3 a na antuce 9-1.

Cesta turnajem

V Madridu na úvod smetla Shelby Rogersovou, s kvalifikantkou Tamarou Zidanšekovou naopak překvapivě musela do rozhodující sady a v osmifinále ve dvou těsných setech vyhrála souboj posledních šampionek French Open s Igou Šwiatekovou.

Historie na Mutua Madrid Open

Bartyová v Madridu hraje teprve potřetí, při svém debutu v roce 2018 skončila ve druhém kole, předloni ve čtvrtfinále na raketě Simony Halepové.

Ashleigh Bartyová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Stuttgart, Miami, Melbourne 2 (vítězka)

Největší úspěchy na antuce: Stuttgart (vítězka)

Bilance: 23-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 9-1

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 3-0 (kariérní 22-18)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 1-0 (kariérní 9-1)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Ashleigh Bartyová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 7-2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2019, 2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: čtvrtfinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0-1

Generálka: Charleston (čtvrtfinále), Stuttgart (vítězka)

Cesta turnajem: Rogersová (6-2 6-1), Zidanšeková (6-4 1-6 6-3), (14) Šwiateková (7-5 6-4)



Karolína Muchová (20.) - Anastasia Pavljučenkovová (41.) | Arantxa Sanchez Stadium (15:00 SELČ)

Karolína Muchová stále pokračuje ve svém debutu v Madridu a dnes odehraje své premiérové čtvrtfinále na podnicích série WTA 1000. V něm narazí na Anastasii Pavljučenkovovou, která do semifinále akcí této kategorie naposledy postoupila v srpnu 2010. Muchová může Pavljučenkovové oplatit předloňskou porážku z Moskvy, kde se odehrál jejich jediný dosavadní souboj.

Muchová na konci zápasu se Sakkariovou, který skončil až těsně před půlnocí, nepůsobila příliš fit. Hodně tak bude záležet na jejím zdravotním stavu. Pokud se dokáže dát za zhruba 15 hodin dohromady, pak by měla postoupit do dalšího kola.

Tip: Muchová ve dvou setech

Aktuální forma

Muchovou letos opět trápí zdraví. Na generálce v Melbourne pro zranění břišního svalu nenastoupila ke čtvrtfinále a na Australian Open se i přes přetrvávající potíže senzačně dostala až do semifinále. Od té doby natržený sval léčila a vrátila se až po dvou měsících ve Stuttgartu, kde hned na úvod podlehla Jekatěrině Alexandrovové, přičemž začala mít problém se zády.

Cesta turnajem

V Madridu na úvod nedala šanci trápící se Qiang Wang a poté vyřadila světovou dvojku Naomi Ósakaovou. V osmifinále vyhrála téměř tříhodinovou bitvu s Marií Sakkariovou, přestože ve druhé sadě nevyužila dva mečboly a v rozhodujícím setu třikrát prohrávala o brejk a Řekyně podávala na vítězství.

Historie na Mutua Madrid Open

Muchová v Madridu hraje poprvé.

Karolína Muchová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (čtvrtfinále)

Bilance: 11-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 3-1

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 2-1 (kariérní 7-3)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (semifinále)

Karolína Muchová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 3-0

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Stuttgart (1. kolo)

Cesta turnajem: Qiang Wang (6-1 6-3), (2) Ósakaová (6-4 3-6 6-1), (16) Sakkariová (6-0 6-7 7-5)

Aktuální forma

Pavljučenkovová se před startem turnaje velmi trápila. Ruska letos odehrála osm turnajů a jen na jednom vyhrála dva zápasy (osmifinále na generálce v Melbourne). Do antukového jara vstoupila v Istanbulu a hned v úvodním kole prohrála bitvu s krajankou Anastasií Potapovovou.

Cesta turnajem

V Madridu ovšem výborně využívá příznivého losu a chytá formu. Nejprve bez ztráty setu přehrála trápící se Madison Keysovou a Karolínu Plíškovou a v osmifinále ve třech setech zdolala Jennifer Bradyovou, která nemá antuku příliš v oblibě.

Historie na Mutua Madrid Open

Pavljučenkovová v Madridu startuje již podvanácté a postupem do čtvrtfinále vyrovnala své maximum z roku 2011. Při posledních třech účastech vypadla hned v prvním kole, předloni v něm schytala výprask od Jeleny Ostapenkové.

Anastasia Pavljučenkovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (čtvrtfinále)

Bilance: 8-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 3-1

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 1-1 (kariérní 33-50)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 2-9)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Anastasia Pavljučenkovová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 13-11

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2011, 2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-1

Generálka: Istanbul (1. kolo)

Cesta turnajem: Keysová (7-5 6-2), (6) Kar. Plíšková (6-0 7-5), (11) Bradyová (7-5 6-7 6-3)



• Další čtvrtfinále žen •

Paula Badosaová (62.) - Belinda Bencicová (11.) | Arantxa Sanchez Stadium (11:00 SELČ)

Paula Badosaová si na domácím prestižním podniku zahraje své největší čtvrtfinále a v případě dnešního vítězství si zajistí debut v Top 50 žebříčku WTA. Třiadvacetiletá Španělka v něm vyzve o rok starší a mnohem zkušenější semifinalistku posledního ročníku Belindu Bencicovou. Premiérový vzájemný souboj se uskutečnil nedávno na zelené antuce v Charlestonu, Badosaová vyhrála ve třech setech.

