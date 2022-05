V rámci sedmého hracího dne letošního ročníku Mutua Madrid Open do mužské části turnaje vstoupí další největší favorité Rafael Nadal a Stefanos Tsitsipas a také obhájce titulu Alexander Zverev. Ženy mají na programu už čtvrtfinále, Simona Halepová se utká s Ons Džabúrovou, Jekatěrina Alexandrovová s Amandou Anisimovovou, Jil Teichmannová s Anhelinou Kalininovou a Sara Sorribesová s Jessicou Pegulaovou.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Čtvrtfinále žen • Džabúrová (8-Tun.) - Halepová (Rum.) | Manolo Santana Stadium (12:00 SELČ) Alexandrovová (-) - Anisimovová (USA) | Arantxa Sanchez Stadium (13:30 SELČ) Teichmannová (Švýc.) - Kalininová (Ukr.) | Arantxa Sanchez Stadium (15:00 SELČ) Sorribesová (Šp.) - Pegulaová (12-USA) | Manolo Santana Stadium (20:00 SELČ) • Největší favorité v akci • Nadal (3-Šp.) - Kecmanovič (Srb.) | Manolo Santana Stadium (16:00 SELČ) Tsitsipas (4-Řec.) - Pouille (Fr.) | Manolo Santana Stadium (21:30 SELČ) • Cesta za obhajobou titulu • Zverev (2-Něm.) - Čilič (Chorv.) | Manolo Santana Stadium (13:30 SELČ)



• Čtvrtfinále žen •

Ons Džabúrová (10.) - Simona Halepová (21.) | Manolo Santana Stadium (12:00 SELČ)

Ons Džabúrová bude o své premiérové semifinále na klasické antuce bojovat proti Simoně Halepové, která v Madridu čtyřikrát hrála finále, dvakrát triumfovala a řadí se k největším favoritkám letošního ročníku. Poslední souboj v únoru v Dubaji jasně vyhrála Halepová a ve vzájemné bilanci vede 2-1.

Džabúrová sice stále čeká na první semifinále na této úrovni na tradiční oranžové drti, nicméně na tomto povrchu rozhodně hrát umí. Halepová je však v Madridu jako doma, zatím ničí jednu soupeřku za druhou a pro Tunisanku bude velmi těžké na bývalou světovou jedničku najít recept.

Tip na vítězku: Simona Halepová

Aktuální forma

Džabúrová se v úvodních měsících letošní sezony trápila zdravotně, dokonce musela vynechat Australian Open. Na sérii alespoň tří vítězství dosáhla až na začátku antukového jara v Charlestonu, kde ve finále podlehla Belindě Bencicové. Další generálku odehrála ve Stuttgartu a ve čtvrtfinále ve třech setech nestačila na Paulu Badosaovou.

Cesta turnajem

V Madridu měla v každém ze tří zápasů potíže, postupně vyřadila Jasmine Paoliniovou, Varvaru Gračevovou i Belindu Bencicovou, které oplatila nedávnou porážku.

Historie na Mutua Madrid Open

V Caja Mágica debutovala loni, v osmifinále vzdala Belindě Bencicové.

Ons Džabúrová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Charleston (F)

Největší úspěchy na antuce: Charleston (F)

Bilance: 17-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 9-2

Bilance proti hráčkám Top 30: 4-6 (kariérní 33-46)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-1 (kariérní 1-4)

Grandslamy: Australian Open (-)

Ons Džabúrová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 5-1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Charleston (F)

Cesta turnajem: Paoliniová (7-6 6-1), Gračevová (7-5 0-6 6-4), (11) Bencicová (6-2 3-6 6-2)

Aktuální forma

Halepová se po sezoně plné zdravotních problémů vrátila výborně, na generálce v Melbourne získala první titul od roku 2020, na Australian Open prošla do osmifinále a v Dubaji do semifinále. Po překvapivé porážce s Caroline Garciaovou v Dauhá se okamžitě zvedla a v Indian Wells byla mezi nejlepším kvartetem.

Cesta turnajem

Po více než měsíční pauze se představila až v Madridu a pod vedením nového kouče Patricka Mouratogloua si vede skvěle. Šanci nedala Shuai Zhang, Paule Badosaové ani Cori Gauffové.

Historie na Mutua Madrid Open

Se čtyřmi finále a dvěma triumfy patří k nejúspěšnějším hráčkám v historii turnaje. Loni poprvé od roku 2015 skončila dříve než ve čtvrtfinále, v osmifinále prohrála bitvu s Elise Mertensovou.

