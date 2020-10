8. den na French Open: Na programu jsou první osmifinále. O postup zabojují Krejčíková, Nadal, Halepová či Thiem

V rámci osmého dne letošního ročníku French Open je na programu první polovina osmifinálových soubojů. Barbora Krejčíková bude o znovu vylepšení svého grandslamového maxima bojovat s kvalifikantkou Nadiou Podoroskou. V obhajobě titulu bude pokračovat Rafael Nadal a do akce půjdou také největší favoritka a nasazená jednička Simona Halepová či vítěz nedávného US Open Dominic Thiem.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Krejčíková (ČR) - Podoroská (Arg.) | Court Simonne Mathieu (12:30 SELČ) • Osmifinále dvouhry žen • Halepová (1-Rum.) - Šwiateková (Pol.) | Court Philippe Chatrier (11:00 SELČ) Trevisanová (It.) - Bertensová (5-Niz.) | Court Suzanne Lenglen (11:00 SELČ) Svitolinová (3-Ukr.) - Garciaová (Fr.) | Court Philippe Chatrier (14:30 SELČ) • Osmifinále dvouhry mužů • Korda (USA) - Nadal (2-Šp.) | Court Philippe Chatrier (12:30 SELČ) A. Zverev (6-Něm.) - Sinner (It.) | Court Suzanne Lenglen (12:30 SELČ) Sonego (It.) - Schwartzman (12-Arg.) | Court Suzanne Lenglen (14:30 SELČ) Gaston (Fr.) - Thiem (3-Rak.) | Court Philippe Chatrier (16:00 SELČ)



• Češi v akci •

Barbora Krejčíková (114.) - Nadia Podoroská (131.) | Court Simonne Mathieu (12:30 SELČ)

Od aktuálně 114. hráčky světa Barbory Krejčíkové, která by se bez odhlášek mnoha hráček do hlavní soutěže možná ani nedostala, a už vůbec ne od kvalifikantky a 131. ženy světového hodnocení Nadii Podoroské nemohl snad nikdo očekávat postup až do osmifinále letošního French Open. Dnes ale obě nastoupí ke svému premiérovému grandslamovému osmifinále a budou mít obrovskou šanci znovu vylepšit své maximum na akcích velké čtyřky. Bude se jednat o premiérový souboj.

Krejčíková letos kvůli obavám z pandemie koronaviru vynechala americké betony a po pauze hraje jen na antuce. Po pražském turnaji WTA, kde měla ve druhém kole blízko ke skalpu Simony Halepové, už jezdila jen po domácích akcích ITF. Na nich však roli největší favoritky nepotvrzovala a v Praze i Frýdku-Místku skončila již ve čtvrtfinále a z Přerova po výhře v prvním kole odstoupila. Na French Open se po skalpu trápící se Niny Stojanovičové dočkala prvního vítězství v hlavní soutěži pařížského grandslamu, po vítězství nad nasazenou krajankou Barborou Strýcovou se poprvé na grandslamech dostala do třetího kola. V něm po obratu vyřadila Cvetanu Pironkovovou.

Podoroská strávila většinu dosavadního průběhu sezony na nižším okruhu a letos má vynikající bilanci 41-6, momentálně se veze na vítězné vlně 11 zápasů. Na French Open suverénně prošla tříkolovou kvalifikací a v hlavní soutěži po výborných výkonech nedala šanci Greet Minnenové, dvojnásobné čtvrtfinalistce Julii Putincevové ani Slovence Anně Karolíně Schmiedlové a stala se první argentinskou osmifinalistkou grandslamů od French Open 2011 (Gisela Dulková).

Třiadvacetiletá Podoroská má v Paříži o něco lepší formu, než o rok starší česká naděje. Hodně bude záležet na tom, která z hráček předvede kvalitnější výkon a lépe se psychicky vyrovná s velkou příležitostí projít na největších turnajích do čtvrtfinále. Obě aktérky už mají nehledě na dnešní výsledek jistý premiérový posun do elitní stovky žebříčku WTA.