Badosaová má letos na antuce vynikající formu, ale v Madridu měla už v předchozím kole zdravotní potíže. Bude tedy hodně záležet na tom, v jaké kondici k utkání nastoupí. Vzhledem k možnému zranění domácí naděje mírně favorizujeme Bencicovou.

Tip: Bencicová ve třech setech

Aktuální forma

Badosaová si letos vede velmi slušně a momentálně je v žebříčku WTA nejvýše v kariéře. Do antukové části sezony vstoupila výborně, když v Charlestonu po cestě do semifinále vyřadila světovou jedničku Ashleigh Bartyovou a právě Belindu Bencicovou.

Cesta turnajem

Badosaová v úvodním kole přehrála Barboru Krejčíkovou, následně po prohrané úvodní sadě smetla Jil Teichmannovou a v osmifinále po více než dvouapůlhodinové bitvě vydřela postup přes Anastasiji Sevastovovou.

Historie na Mutua Madrid Open

Badosaová si letos v Madridu vede jasně nejlépe. V letech 2015 a 2016 skončila v prvním kole a ročníky 2017 a 2018 pro ni skončily už v kvalifikaci.

Paula Badosaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Charleston, Lyon (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Charleston (semifinále)

Bilance: 13-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 7-1

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 1-0 (kariérní 1-2)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Paula Badosaová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 3-2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Charleston (semifinále)

Cesta turnajem: Krejčíková (6-1 7-5), Teichmannová (5-7 6-1 6-2), Sevastovová (6-7 7-6 6-0)

Aktuální forma

Bencicová si letos sice zahrála finále v Adelaide, ale jinak se jí po zranění ruky, které utrpěla ve druhé půlce loňské sezony, nedaří. Před startem madridské akce dokázala dvě soupeřky porazit už jen na Australian Open, přestože letos hraje již svůj devátý turnaj. Na generálkách v Charlestonu a Stuttgartu se dohromady dočkala jediného vítězství.

Cesta turnajem

Bencicová do turnaje vstoupila hladkou výhrou nad Kristinou Mladenovicovou, další kvalifikantku Bernardu Peraovou naopak zdolala až v tie-breaku rozhodující sady. V osmifinále odvrátila dva setboly Ons Džabúrové, Tunisanka poté ve druhém setu vzdala.

Historie na Mutua Madrid Open

Bencicová při svých dvou úvodních startech v Madridu (2014-15) vypadla hned v prvním kole, předloni se ovšem probojovala až do semifinále, v němž nestačila na Simonu Halepovou.

Belinda Bencicová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide (finále)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (čtvrtfinále)

Bilance: 11-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 4-2

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 6-3 (kariérní 67-33)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 4-1)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Belinda Bencicová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 7-3

Nejlepší výsledek: semifinále (2019)

Výsledek v posledním ročníku 2019: semifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 1-0

Generálka: Charleston (2. kolo), Stuttgart (2. kolo)

Cesta turnajem: Mladenovicová (6-4 6-2), Peraová (3-6 6-1 7-6), Džabúrová (7-6 4-3 skreč)



Aryna Sabalenková (7.) - Elise Mertensová (16.) | Manolo Santana Stadium (19:00 SELČ)

Poslední čtvrtfinále obstarají bývalé deblové parťačky Aryna Sabalenková s Elise Mertensovou. Pro obě aktérky se jedná o značné vylepšení madridského maxima, Sabalenková nikdy předtím nepřešla přes první kolo, Mertensová byla nejdále v kole druhém. Poslední tři vzájemné souboje vyhrála Sabalenková a ve vzájemné bilanci vede 4-2.

Sabalenková má v posledních týdnech vynikající formu a je zaslouženou favoritkou na postup. Pokud nebude příliš chybovat, měla by si s Mertensovou znovu poradit.

Tip: Sabalenková ve dvou setech

Aktuální forma

Sabalenková letos až na jednu výjimku prohrává jen s těmi nejlepšími. Běloruská jednička kromě překvapivé porážky s Kaiou Kanepiovou letos nestačila na světovou jedničku Ashleigh Bartyovou (x2), Garbiñe Muguruzaovou (x2) a Serenu Williamsovou. Na generálce ve Stuttgartu si zahrála své druhé letošní finále (triumf v Abú Zabí), v němž podlehla Bartyové.

Cesta turnajem

Sabalenková zatím v Madridu kosí jednu soupeřku za druhou. Na úvod smetla Věru Zvonarevovou, poté nedala šanci Darje Kasatkinové a v osmifinále snadno přehrála Jessicu Pegulaovou.

