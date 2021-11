V rámci sedmého hracího dne Turnaje mistrů poznáme složení finále letošního ročníku. O postup do závěrečného kola se utkají obhájce titulu Daniil Medveděv s debutantem Casperem Ruudem a pětinásobný šampion Novak Djokovič s dalším z bývalých vítězů Alexanderem Zverevem.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR Medveděv (2-Rus.) - Ruud (8-Nor.) | Centre Court (14:00 SEČ) Djokovič (1-Srb.) - Zverev (3-Něm.) | Centre Court (21:00 SEČ)



Daniil Medveděv (2.) - Casper Ruud (8.) | Centre Court (14:00 SEČ)

Daniil Medveděv zvládl všechny tři skupinové duely a dnes se může zase o krok přiblížit úspěšné obhajobě loňského triumfu. V semifinále nastoupí proti debutantovi Casperovi Ruudovi. S norskou jedničkou vyhrál oba předchozí souboje.

Pětadvacetiletého Medveděva čeká osmé letošní semifinále (7-1), útok na 22. kariérní finále a druhé na Turnaji mistrů. Zatímco při své premiéře na závěrečném vrcholu sezony prohrál všechna tři utkání ve skupině, od té doby moskevský rodák porážku nezaznamenal a veze se na vlně osmi výher.

Dvaadvacetiletý Ruud v úvodních třech letošních semifinálových duelech neuspěl, ovšem teď je v této fázi pětkrát v řadě neporažen. Rodák z Osla, který je prvním norským účastníkem v historii podniku pro osm nejlepších tenistů roku, bude usilovat o své největší finále v kariéře, první mimo nejmenší akce série ATP 250.

Na rychlém povrchu a v hale by měl mít Medveděv navrch. Ruud se však v posledních měsících mimo antuku hodně zlepšil a Medveděv musel do rozhodující sady s Hubertem Hurkaczem, Alexanderem Zverevem i náhradníkem Jannikem Sinnerem. Nejlepší ruský tenista v žebříčku ATP by ani tak neměl v nedělním finále chybět.

Tip na vítěze: Daniil Medveděv

Aktuální forma

Medveděv v posledních letech patří k nejlepším hráčům na tour a své už tak parádní výsledky korunoval triumfem na US Open, kde ve finále zastavil Novaka Djokoviče a získal první grandslamový titul. Letos zvládl 57 ze 69 zápasů a kraloval ještě na Masters v Torontu, Mallorce a v marseillské hale. I po newyorském tažení si vede výborně. V osmifinále v Indian Wells sice zahodil jasné vedení proti Grigorovi Dimitrovovi, ale na halovém Masters v Paříži prošel až do finále, v němž podlehl Djokovičovi.

Cesta turnajem

V úvodním zápase skupiny narazil na debutanta Huberta Hurkacze a musel do rozhodující sady, ačkoli předvedl parádní výkon a nečelil brejkbolu. Servis neztratil ani proti Alexanderovi Zverevovi, přesto odehrál další bitvu a byl pouhé dva míčky od porážky. Rozhodujícímu dějství se nevyhnul ani v závěrečném skupinovém duelu proti Jannikovi Sinnerovi, domácí náhradník měl dokonce dva mečboly.

Historie na Turnaji mistrů

Turnaje mistrů se účastní potřetí. Zatímco při předloňském debutu se nedočkal jediné výhry, loni uspěl ve všech pěti utkáních.

Daniil Medveděv - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open, Toronto, Mallorca, Marseille (triumf); Paříž, Australian Open (finále); Cincinnati (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Marseille (triumf); Paříž (finále)

Bilance: 57-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance v hale: 12-2

Bilance proti hráčům Top 10: 9-4 (kariérní 25-23)

Grandslamy: Australian Open (finále), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (osmifinále), US Open (triumf)

Daniil Medveděv - Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 8-3

Nejlepší výsledek: triumf (2020)

Loňský výsledek: triumf

Bilance v semifinále: 1-0

Generálka: Paříž (finále)

Odehrané zápasy: Hurkacz (6-7 6-3 6-4), Zverev (6-3 6-7 7-6), Sinner (6-0 6-7 7-6)

Aktuální forma

Ruud se kvalifikoval díky zisku pěti trofejí a hlavně konzistentním a skvělým výsledkům. Za sebou má 17 turnajů ATP a pouze dvakrát se nedostal alespoň do čtvrtfinále. Kromě premiérové účasti na Turnaji mistrů si vysloužil i debut v elitní desítce světového hodnocení. Na halových generálkách nastartoval další sérii čtvrtfinálových účastí, mezi nejlepší osmičku se podíval ve Vídni (porážka s Jannikem Sinnerem) i na Masters v Paříži (s Alexanderem Zverevem).

Cesta turnajem

Svůj debut na závěrečném vrcholu sezony zahájil skvěle a v úvodním dějství držel krok s Novakem Djokovičem, světové jedničce ale nakonec set nesebral. Šanci na postup si udržel po úspěšném obratu proti náhradníkovi Cameronovi Norriemu a další otočku předvedl v přímém souboji o semifinále s Andrejem Rubljovem.

Historie na Turnaji mistrů

Na Turnaj mistrů se kvalifikoval poprvé.