Tip: Podoroská ve třech setech

Barbora Krejčíková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open (osmifinále)

Největší úspěchy na antuce: French Open (osmifinále)

Bilance: 16-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 9-3

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 7-2 (kariérní 202-120)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), US Open (nehrála)

Barbora Krejčíková - French Open

Kariérní bilance: 3-1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020)

Loňský výsledek: kvalifikace

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: ITF W25 Praha (čtvrtfinále), ITF W25 Frýdek-Místek (čtvrtfinále), ITF W25 Přerov (2. kolo)

Cesta turnajem: Stojanovičová (6-3 7-5), (32) Strýcová (6-4 3-6 6-3), Pironkovová (5-7 6-4 6-3)

Nadia Podoroská - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open (osmifinále)

Největší úspěchy na antuce: French Open (osmifinále)

Bilance: 41-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na antuce: 20-3

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 27-3 (kariérní 192-110)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (nehrála), US Open (nehrála)

Nadia Podoroská - French Open

Kariérní bilance: 3-0

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: WTA 125k Praha (semifinále), ITF W60 Saint-Malo (vítězka)

Cesta turnajem: Minnenová (6-2 6-1), (23) Putincevová (6-3 1-6 6-2), Schmiedlová (6-3 6-2)



• Osmifinále dvouhry žen •

Simona Halepová (2.) - Iga Šwiateková (54.) | Court Philippe Chatrier (11:00 SELČ)

Nasazenou jedničku a největší favoritku Simonu Halepovou dnes čeká repríza loňského osmifinále s Igou Šwiatekovou, které loni povolila jediný game. Její dnešní soupeřka bude útočit na své premiérové čtvrtfinále na grandslamech.

Halepová se letos stihla zúčastnit pěti turnajů a na všech došla minimálně do čtvrtfinále. Momentálně se veze na vítězné vlně 17 zápasů a má letos skvostnou bilanci 23-2, poslední porážku utrpěla na lednovém Australian Open. Po triumfech v Dubaji a na antuce v Praze si pro trofej pro vítězku došla také v Římě, kde hrála finále potřetí a poprvé uspěla, v souboji o titul jí vzdala Karolína Plíšková. Na French Open si bez ztráty setu poradila se Sarou Sorribesovou, krajankou Irinou Beguovou i Amandou Anisimovovou.

Šwiatekové se letos daří hlavně na grandslamech, což potvrzuje i v Paříži. Na Australian Open uhrála osmifinále a na US Open třetí kolo. Na generálce v Římě v prvním kole překvapivě nestačila na kvalifikantku Arantxu Rusovou. Na French Open ovšem zatím předvádí suverénní výkony, šanci nedala loňské finalistce Markétě Vondroušové, Su-Wei Hsieh ani Eugenii Bouchardové.

Šwiateková hrála v Paříži výborně už loni, přesto schytala od Halepové debakl. Dvojnásobná grandslamová šampionka a bývalá světová jednička je i tentokrát jasnou favoritkou, dnes by ale skóre mohlo být mnohem vyrovnanější.

Tip: Halepová ve dvou setech

Simona Halepová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím, Praha, Dubaj (vítězka); Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Řím, Praha (vítězka)

Bilance: 23-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na antuce: 13-0

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 4-0 (kariérní 115-43)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1-0 (kariérní 14-3)

Grandslamy: Australian Open (semifinále), US Open (nehrála)

Simona Halepová - French Open

Kariérní bilance: 31-9

Nejlepší výsledek: vítězka (2018)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 4-1

Generálka: Řím (vítězka)

Cesta turnajem: Sorribesová (6-4 6-0), Beguová (6-3 6-4), (25) Anisimovová (6-0 6-1)

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (osmifinále)

Největší úspěchy na antuce: French Open (osmifinále)

Bilance: 12-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 3-1

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-0 (kariérní 0-2)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-1 (kariérní 0-2)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), US Open (3. kolo)

Iga Šwiateková - French Open

Kariérní bilance: 6-1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2019-20)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 0-1

Generálka: Řím (1. kolo)

Cesta turnajem: (15) Vondroušová (6-1 6-2), Su-Wei Hsieh (6-1 6-4), Bouchardová (6-3 6-2)



Martina Trevisanová (159.) - Kiki Bertensová (8.) | Court Suzanne Lenglen (11:00 SELČ)

Kvalifikantka Martina Trevisanová, jež nikdy předtím na akcích velké čtyřky nevyhrála zápas hlavní soutěže, je dalším obrovským překvapením letošního French Open a dnes ji čeká premiérové grandslamové osmifinále. V něm vyzve semifinalistku ročníku 2016 a světovou osmičku Kiki Bertensovou, se kterou jediný dosavadní souboj jasně prohrála.