Simona Halepová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 1 (T); Indian Wells, Dubaj (SF)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 18-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 3-0

Bilance proti hráčkám Top 10: 2-1 (kariérní 43-53)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 1-0 (kariérní 27-9)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Simona Halepová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 30-8

Nejlepší výsledek: triumf (2016-17)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 4-1

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Shuai Zhang (6-2 6-3), (2) Badosaová (6-3 6-1), (14) Gauffová (6-4 6-4)



Jekatěrina Alexandrovová (45.) - Amanda Anisimovová (33.) | Arantxa Sanchez Stadium (13:30 SELČ)

Jekatěrinu Alexandrovovou i Amandu Anisimovovou čeká premiérové čtvrtfinále na nejprestižnějších turnajích na okruhu WTA. Jediný předchozí souboj se uskutečnil předloni v prvním kole na tvrdém povrchu v Dauhá, Anisimovová slavila ve dvou setech.

Anisimovová je favoritkou zaslouženě, v Madridu zvládla o něco těžší cestu mezi nejlepší osmičku a letos má stabilnější i lepší formu. Alexandrovová však na antuce rovněž hraje výborně a prožívá nejlepší část dosavadního průběhu sezony. Obě aktérky mají jedinečnou šanci zahrát si velké semifinále.

Tip na vítězku: Amanda Anisimovová

Aktuální forma

Alexandrovová letos na betonech absolvovala šest akcí a ani na jedné neporazila více než jednu soupeřku. Na nejpomalejším povrchu se ovšem rozjela, v Charlestonu až v semifinále padla s pozdější šampionkou Belindou Bencicovou a ve druhém kole ve Stuttgartu sahala po skalpu členky Top 10 Anett Kontaveitové.

Cesta turnajem

V Madridu včetně kvalifikace zvládla už pět duelů, na úvod hlavní fáze ve třech setech zdolala Jelenu Ostapenkovou, pak si poradila s domácí Nurií Párrizasovou a v osmifinále v třísetové bitvě přetlačila poslední českou naději Marii Bouzkovou.

Historie na Mutua Madrid Open

V Madridu startuje počtvrté, při předchozích účastech nepřešla přes první kolo.

Jekatěrina Alexandrovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Charleston (SF)

Největší úspěchy na antuce: Charleston (SF)

Bilance: 14-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 10-2

Bilance proti hráčkám Top 50: 5-7 (kariérní 42-58)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Jekatěrina Alexandrovová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 3-1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Charleston (SF), Stuttgart (2K)

Cesta turnajem: (10) Ostapenková (6-2 4-6 6-4), Párrizasová (6-4 7-5), Bouzková (6-7 6-0 7-5)

Aktuální forma

Anisimovová měla naopak fantastický vstup do letošního tenisového roku, na generálce v Melbourne získala svůj druhý titul a na Australian Open postoupila mezi nejlepší šestnáctku. Po nepovedených následujících čtyřech turnajích se znovu rozjela na antuce v Charlestonu, až v semifinále ji po bitvě porazila Ons Džabúrová.

Cesta turnajem

V Madridu ve skvělé antukové formě pokračuje, ve třech setech přemohla obhájkyni titulu Arynu Sabalenkovou i Petru Martičovou a v osmifinále nedala šanci dvojnásobné finalistce Viktorii Azarenkové.

Historie na Mutua Madrid Open

V hlavní soutěži debutovala loni a vypadla hned v prvním kole.

Amanda Anisimovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 2 (T); Charleston (SF)

Největší úspěchy na antuce: Charleston (SF)

Bilance: 17-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 7-1

Bilance proti hráčkám Top 50: 8-5 (kariérní 25-36)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Amanda Anisimovová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 3-1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Charleston (SF)

Cesta turnajem: (3) Sabalenková (6-2 3-6 6-4), Martičová (3-6 6-3 6-2), (15) Azarenková (6-1 6-4)



Jil Teichmannová (35.) - Anhelina Kalininová (37.) | Arantxa Sanchez Stadium (15:00 SELČ)

Anhelina Kalininová bude ve svém největším čtvrtfinále v kariéře čelit Jil Teichmannové, která na turnaji ještě neztratila jediný set. Vzájemná bilance je před dnešním měřením sil vyrovnaná, i třetí střetnutí se odehraje na antuce.

Šance na postup jsou velmi vyrovnané, mírnou kurzovou favoritkou je Kalininová. Teichmannová má ale možná v Madridu o chloupek lepší formu a hlavně disponuje mnohem více zkušenostmi s takto velkými zápasy.

