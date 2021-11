8. den v Turíně: O titul se utkají Medveděv se Zverevem a také deblisté

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Finále dvouhry • Medveděv (2-Rus.) - Zverev (3-Něm.) | Centre Court (17:00 SEČ) • Finále čtyřhry • Herbert/Mahut (3-Fr.) - Ram/Salisbury (2-USA/Brit.) | Centre Court (14:30 SEČ)



• Finále dvouhry •

Daniil Medveděv (2.) - Alexander Zverev (3.) | Centre Court (17:00 SEČ)

Poprvé po šesti letech se ve finále Turnaje mistrů střetnou bývalí vítězové. Obhájce titulu Daniil Medveděv a šampion ročníku 2018 Alexander Zverev se potkávají už potřetí za posledních 15 dní. Medveděv se radoval v semifinále pařížského Masters i v základní skupině právě probíhajícího podniku. Proti Zverevovi zvládl posledních pět duelů a ve vzájemné bilanci už vede 6-5. Na Turnaji mistrů má navrch Medveděv 2-1, a navíc vyhrál obě předchozí finálová střetnutí.

Pětadvacetiletého Medveděva čeká sedmé letošní (4-2) a 22. kariérní finále (13-8). Na Turnaji mistrů, kde zvládl posledních devět utkání, je ve finále podruhé. Loni se rodák z Moskvy stal teprve druhým ruským šampionem akce pro osm nejlepších tenistů sezony (Nikolaj Davyděnko 2009) a třetím finalistou reprezentujícím největší stát světa (Jevgenij Kafelnikov, finále 1997). Jako poslední titul obhájil Novak Djokovič (2015).

Německo má o něco bohatší zápis v historii závěrečného vrcholu sezony, titul slavili Boris Becker (x3), Michael Stich a naposledy právě Zverev (2018). Čtyřiadvacetiletý rodák z Hamburku zvládl všech pět letošních finále a svou kariérní bilanci v závěrečném kole vylepšil na 18-9. Pokud porazí Medveděva, stane se prvním hráčem od roku 1990 (Andre Agassi), který v posledních dvou duelech na Turnaji mistrů uspěje proti světové jedničce a dvojce. Stejně jako Medveděv si o prestižní trofej zahraje podruhé.

V žebříčku žádné změny nenastanou, Medveděv se buď třetímu Zverevovi ještě více vzdálí, nebo jeho protivník ukrojí velkou porci bodů z náskoku druhého nejlepšího tenisty světa.

Pro oba aktéry je největší zbraní servis a precizní obrana. Kdo bude v těchto dvou disciplínách úspěšnější, ten by měl přebírat trofej pro vítěze. Před pár dny vyhrál Medveděv, ale byl pouhé dva míčky od porážky. I kvůli vzájemné bilanci a fyzicky i psychicky mnohem méně vyčerpávajícímu semifinále je favoritem Medveděv, který měl navíc více času na odpočinek.

Tip na vítěze: Daniil Medveděv

Aktuální forma

Medveděv v posledních letech patří k nejlepším hráčům na tour a své už tak parádní výsledky korunoval triumfem na US Open, kde ve finále zastavil Novaka Djokoviče a získal první grandslamový titul. Letos zvládl 58 ze 70 zápasů a kraloval ještě na Masters v Torontu, Mallorce a v marseillské hale. I po newyorském tažení si vede výborně. V osmifinále v Indian Wells sice zahodil jasné vedení proti Grigorovi Dimitrovovi, ale na halovém Masters v Paříži prošel až do finále, v němž podlehl Djokovičovi.

Cesta turnajem

V úvodním zápase skupiny narazil na debutanta Huberta Hurkacze a musel do rozhodující sady, ačkoli předvedl parádní výkon a nečelil brejkbolu. Servis neztratil ani proti Alexanderovi Zverevovi, přesto odehrál další bitvu a byl pouhé dva míčky od porážky. Rozhodujícímu dějství se nevyhnul ani v závěrečném skupinovém duelu proti Jannikovi Sinnerovi, domácí náhradník měl dokonce dva mečboly. Dva sety mu stačily až v semifinále s debutantem Casperem Ruudem.

Historie na Turnaji mistrů

Turnaje mistrů se účastní potřetí. Zatímco při předloňském debutu se nedočkal jediné výhry, loni uspěl ve všech pěti utkáních.