Trevisanová letos na hlavním okruhu nevyhrála jediný zápas hlavní soutěže a jejím letošním maximem před startem French Open bylo čtvrtfinále na podniku ITF v Káhiře. Nic tedy nenasvědčovalo tomu, že by měla být na právě probíhajícím antukovém grandslamu hrozbou. V Paříži však chytla životní formu. Šestadvacetiletá Italka prošla tříkolovou kvalifikací, v prvním kole hlavní soutěže jí vzdala krajanka Camila Giorgiová a poté si vyšlápla na Cori Gauffovou a po dvou odvrácených mečbolech na nasazenou Marii Sakkariovou.

Bertensové se po pauze herně absolutně nedaří. V Římě prohrála hned v úvodním zápase s Polonou Hercogovou, ve Štrasburku v úvodním utkání vzdala Jeleně Ostapenkové a na French Open měla potíže s Katarinou Zavackou a hlavně s kvalifikantkou a finalistkou ročníku 2012 Sarou Erraniovou, která měla třikrát možnost zápas dopodávat a disponovala i mečbolem. Nejlepší výkon po restartu sezony podala ve třetím kole, v němž jasně přehrála chybující Kateřinu Siniakovou.

Trevisanová má vynikající formu, mohla by slavit další velmi cenný skalp a premiérový posun do elitní stovky žebříčku WTA. Bertensová by nicméně měla senzační jízdu italské kvalifikantky zastavit.

Tip: Bertensová ve dvou setech

Martina Trevisanová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open (osmifinále)

Největší úspěchy na antuce: French Open (osmifinále)

Bilance: 15-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 9-3

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-0 (kariérní 0-1)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), US Open (nehrála)

Martina Trevisanová - French Open

Kariérní bilance: 3-0

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020)

Loňský výsledek: kvalifikace

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: WTA 125k Praha (2. kolo), Řím (kvalifikace)

Cesta turnajem: Giorgiová (7-5 3-0 skreč), Gauffová (4-6 6-2 7-5), (20) Sakkariová (1-6 7-6 6-3)

Kiki Bertensová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Petrohrad (vítězka)

Největší úspěchy na antuce: French Open (osmifinále)

Bilance: 15-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 3-2

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 6-0 (kariérní 227-93)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-1 (kariérní 2-2)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), US Open (nehrála)

Kiki Bertensová - French Open

Kariérní bilance: 15-8

Nejlepší výsledek: semifinále (2016)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 1-1

Generálka: Řím (2. kolo), Štrasburk (2. kolo)

Cesta turnajem: Zavacká (2-6 6-2 6-0), Erraniová (7-6 3-6 9-7), Siniaková (6-2 6-2)



Elina Svitolinová (5.) - Caroline Garciaová (45.) | Court Philippe Chatrier (14:30 SELČ)

Sedm zápasů neporažená Elina Svitolinová a Caroline Garciaová si to rozdají o vyrovnání svého pařížského maxima, přičemž domácí hráčka bude zároveň útočit na vyrovnání svého nejlepšího výsledku na grandslamových turnajích. Poslední tři souboje vždy po obratu vyhrála Garciaová a ve vzájemné bilanci vede 3-1.

Svitolinová těsně před pauzou v Monterrey ukončila 16měsíční čekání na triumf a i po restartu sezony si vede solidně. V Římě sice ve čtvrtfinále schytala výprask od Markéty Vondroušové, nicméně poslední generálku ve Štrasburku vyhrála. Na French Open zdolala Varvaru Gračevovou, ve třech setech Renatu Zarazúaovou a naposledy Jekatěrinu Alexandrovovou.

Garciaová i letos pokračuje v trápení, jejím letošním maximem je čtvrtfinále ze slabě obsazeného domácího podniku v Lyonu. Výkonnostně může považovat za svůj nejlepší turnaj rozhodně právě probíhající French Open, kde vůbec poprvé od loňského červnového triumfu v Nottinghamu dokázala porazit tři soupeřky po sobě. Na domácím grandslamu vyřadila nasazenou Anett Kontaveitovou, Aljaksandru Sasnovičovou a po obratu turnajovou šestnáctku Elise Mertensovou.

Garciaová možná hraje svůj nejlepší letošní turnaj, ovšem stále má velké výkyvy formy. To by měla Svitolinová, i když nehraje svůj nejlepší tenis, potrestat.