Tip na vítězku: Jil Teichmannová

Aktuální forma

Teichmannová se letos teprve podruhé dostala do čtvrtfinále a do španělské metropole dorazila s negativní letošní bilancí. Generálku na první velký antukový podnik aktuální sezony absolvovala v Istanbulu, po třísetovém vítězství nad Greet Minnenovou překvapivě nestačila na kvalifikantku a hráčku druhé stovky Julii Grabherovou.

Cesta turnajem

V Madridu však chytla výbornou formu a bez ztráty setu vyřadila se třemi triumfy nejúspěšnější hráčku turnaje Petru Kvitovou, Leylah Fernandezovou i Jelenu Rybakinovou.

Historie na Mutua Madrid Open

Debut si odbyla loni, ve druhém kole podlehla Paule Badosaové.

Jil Teichmannová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (ČF)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (ČF)

Bilance: 11-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 4-1

Bilance proti hráčkám Top 50: 6-6 (kariérní 23-33)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 2-0)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Jil Teichmannová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 4-1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Istanbul (2K)

Cesta turnajem: Kvitová (6-3 7-5), (17) Fernandezová (6-4 6-4), (16) Rybakinová (6-3 6-1)

Aktuální forma

Kalininová se na úvodních čtyřech letošních turnajích nedočkala vítězné série, ale od konce března exceluje. V Miami se probojovala až mezi nejlepší šestnáctku, na antuce v Charlestonu byla ještě o kolo dál a v Istanbulu v prvním kole prohrála maratonskou bitvu s bývalou šampionkou Petrou Martičovou.

Cesta turnajem

V Madridu potvrzuje vynikající antukovou formu, kterou si drží už od loňska. Ve všech třech zápasech vyřadila grandslamové šampionky, v úvodních kolech Sloane Stephensovou a Garbiñe Muguruzaovou a v osmifinále ve třech setech Emmu Raducanuovou.

Historie na Mutua Madrid Open

Debut.

Anhelina Kalininová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Charleston (ČF)

Největší úspěchy na antuce: Charleston (ČF)

Bilance: 11-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 6-2

Bilance proti hráčkám Top 50: 7-5 (kariérní 12-18)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Anhelina Kalininová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 3-0

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Charleston (ČF), Istanbul (1K)

Cesta turnajem: Stephensová (7-5 6-4), (7) Muguruzaová (6-3 6-0), (9) Raducanuová (6-2 2-6 6-4)



Sara Sorribesová (47.) - Jessica Pegulaová (14.) | Manolo Santana Stadium (20:00 SELČ)

Poslední domácí naděje Sara Sorribesová bude proti nasazené Jessice Pegulaové útočit na své premiérové semifinále na akcích WTA 1000 a první antukovou účast mezi nejlepšími čtyřmi od roku 2017. Obě předchozí střetnutí patřily Sorribesové, poslední se však uskutečnilo v sezoně 2019. Pegulaová bude usilovat o první semifinále mimo betony.

Pegulaová už poznala, že Sorribesová je nepříjemnou soupeřkou na jakémkoli povrchu, utkala se s ní na hardu i na antuce. Od posledního souboje je však úplně jinou hráčkou a tentokrát by mohla i s pomocí rychlejších podmínek precizní obranu Španělky pokořit.

Tip na vítězku: Jessica Pegulaová

Aktuální forma

Sorribesová se zatím letos nedostala dál než do čtvrtfinále, mezi nejlepší osmičku postoupila v Guadalajaře, Monterrey a také na antuce v Istanbulu, dohromady uhrála jediný set. Jedinou generálku absolvovala v turecké metropoli, po jasných výhrách nad Qiang Wang a Varvarou Gračevovou schytala výprask od pozdější šampionky Anastasie Potapovové.

Cesta turnajem

V Madridu si vede nad očekávání, v úvodním kole zdolala finalistku loňského French Open Anastasii Pavljučenkovovou, pak smetla chybující Naomi Ósakaovou a v osmifinále přetlačila bývalou světovou desítku Darju Kasatkinovou.

Historie na Mutua Madrid Open

Hlavní soutěž absolvuje pošesté a poprvé se podívala přes druhé kolo.

Sara Sorribesová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Istanbul, Monterrey, Guadalajara (ČF)

Největší úspěchy na antuce: Istanbul (ČF)

Bilance: 14-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 5-1

Bilance proti hráčkám Top 20: 1-1 (kariérní 5-23)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 0-2)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Sara Sorribesová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 5-5

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Istanbul (ČF)

Cesta turnajem: (13) Pavljučenkovová (6-3 2-6 6-3), Ósakaová (6-3 6-1), Kasatkinová (6-4 1-6 6-3)

Aktuální forma

Pegulaové se letos daří pouze na největších akcích. Zatímco na Australian Open byla ve čtvrtfinále, v Dauhá v osmifinále a v Miami v semifinále, na podnicích nižších kategorií než WTA 1000 má bilanci 2-4. Antukovou generálku odehrála na domácí půdě v Charlestonu, v osmifinále nečekaně prohrála s trápící se krajankou Coco Vandewegheovou.