Casper Ruud - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: San Diego, Kitzbühel, Gstaad, Bastad, Ženeva (triumf); Madrid, Mnichov, Monte Carlo (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Paříž, Vídeň (čtvrtfinále)

Bilance: 55-16

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance v hale: 7-3

Bilance proti hráčům Top 10: 3-8 (kariérní 4-14)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (3. kolo), Wimbledon (1. kolo), US Open (2. kolo)

Casper Ruud - Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 2-1

Nejlepší výsledek: semifinále (2021)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Vídeň (čtvrtfinále), Paříž (čtvrtfinále)

Odehrané zápasy: Djokovič (6-7 2-6), Norrie (1-6 6-3 6-4), Rubljov (2-6 7-5 7-6)



Novak Djokovič (1.) - Alexander Zverev (3.) | Centre Court (21:00 SEČ)

Novak Djokovič bude pokračovat v útoku na šestý triumf, kterým by vyrovnal rekordmana Rogera Federera, soubojem bývalých šampionů s Alexanderem Zverevem. Na Turnaji mistrů se potkávají už počtvrté, Djokovič slavil dvakrát a v celkové vzájemné bilanci vede 7-3.

Čtyřiatřicetiletý Djokovič se bude snažit složit reparát, loni v této fázi totiž nestačil na Dominica Thiema. Rodák z Bělehradu má na dosah osmé finále na závěrečném vrcholu sezony. Dnes odehraje desáté letošní semifinále (7-2) a v případě vítězství ho v neděli čeká 124. kariérní finále.

O deset let mladší Zverev na Turnaji mistrů účinkuje popáté a potřetí prošel skupinou. Ve finále byl jen v roce 2018, kdy prestižní akci ovládl. I rodák z Hamburku má letos v semifinálových bojích pozitivní úspěšnost (5-3). Pokud najde recept na světovou jedničku, připíše si 28. finálovou účast.

Djokovič je zaslouženým favoritem, v posledních týdnech má o něco lepší formu a skupinou prošel bez jediného zaváhání. Zverev si však může na rychlém povrchu hodně pomáhat dělovým prvním servisem, který bude jeho největší zbraní. Nebylo by samozřejmě nijak velkým překvapením, kdyby postup slavil Zverev, na svůj věk velmi ostřílený mladík už mnohokrát dokázal porazit ty nejlepší hráče.

Tip na vítěze: Novak Djokovič

Aktuální forma

Djokovič ovládl letošní Australian Open, French Open a Wimbledon, ale na Golden Slam ani kalendářní Grand Slam nakonec nedosáhl. Na olympiádě ho zastavil Alexander Zverev a na US Open Daniil Medveděv. Nejúspěšnější hráč sezony se po US Open představil až před dvěma týdny v Paříži a částečně si spravil chuť. V hale Bercy triumfoval již pošesté, získal první letošní trofej z Masters, a navíc ve finále oplatil porážku Medveděvovi.

Cesta turnajem

V prvním zápase měl pomalejší start, ale pak už byl proti debutantovi Casperovi Ruudovi jasně lepším hráčem. Bez ztráty setu si poradil i s Andrejem Rubljovem a náhradníkem Cameronem Norriem.

Historie na Turnaji mistrů

Na Turnaj mistrů se kvalifikoval už počtrnácté, ve skupinové fázi neuspěl jen čtyřikrát. Pětinásobný šampion loni vypadl v semifinále, což se mu stalo teprve podruhé (2010). Pokud v Turíně získá titul, vyrovná rekord Rogera Federera.

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Paříž, Wimbledon, French Open, Bělehrad 2, Australian Open (triumf); US Open, Řím (finále); OH Tokio, Bělehrad (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Paříž (triumf)

Bilance: 51-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance v hale: 7-0

Bilance proti hráčům Top 10: 14-3 (kariérní 229-103)

Grandslamy: Australian Open (triumf), French Open (triumf), Wimbledon (triumf), US Open (finále)

Novak Djokovič - Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 41-16

Nejlepší výsledek: triumf (2008, 2012-15)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance v semifinále: 7-2

Generálka: Paříž (triumf)

Odehrané zápasy: Ruud (7-6 6-2), Rubljov (6-3 6-2), Norrie (6-2 6-1)

Aktuální forma

Zverev má celou sezonu vynikající formu, ale ve druhé půlce exceluje. Po překvapivém vyřazení v osmifinále Wimbledonu ovládl olympiádu v Tokiu, Masters v Cincinnati a jeho vítěznou sérii až v semifinále US Open zastavil Novak Djokovič. Letos triumfoval ještě v Acapulku, na Masters v Madridu a ve Vídni. Po 16zápasové vítězné šňůře se do závěrečných kol probojoval také v Indian Wells (ČF), vídeňské hale (triumf) a na Masters v Paříži, kde v semifinále nenašel recept na Daniila Medveděva.

Cesta turnajem

Na úvod měl velké potíže s Matteem Berrettinim, dokonce čelil dvěma setbolům. Domácí tenista se ale na začátku druhé sady zranil a musel vzdát. V dalším utkání byl dva míčky od skalpu Daniila Medveděva, k mečbolu se však nedostal a těsně prohrál. O svém postupu rozhodl hladkým vítězstvím nad debutantem Hubertem Hurkaczem.

Historie na Turnaji mistrů

Turnaj mistrů absolvuje popáté. Dvakrát vypadl ve skupině (2017 a 2020), před třemi lety prestižní akci ovládl a předloni dohrál v semifinále.

Alexander Zverev - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Vídeň, Cincinnati, OH Tokio, Madrid, Acapulko (triumf); Paříž, US Open, French Open (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Vídeň (triumf); Paříž (semifinále)

Bilance: 57-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance v hale: 11-3

Bilance proti hráčům Top 10: 10-8 (kariérní 37-43)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (semifinále), Wimbledon (osmifinále), US Open (semifinále)

Alexander Zverev - Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 10-8

Nejlepší výsledek: triumf (2018)

Loňský výsledek: skupina

Bilance v semifinále: 1-1

Generálka: Vídeň (triumf), Paříž (semifinále)

Odehrané zápasy: Berrettini (7-6 1-0 skreč), Medveděv (3-6 7-6 6-7), Hurkacz (6-2 6-4)