Tip: Svitolinová ve třech setech

Elina Svitolinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Štrasburk, Monterrey (vítězka)

Největší úspěchy na antuce: Štrasburk (vítězka)

Bilance: 20-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 9-1

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 3-1 (kariérní 46-22)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 6-4)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), US Open (nehrála)

Elina Svitolinová - French Open

Kariérní bilance: 19-7

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2015, 2017)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 2-1

Generálka: Řím (čtvrtfinále), Štrasburk (vítězka)

Cesta turnajem: Gračevová (7-6 6-4), Zarazúaová (6-3 0-6 6-2), (27) Alexandrovová (6-4 7-5)

Caroline Garciaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Lyon (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: French Open (osmifinále)

Bilance: 11-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 4-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-0 (kariérní 17-40)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-3)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), US Open (3. kolo)

Caroline Garciaová - French Open

Kariérní bilance: 14-9

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2017)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 1-1

Generálka: Istanbul (2. kolo), Řím (1. kolo)

Cesta turnajem: (17) Kontaveitová (6-4 3-6 6-4), Sasnovičová (7-6 6-2), (16) Mertensová (1-6 6-4 7-5)



• Osmifinále dvouhry mužů •

Sebastian Korda (213.) - Rafael Nadal (2.) | Court Philippe Chatrier (12:30 SELČ)

Sebastian Korda, syn bývalého českého tenisty Petra Kordy, který reprezentuje Spojené státy americké, hraje teprve svou druhou hlavní soutěž na grandslamech a dnes ho čeká největší zápas kariéry. Dvacetiletý talent totiž v osmifinále French Open poprvé vyzve největšího favorita, 12násobného šampiona a vítěze posledních tří ročníků Rafaela Nadala, jenž může v případě triumfu vyrovnat rekord Rogera Federera v počtu grandslamových trofejí.

Korda ještě nikdy mezi dospělými nevyhrál turnaj ani na nejnižším okruhu ITF. Vzhledem ke svému aktuálnímu žebříčkovému postavení je odkázán hlavně na challengery, kde je jeho letošním maximem jediné čtvrtfinále. Debut v hlavní soutěži grandslamů si odbyl na nedávném US Open, kde v prvním kole nestačil na Denise Shapovalova. Na French Open zvládl tříkolovou kvalifikaci a v hlavní soutěži vyřadil Andrease Seppiho, nasazeného krajana Johna Isnera a kvalifikanta Pedra Martíneze.

Nadal se rozhodl vynechat americké betony včetně obhajoby na US Open a po restartu sezony se představil až na Masters v Římě, kde byl největším favoritem. Devítinásobný šampion a vítěz předchozích dvou ročníků sice začal suverénně, když nedal šanci Pablovi Carreñovi ani Dušanovi Lajovičovi, ovšem ve čtvrtfinále ho senzačně vyřadil pozdější finalista Diego Schwartzman. Na French Open si bez ztráty setu poradil s Egorem Gerasimovem, Mackenziem McDonaldem i Stefanem Travagliou.

Senzační jízda amerického mladíka s českými kořeny by dnes měla skončit. Nadal bude až příliš velkým soustem a měl by udělit Kordovi velkou lekci.

Tip: Nadal ve třech setech

Sebastian Korda - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open (osmifinále)

Největší úspěchy na antuce: French Open (osmifinále)

Bilance: 15-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 6-0

Bilance proti hráčům Top 10: 0-0 (kariérní 0-0)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (nehrál), US Open (1. kolo)

Sebastian Korda - French Open

Kariérní bilance: 3-0

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Seppi (6-2 4-6 6-3 6-3), (21) Isner (6-4 6-4 2-6 6-4), Martínez (6-4 6-3 6-1)

Rafael Nadal - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Acapulko (vítěz)

Největší úspěchy na antuce: Řím (čtvrtfinále)

Bilance: 18-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 5-1

Bilance proti hráčům mimo Top 100: 1-0 (kariérní 209-36)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1-0 (kariérní 41-6)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), US Open (nehrál)

Rafael Nadal - French Open

Kariérní bilance: 96-2

Nejlepší výsledek: vítěz (2005-08, 2010-14, 2017-19)

Loňský výsledek: vítěz

Bilance v osmifinále: 13-1

Generálka: Řím (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Gerasimov (6-4 6-4 6-2), McDonald (6-1 6-0 6-3), Travaglia (6-1 6-4 6-0)



Alexander Zverev (7.) - Jannik Sinner (75.) | Court Suzanne Lenglen (12:30 SELČ)

Zatímco Alexander Zverev se pokusí třetím rokem po sobě na French Open postoupit do čtvrtfinále a vyrovnat své pařížské maximum, teprve 19letý Jannik Sinner, který na antukovém grandslamu startuje poprvé, dnes odehraje své premiérové grandslamové osmifinále. S o čtyři roky starším Němcem se utká poprvé.