Daniil Medveděv - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open, Toronto, Mallorca, Marseille (triumf); Paříž, Australian Open (finále); Cincinnati (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Marseille (triumf); Paříž (finále)

Bilance: 58-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance v hale: 13-2

Bilance proti hráčům Top 10: 10-4 (kariérní 26-23)

Bilance ve finále: 4-2 (kariérní 13-8)

Grandslamy: Australian Open (finále), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (osmifinále), US Open (triumf)

Daniil Medveděv - Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 9-3

Nejlepší výsledek: triumf (2020)

Loňský výsledek: triumf

Bilance ve finále: 1-0

Generálka: Paříž (finále)

Odehrané zápasy: Hurkacz (6-7 6-3 6-4), Zverev (6-3 6-7 7-6), Sinner (6-0 6-7 7-6), Ruud (SF, 6-4 6-2)

Aktuální forma

Zverev má celou sezonu vynikající formu, ale ve druhé půlce exceluje. Po překvapivém vyřazení v osmifinále Wimbledonu ovládl olympiádu v Tokiu, Masters v Cincinnati a jeho vítěznou sérii až v semifinále US Open zastavil Novak Djokovič. Letos triumfoval ještě v Acapulku, na Masters v Madridu a ve Vídni. Po 16zápasové vítězné šňůře se do závěrečných kol probojoval také v Indian Wells (ČF), vídeňské hale (triumf) a na Masters v Paříži, kde v semifinále nenašel recept na Daniila Medveděva.

Cesta turnajem

Na úvod měl velké potíže s Matteem Berrettinim, dokonce čelil dvěma setbolům. Domácí tenista se ale na začátku druhé sady zranil a musel vzdát. V dalším utkání byl dva míčky od skalpu Daniila Medveděva, k mečbolu se však nedostal a těsně prohrál. O svém postupu rozhodl hladkým vítězstvím nad debutantem Hubertem Hurkaczem. V semifinále ve třech setech přetlačil světovou jedničku a pětinásobného šampiona Novaka Djokoviče.

Historie na Turnaji mistrů

Turnaj mistrů absolvuje popáté. Dvakrát vypadl ve skupině (2017 a 2020), před třemi lety prestižní akci ovládl a předloni dohrál v semifinále.

Alexander Zverev - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Vídeň, Cincinnati, OH Tokio, Madrid, Acapulko (triumf); Paříž, US Open, French Open (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Vídeň (triumf); Paříž (semifinále)

Bilance: 58-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance v hale: 12-3

Bilance proti hráčům Top 10: 11-8 (kariérní 38-43)

Bilance ve finále: 5-0 (kariérní 18-9)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (semifinále), Wimbledon (osmifinále), US Open (semifinále)

Alexander Zverev - Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 11-8

Nejlepší výsledek: triumf (2018)

Loňský výsledek: skupina

Bilance ve finále: 1-0

Generálka: Vídeň (triumf), Paříž (semifinále)

Odehrané zápasy: Berrettini (7-6 1-0 skreč), Medveděv (3-6 7-6 6-7), Hurkacz (6-2 6-4), Djokovič (SF, 7-6 4-6 6-3)



• Finále čtyřhry •

/ P. H. Herbert / N. Mahut - / R. Ram / J. Salisbury | Centre Court (14:30 SEČ)

Rovněž deblové finále nabídne reprízu skupinového souboje, o titul se poperou dvojice Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahut a Rajeev Ram, Joe Salisbury. Ve skupině po dvou odvrácených mečbolech uspěli Američan s Britem a srovnali vzájemnou bilanci na 1-1.





Herbert s Mahutem jsou ostřílenou dvojicí, na kontě mají trofeje ze všech grandslamů, ve finále Turnaje mistrů jsou potřetí (finále 2018, triumf 2019) a posbírali spolu celkem 19 titulů. Třicetiletý Herbert zaútočí na svůj 22. deblový triumf, o devět let starší Mahut má doma 34 vavřínů. Z Francouzů v této disciplíně na Turnaji mistrů kralovali už jen Guy Forget (1990) a Michaël Llodra s Fabricem Santorem (2005).

Cesta turnajem

RR: Cabal/Farah (7-6 6-4)

RR: Ram/Salisbury (7-6 0-6 11-13)

RR: J. Murray/Soares (6-3 7-6)

SF: Granollers/Zeballos (6-3 6-4)





Ram se Salisburym spolupracují třetím rokem a všech pět trofejí ukořistili na tvrdém povrchu, z toho dva na grandslamech. Na Turnaji mistrů se každým rokem dostali dál, předloni skončili ve skupině a loni v semifinále. Ani jeden z nich na závěrečném vrcholu sezony ještě nikdy netriumfoval. Sedmatřicetiletý Ram má na dosah 23. titul, o osm let mladší Salisbury devátý a může se stát prvním britským deblovým šampionem Turnaje mistrů.

Cesta turnajem

RR: J. Murray/Soares (6-1 7-6)

RR: Herbert/Mahut (6-7 6-0 13-11)

RR: Cabal/Farah (7-5 2-6 11-9)

SF: Mektič/Pavič (4-6 7-6 10-4)