Historie na Mutua Madrid Open

Sabalenková v Madridu hraje potřetí a poprvé dokázala přejít přes první kolo. Předloni v něm nestačila na Světlanu Kuzněcovovou.

Aryna Sabalenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Abú Zabí (vítězka); Stuttgart (finále)

Největší úspěchy na antuce: Stuttgart (finále)

Bilance: 21-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 7-1

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 2-3 (kariérní 15-8)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-2 (kariérní 4-3)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Aryna Sabalenková - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 3-2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Stuttgart (finále)

Cesta turnajem: Zvonarevová (6-1 6-2), Kasatkinová (6-3 6-3), Pegulaová (6-1 6-2)

Aktuální forma

Mertensová po loňském restartu patří k nejlepším hráčkám a letos se pouze na jednom z šesti turnajů neprobojovala alespoň do osmifinále. Do sezony vstoupila triumfem na generálce v Melbourne a ukončila téměř dvouleté čekání na další titul. Antukové jaro začala v Charlestonu překvapivou porážkou s Alizé Cornetovou a ve finále v Istanbulu překvapivě nestačila na Soranu Cirsteaovou.

Cesta turnajem

V Madridu si bez ztráty setu poradila se Shuai Zhang i trápící se Jelenou Rybakinovou. V osmifinále vyřadila dvojnásobnou šampionku a čtyřnásobnou finalistku Simonu Halepovou, přestože s ní prohrávala o set a brejk.

Historie na Mutua Madrid Open

Mertensová v Caja Mágica rovněž startuje potřetí a v minulosti si nevedla o moc lépe než Sabalenková. Jejím předchozím maximem bylo druhé kolo z roku 2018, předloni vypadla v prvním kole po porážce s Annou Karolínou Schmiedlovou.

Elise Mertensová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 1 (vítězka); Istanbul (finále); Dubaj (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Istanbul (finále)

Bilance: 20-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 7-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 2-1 (kariérní 9-20)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 1-0 (kariérní 2-3)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Elise Mertensová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 4-2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Charleston (2. kolo), Istanbul (finále)

Cesta turnajem: Shuai Zhang (6-3 6-3), Rybakinová (7-6 7-5), (3) Halepová (4-6 7-5 7-5)



• Šlágr dne - muži •

Benoit Paire (35.) - Stefanos Tsitsipas (5.) | Manolo Santana Stadium (20:30 SELČ)

Dnešní mužský šlágr obstarají Benoit Paire, který se díky několika fanouškům, kteří do areálu Caja Mágica smí, zdá být opět motivován, a nejúspěšnější hráč dosavadního průběhu antukového jara Stefanos Tsitsipas. Poslední vzájemný souboj nedávno v Acapulku jasně vyhrál finalista posledního ročníku Mutua Madrid Open Tsitsipas a ve vzájemné bilanci vede 2-1.

Paire sám řekl, že si bez fanoušků tenis vůbec neužívá. Na jeho výsledcích je to samozřejmě vidět, letos má otřesnou bilanci 2-10 a do Madridu dorazil se sérií sedmi porážek. Tu přerušil po nečekaném dvousetovém vítězství nad Nikolozem Basilašvilim, jenž v neděli triumfoval v Mnichově.

Tsitsipas letos startoval na sedmi akcích a na všech se dostal minimálně do čtvrtfinále. Nejlepší řecký tenista je zatím nejúspěšnějším hráčem letošního antukového jara, v Monte Carlu získal svou premiérovou trofej z Masters a v Barceloně ve finále nevyužil mečbol proti Rafaelovi Nadalovi.

Tsitsipas by do dalšího kola projít měl, pokud si famózní formu přivezl i do španělské metropole. Paire je ale také obrovským talentem a může favoritovi postup do dalšího kola značně znepříjemnit. Francouzský bouřlivák však musí chtít uspět.

Tip: Tsitsipas ve dvou setech

Benoit Paire - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Córdoba (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: Córdoba (čtvrtfinále)

Bilance: 2-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 2-8

Bilance na antuce: 2-5

Bilance proti hráčům Top 10: 0-2 (kariérní 6-42)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Benoit Paire - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 5-5

Nejlepší výsledek: osmifinále (2017)

Výsledek v posledním ročníku 2019: kvalifikace

Generálka: Monte Carlo (1. kolo), Barcelona (1. kolo)

Cesta turnajem: Basilašvili (6-4 7-5)

Stefanos Tsitsipas - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monte Carlo (vítěz); Barcelona, Acapulko (finále); Rotterdam, Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Monte Carlo (vítěz); Barcelona (finále)

Bilance: 26-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 9-1

Bilance proti hráčům Top 31-50: 4-1 (kariérní 36-12)

Grandslamy: Australian Open (semifinále)

Stefanos Tsitsipas - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 4-2

Nejlepší výsledek: finále (2019)

Výsledek v posledním ročníku 2019: finále

Generálka: Monte Carlo (vítěz), Barcelona (finále)

Cesta turnajem: volný los