Zverevovi se v minulosti vždy dařilo hlavně na turnajích ATP a na grandslamech dlouho nemohl prorazit. Letos je to přesně naopak. Zatímco na okruhu ATP vyhrál jediný zápas, na Australian Open hrál své první grandslamové semifinále a na nedávném US Open se na akcích velké čtyřky poprvé dostal do finále, v němž podlehl Dominicovi Thiemovi. Na French Open dorazil bez jediné generálky, v Paříži začal hladkým vítězstvím nad Dennisem Novakem, poté až v pěti setech zdolal domácího Pierra-Huguese Herberta a v souboji o osmifinále nedal šanci Marcovi Cecchinatovi.

Sinner před French Open absolvoval celkem 11 turnajů a teprve až na tom posledním na Masters v Římě dokázal porazit dva soupeře po sobě, když vyřadil Benoita Paireho a senzačně Stefanose Tsitsipase, v osmifinále prohrál s Grigorem Dimitrovem. Na French Open italský talent ještě neztratil set. V úvodním kole přejel nasazeného Davida Goffina a poté potvrdil roli favorita proti Benjaminovi Bonzimu i Federicovi Coríovi.

Sinner rozhodně má hru na to, aby světovou sedmičku Zvereva vyřadil, nicméně nejlepší Němec v žebříčku ATP je i přes svůj mladý věk velmi zkušeným hráčem a postup do dalšího kola by si měl pohlídat.

Tip: Zverev ve čtyřech setech

Alexander Zverev - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open (finále); Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 15-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 3-0

Bilance proti hráčům Top 50-100: 6-1 (kariérní 85-32)

Bilance v osmifinále grandslamů: 2-0 (kariérní 4-3)

Grandslamy: Australian Open (semifinále), US Open (finále)

Alexander Zverev - French Open

Kariérní bilance: 13-4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2018-19)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 2-0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Novak (7-5 6-2 6-4), Herbert (2-6 6-4 7-6 4-6 6-4), Cecchinato (6-1 7-5 6-3)

Jannik Sinner - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rotterdam (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: French Open (osmifinále)

Bilance: 10-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 6-2

Bilance proti hráčům Top 10: 2-1 (kariérní 2-2)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), US Open (1. kolo)

Jannik Sinner - French Open

Kariérní bilance: 3-0

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Kitzbühel (2. kolo), Řím (osmifinále)

Cesta turnajem: (11) Goffin (7-5 6-0 6-3), Bonzi (6-2 6-4 6-4), Coría (6-3 7-5 7-5)



Lorenzo Sonego (46.) - Diego Schwartzman (14.) | Court Suzanne Lenglen (14:30 SELČ)

Lorenzo Sonego bude ve svém premiérovém osmifinále na grandslamech čelit Diegovi Schwartzmanovi, který se pokusí vyrovnat své grandslamové a zároveň pařížské maximum. Pětadvacetiletý Ital a o tři roky starší Argentinec změří síly poprvé.

Sonego do letošní sezony vstoupil pěti porážkami v řadě, prvního vítězství se dočkal až na konci února na antuce v Rio de Janeiru, kde uhrál své jediné letošní čtvrtfinále. Po pauze se před French Open zúčastnil čtyřech turnajů a slavil jedinou výhru. O to je jeho postup do osmifinále antukového grandslamu překvapivější. V Paříži měl hned na úvod velké potíže s kvalifikantem Emiliem Gómezem, kterého zdolal až v pěti setech, s mnohem kvalitnějšími soupeři Alexanderem Bublikem a nasazeným Taylorem Fritzem naopak set neztratil.

Schwartzman letos sbírá úspěchy hlavně na antuce. Před pauzou hrál finále doma v Córdobě a po restartu sezony a zklamání na amerických betonech se v Římě poprvé probojoval do finále podniků Masters, v němž podlehl Novakovi Djokovičovi. Na French Open zatím postupuje s přehledem, Miomirovi Kecmanovičovi, Lorenzovi Giustinovi ani Slovákovi Norbertovi Gombosovi nepovolil set.

Sonego se určitě herně zvedl, ale Schwartzman by pro něj měl být příliš těžkým soupeřem. Argentinskému favoritovi podmínky letošního French Open evidentně sedí a herně je daleko kvalitnějším hráčem.

