9. den na French Open: O čtvrtfinále zabojují Šwiateková, Medveděv či Tsitsipas

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Osmifinále žen • Kasatkinová (20-) - Giorgiová (28-It.) | Court Suzanne-Lenglen (11:00 SELČ) Kuděrmetovová (29-) - Keysová (22-USA) | Court Philippe-Chatrier (12:00 SELČ) Pegulaová (11-USA) - Beguová (Rum.) | Court Suzanne-Lenglen (14:30 SELČ) Šwiateková (1-Pol.) - Qinwen Zheng (Čína) | Court Philippe-Chatrier (15:30 SELČ) • Osmifinále mužů • Ruud (8-Nor.) - Hurkacz (12-Pol.) | Court Suzanne-Lenglen (12:30 SELČ) Rune (Dán.) - Tsitsipas (4-Řec.) | Court Philippe-Chatrier (13:30 SELČ) Rubljov (7-) - Sinner (11-It.) | Court Suzanne-Lenglen (16:00 SELČ) Čilič (20-Chorv.) - Medveděv (2-) | Court Philippe-Chatrier (20:45 SELČ)



• Osmifinále žen •

Darja Kasatkinová (20.) - Camila Giorgiová (30.) | Court Suzanne-Lenglen (11:00 SELČ)

Darja Kasatkinová (French Open a Wimbledon 2018) i Camila Giorgiová (Wimbledon 2018) si svá jediná předchozí grandslamová čtvrtfinále zahrály v sezoně 2018 a teď mohou vyrovnat své maximum na největších tenisových podnicích. Jediný předchozí duel předloni ve čtvrtfinále v lyonské hale ve třech setech vyhrála Kasatkinová.

Kasatkinová měla skvělý vstup i do letošní sezony, na obou australských generálkách došla do semifinále a na Australian Open do třetího kola. Na další čtvrtfinálovou účast ale čekala čtyři měsíce, v Římě po cestě mezi nejlepší kvarteto vyřadila Leylah Fernandezovou či Paulu Badosaovou a až v souboji o finále ji těsně zastavila Ons Džabúrová. V Paříži zatím dominuje, šanci nedala Rebecce Šramkové, Fernandě Contrerasové ani Shelby Rogersové.

Giorgiová loni v srpnu na WTA 1000 v Montréalu získala svůj největší titul a následně spadla do krize. Na Australian Open sice prošla do třetího kola, nicméně další turnajové zápasy vyhrála až na French Open, kam přijela se sérií sedmi porážek a letošní bilancí 2-7 (nepočítaje vystoupení v BJK Cupu). V areálu Rolanda Garrose neměla vůbec snadný los, po obratu zdolala Shuai Zhang, pak narazila na Julii Putincevovou a ve třetím kole po prohrané úvodní sadě povolila jediný game chybující Aryně Sabalenkové.

Giorgiová bude jako ve většině zápasů diktovat tempo hry. Kasatkinová ovšem umí hrát i proti ranařkám a neutralizovat jejich palebnou sílu. Ruska je letos mnohem spolehlivější hráčkou, v Paříži dosud dominovala, a pokud Giorgiová nebude mít výrazně nízký počet nevynucených chyb, měla by postoupit.

Tip na vítězku: Darja Kasatkinová

Darja Kasatkinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím, Sydney, Melbourne 2 (SF)

Největší úspěchy na antuce: Řím (SF)

Bilance: 21-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 10-3

Bilance proti hráčkám Top 30: 9-7 (kariérní 52-71)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 2-1)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Darja Kasatkinová - French Open

Kariérní bilance: 15-6

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2018)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 1-0

Generálka: Madrid (OF), Řím (SF)

Cesta turnajem: Šramková (6-2 6-0), Contrerasová (6-0 6-3), Rogersová (6-3 6-2)

Camila Giorgiová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open (OF)

Největší úspěchy na antuce: French Open (OF)

Bilance: 7-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 3-3

Bilance proti hráčkám Top 20: 1-2 (kariérní 35-52)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-2)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Camila Giorgiová - French Open

Kariérní bilance: 9-8

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Madrid (1K), Řím (1K)

Cesta turnajem: Shuai Zhang (3-6 6-2 6-2), Putincevová (6-3 7-5), (7) Sabalenková (4-6 6-1 6-0)



Veronika Kuděrmetovová (29.) - Madison Keysová (22.) | Court Philippe-Chatrier (12:00 SELČ)

Veronika Kuděrmetovová ve svém premiérovém grandslamovém osmifinále vyzve Madison Keysovou, která má na kontě včetně French Open už několik čtvrtfinálových i semifinálových účastí na majorech. Hráčky se potkávají poprvé.