Cesta turnajem

V Madridu začala vydřeným vítězstvím nad Camilou Giorgiovou, se kterou v rozhodující sadě prohrávala už 2-5, a dokonce čelila mečbolu. Kvalifikantce Kaie Kanepiové ani Biance Andreescuové naopak nepovolila set.

Historie na Mutua Madrid Open

Hlavní soutěž madridského podniku si poprvé zahrála loni, v osmifinále schytala výprask od pozdější vítězky Aryny Sabalenkové.

Jessica Pegulaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami (SF)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (ČF)

Bilance: 16-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 4-1

Bilance proti hráčkám Top 50: 9-4 (kariérní 36-35)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 1-0 (kariérní 2-4)

Grandslamy: Australian Open (ČF)

Jessica Pegulaová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 4-1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Charleston (OF)

Cesta turnajem: Giorgiová (7-5 2-6 7-5), Kanepiová (6-3 6-3), Andreescuová (7-5 6-1)



• Největší favorité v akci •

Rafael Nadal (4.) - Miomir Kecmanovič (32.) | Manolo Santana Stadium (16:00 SELČ)

Rafael Nadal se po zdravotní pauze vrací na domácí půdě v Madridu, kde je s pěti tituly nejúspěšnějším hráčem turnaje. Svůj útok na první triumf ve španělské metropoli od roku 2017 odstartuje proti letos skvěle hrajícímu Miomirovi Kecmanovičovi. Se Srbem se dosud potkal jen předloni v Acapulku a vyhrál ve dvou setech.

Nadal se po zranění vracel už na začátku letošního roku, zvládl úvodních 20 zápasů, ovládl generálku v Melbourne, na Australian Open získal rekordní 21. grandslamový vavřín, přemožitele nenašel ani v Acapulku a jeho vítěznou sérii zastavil až ve finále v Indian Wells Taylor Fritz. Antukový král na Floridě dohrával se zraněným žebrem a teprve dnes vstoupí do své nejoblíbenější části sezony.

Kecmanovič se po loňské katastrofální sezoně zase rozjel. Osmifinalista letošního Australian Open na posledních šesti podnicích prošel do čtvrtfinále, o kolo dál se dostal až před týdnem v Mnichově, kde v souboji o finále těsně nestačil na Botice van de Zandschulpa. V Madridu na úvod ve dvou setech porazil Alexandera Bublika a poprvé v Caja Mágica přešel přes první kolo.

Nadalův zdravotní stav i forma jsou opět otazníkem. Španěl sám přiznal, že ještě asi nebude ve stoprocentní fyzické kondici, ale chce se před domácím publikem představit. Kecmanovič určitě není ideálním soupeřem na rozehrání.

Tip na vítěze: Rafael Nadal

Rafael Nadal - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Acapulko, Australian Open, Melbourne 1 (T); Indian Wells (F)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 20-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 0-0

Bilance proti hráčům Top 50: 11-1 (kariérní 621-177)

Grandslamy: Australian Open (T)

Rafael Nadal - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 54-13

Nejlepší výsledek: triumf (2005 tvrdý povrch, 2010, 2013-14, 2017)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los

Miomir Kecmanovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Mnichov (SF)

Největší úspěchy na antuce: Mnichov (SF)

Bilance: 25-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 13-5

Bilance proti hráčům Top 10: 2-1 (kariérní 3-7)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Miomir Kecmanovič - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 1-1

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2022)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Bělehrad (ČF), Mnichov (SF)

Cesta turnajem: Bublik (6-4 7-5)



Stefanos Tsitsipas (5.) - Lucas Pouille (174.) | Manolo Santana Stadium (21:30 SELČ)

Finalista ročníku 2019 Stefanos Tsitsipas své letošní působení v Madridu odstartuje proti trápící se bývalé světové desítce Lucasovi Pouillemu. S Francouzem startujícím na divokou kartu od pořadatelů suverénně vyhrál oba předchozí souboje.