Tip: Schwartzman ve třech setech

Lorenzo Sonego - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rio de Janeiro (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: Rio de Janeiro (čtvrtfinále)

Bilance: 6-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 6-5

Bilance proti hráčům Top 11-20: 0-0 (kariérní 1-2)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), US Open (1. kolo)

Lorenzo Sonego - French Open

Kariérní bilance: 3-1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Řím (2. kolo), Hamburk (1. kolo)

Cesta turnajem: Gómez (6-7 6-3 6-1 6-7 6-3), Bublik (7-6 6-1 7-5), (27) Fritz (7-6 6-3 7-6)

Diego Schwartzman - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím, Córdoba (finále); Buenos Aires (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Řím, Córdoba (finále); Buenos Aires (semifinále)

Bilance: 18-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 13-3

Bilance proti hráčům Top 31-50: 7-3 (kariérní 37-27)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-1 (kariérní 3-2)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), US Open (1. kolo)

Diego Schwartzman - French Open

Kariérní bilance: 12-6

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2018)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 1-0

Generálka: Kitzbühel (čtvrtfinále), Řím (finále)

Cesta turnajem: Kecmanovič (6-0 6-1 6-3), Giustino (6-1 7-5 6-0), Gombos (7-6 6-3 6-3)



Hugo Gaston (239.) - Dominic Thiem (3.) | Court Philippe Chatrier (16:00 SELČ)

Jeden z největších favoritů, finalista posledních dvou ročníků a čerstvý vítěz nedávného US Open Dominic Thiem bude mít v osmifinále velmi překvapivého soupeře. Bude jím domácí 20letý talent Hugo Gaston, až 239. hráč světa, který nikdy předtím na grandslamech nevyhrál zápas hlavní soutěže. Gastona čeká vůbec premiérový souboj s tenistou z elitní desítky žebříčku ATP.

Finalista lednového Australian Open Thiem se na US Open počtvrté v kariéře dostal do finále grandslamů a po pětisetové bitvě s Alexanderem Zverevem se konečně dočkal premiérového triumfu na akcích velké čtyřky. Po něm se rozhodl odpočívat, do Paříže tak dorazil bez jediného ostrého zápasu na oranžové drti. Přesto na French Open ještě neztratil set a proti Marinovi Čiličovi, kvalifikantovi Jackovi Sockovi i nasazenému Casperovi Ruudovi suverénně potvrdil roli favorita.

Gaston loni ovládl čtyři akce na nejnižším okruhu ITF. Jeho postup do osmifinále je obrovským překvapením, jelikož se dosud nedokázal pořádně prosadit ani na challengerech. Ty si na antuce před startem domácího French Open zahrál čtyři a slavil pouhé dvě výhry. V Paříži však hraje v životní formě a má na kontě skalpy Maximeho Janviera, Jošihita Nišioky a po pětisetové bitvě senzačně i trojnásobného grandslamového šampiona Stana Wawrinky, kterého dokonce dorazil "kanárem".

Gaston možná má životní formu, ale Thiem hraje velmi dobře a antuka je stále jeho nejsilnějším povrchem. Domácí mladík by už další překvapivý skalp slavit neměl, naopak by měl od rakouské jedničky dostat pořádnou lekci.

Tip: Thiem ve třech setech

Hugo Gaston - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open (osmifinále)

Největší úspěchy na antuce: French Open (osmifinále)

Bilance: 11-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 5-4

Bilance proti hráčům Top 10: 0-0 (kariérní 0-0)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), US Open (nehrál)

Hugo Gaston - French Open

Kariérní bilance: 3-0

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020)

Loňský výsledek: kvalifikace

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Todi challenger (1. kolo), Terst challenger (1. kolo), Cordenons challenger (kvalifikace), Aix en Provence challenger (1. kolo)

Cesta turnajem: Janvier (7-6 6-4 6-3), Nišioka (6-4 7-6 3-6 6-2), (16) Wawrinka (2-6 6-3 6-3 4-6 6-0)

Dominic Thiem - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open (vítěz); Australian Open (finále)

Největší úspěchy na antuce: Rio de Janeiro (čtvrtfinále)

Bilance: 19-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na antuce: 5-1

Bilance proti hráčům mimo Top 100: 5-1 (kariérní 138-61)

Bilance v osmifinále grandslamů: 2-0 (kariérní 7-6)

Grandslamy: Australian Open (finále), US Open (vítěz)

Dominic Thiem - French Open

Kariérní bilance: 27-6

Nejlepší výsledek: finále (2018-19)

Loňský výsledek: finále

Bilance v osmifinále: 4-0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Čilič (6-4 6-3 6-3), Sock (6-1 6-3 7-6), (28) Ruud (6-4 6-3 6-1)