Tsitsipas se v listopadu podrobil operaci lokte, okamžitě se vrátil do turnajového kolotoče a letos disponuje velmi solidní bilancí 24-8. Za sebou má osm turnajů a jen na dvou z nich nedokázal postoupit alespoň do čtvrtfinále. Antukové jaro odstartoval na Masters v Monte Carlu a úspěšně obhájil loňský triumf. V Barceloně skončil již ve čtvrtfinále na raketě pozdějšího šampiona Carlose Alcaraze.

Pouille se už několik let trápí a se svým žebříčkovým umístěním musí objíždět i nižší okruh, poslední triumf slavil v sezoně 2019 na domácím challengeru. Jeho letošním maximem je čtvrtfinále v domácí hale v Marseille a na antukovém challengeru v Madridu. Do španělské metropole se vrátil s mizernou letošní bilancí 6-9 a překvapivě a snadno si vyšlápl na Karena Chačanova.

Tsitsipasovi antuka evidentně sedí, vynikající výsledky měl na nejpomalejším povrchu i loni. Bylo by velkým překvapením, kdyby s trápícím se Pouillem prohrál a dovolil mu v Madridu poprvé postoupit mezi nejlepší šestnáctku.

Tip na vítěze: Stefanos Tsitsipas

Stefanos Tsitsipas - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monte Carlo (T); Rotterdam (F); Acapulko, Australian Open (SF)

Největší úspěchy na antuce: Monte Carlo (T)

Bilance: 24-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 7-1

Bilance proti hráčům mimo Top 100: 4-1 (kariérní 147-65)

Grandslamy: Australian Open (SF)

Stefanos Tsitsipas - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 5-3

Nejlepší výsledek: finále (2019)

Loňský výsledek: osmifinále

Generálka: Monte Carlo (T), Barcelona (ČF)

Cesta turnajem: volný los

Lucas Pouille - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Marseille (ČF)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (2K)

Bilance: 7-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 3-2

Bilance proti hráčům Top 10: 0-1 (kariérní 6-18)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Lucas Pouille - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 3-4

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2016, 2019, 2022)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Madrid challenger (ČF), Praha 4 challenger (1K)

Cesta turnajem: Chačanov (6-3 6-4)



• Cesta za obhajobou titulu •

Alexander Zverev (3.) - Marin Čilič (24.) | Manolo Santana Stadium (13:30 SELČ)

Aktuální světová trojka a dvojnásobný šampion Alexander Zverev svou obhajobu v Madridu zahájí proti bývalé světové trojce Marinovi Čiličovi. S čtvrtfinalistou ročníku 2019 prohrál jen úvodní ze sedmi duelů.

Pro Zvereva musí být letošní sezona zatím obrovským zklamáním. Na Australian Open vypadl už v osmifinále, v Montpellieru jasně prohrál finále s Alexanderem Bublikem, v Acapulku byl diskvalifikován, v Indian Wells ztroskotal na úvodním protivníkovi, v Miami se loučil ve čtvrtfinále, v Monte Carlu v semifinále a na domácí akci v Mnichově v roli nasazené jedničky hned v úvodním zápase schytal výprask od pozdějšího šampiona Holgera Runeho.

Čilič měl skvělý vstup do sezony, na obou generálkách v Adelaide došel do semifinále a na Australian Open byl mezi nejlepší šestnáctkou. Na následujících šesti turnajích však porazil maximálně jednoho protivníka a je opět v krizi. Do Madridu dorazil s negativní antukovou bilancí 1-2 a začal třísetovou výhrou nad domácím antukovým specialistou Albertem Ramosem.

Zverev je navzdory trápení jasným favoritem na postup. Čilič si teď prochází ještě horším obdobím a vzájemná bilance hovoří jasně. Zverev s největší pravděpodobností Čiliče porazí už posedmé v řadě.

Tip na vítěze: Alexander Zverev

Alexander Zverev - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Montpellier (F); Monte Carlo (SF)

Největší úspěchy na antuce: Monte Carlo (SF)

Bilance: 17-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 3-2

Bilance proti hráčům Top 30: 4-4 (kariérní 101-85)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Alexander Zverev - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 15-2

Nejlepší výsledek: triumf (2018, 2021)

Loňský výsledek: triumf

Generálka: Monte Carlo (SF), Mnichov (2K)

Cesta turnajem: volný los

Marin Čilič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 2, Adelaide (SF)

Největší úspěchy na antuce: Monte Carlo (2K)

Bilance: 11-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na antuce: 2-2

Bilance proti hráčům Top 10: 1-1 (kariérní 34-92)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Marin Čilič - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 14-9

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Monte Carlo (2K), Estoril (2K)

Cesta turnajem: Ramos (6-3 3-6 6-4)