Kuděrmetovová na začátku roku ukončila krizi ze druhé půlky loňské sezony, v úvodních měsících dosáhla na dvě finálové účasti a také čtvrtfinále v Indian Wells a osmifinále v Miami. Další finále přidala na první antukové akci v Istanbulu, ale na dalších dvou turnajích ztroskotala hned na úvodní soupeřce. Na French Open měla v prvním kole potíže s kvalifikantkou Lin Zhu, další dvě kola proti kvalifikantce Aleksandře Kruničové i Paule Badosaové (skreč) zvládla bez ztráty setu.

Rovněž Keysová na začátku roku zářila a zažehnala ještě mnohem delší trápení než Ruska. V Adelaide získala svůj první titul po třech letech a na Australian Open se probojovala až do semifinále. Na následujících sedmi turnajích však zaznamenala jedinou vítěznou sérii (čtvrtfinále v Indian Wells) a do Paříže dorazila s antukovou bilancí 1-3. V areálu Rolanda Garrose měla ve všech třech zápasech plné ruce práce, s Annou Kalinskou i Jelenou Rybakinovou potřebovala tři sady a domácí Caroline Garciaovou zdolala ve dvou těsných setech.

Ani jedna z aktérek teď nepředvádí úplně přesvědčivé výkony, takže jejich premiérový souboj favoritku nemá. Vzhledem k mnohem větším zkušenostem se závěrečnými koly grandslamů by mohla uspět Keysová.

Tip na vítězku: Madison Keysová

Veronika Kuděrmetovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Istanbul, Dubaj, Melbourne 1 (F)

Největší úspěchy na antuce: Istanbul (F)

Bilance: 19-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 6-3

Bilance proti hráčkám Top 30: 4-6 (kariérní 18-35)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Veronika Kuděrmetovová - French Open

Kariérní bilance: 7-3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Madrid (1K), Řím (1K)

Cesta turnajem: Lin Zhu (6-4 3-6 6-3), Kruničová (6-3 6-3), (3) Badosaová (6-3 2-1 skreč)

Madison Keysová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 2 (T); Australian Open (SF)

Největší úspěchy na antuce: French Open (OF)

Bilance: 18-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 4-3

Bilance proti hráčkám Top 30: 6-5 (kariérní 70-73)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1-0 (kariérní 8-8)

Grandslamy: Australian Open (SF)

Madison Keysová - French Open

Kariérní bilance: 21-9

Nejlepší výsledek: semifinále (2018)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 2-1

Generálka: Madrid (1K), Řím (1K)

Cesta turnajem: Kalinská (6-3 3-6 6-4), Garciaová (6-4 7-6), (16) Rybakinová (3-6 6-1 7-6)



Jessica Pegulaová (11.) - Irina Beguová (63.) | Court Suzanne-Lenglen (14:30 SELČ)

Jessica Pegulaová i Irina Beguová si zahrají své třetí osmifinále na grandslamech. Zatímco Američanka uspěla loni i letos na Australian Open, Rumunka se dál nedostala na Australian Open 2015 ani French Open 2016. Oba předchozí souboje vyhrála Beguová, na antuce se potkávají poprvé.

Pegulaová letos v podstatě sbírá ty nejlepší výsledky pouze na největších turnajích. Zatímco na akcích nižších kategorií než WTA 1000 a mimo grandslamy má bilanci 2-4, na Australian Open byla ve čtvrtfinále, v Dauhá v osmifinále, v Miami v semifinále, v Madridu ve finále a v Římě v osmifinále. Daří se jí také na French Open, kde si poradila s Qiang Wang, nebezpečnou Anhelinou Kalininovou i loňskou semifinalistkou Tamarou Zidanšekovou a s největší pravděpodobností si zajistila debut v Top 10.

Beguová si letos vede celkem solidně, nejlepších výsledků se dočkala v úvodních dvou měsících (čtvrtfinále na generálce v Melbourne a semifinále v Petrohradu). Na antuce se představila na dvou akcích, v Charlestonu se dostala do osmifinále a v Madridu nenavázala na úspěšnou kvalifikaci. Na French Open využila příznivého losu, když zvládla třísetové bitvy s Jasmine Paoliniovou a Jekatěrinou Alexandrovovou a ve třetím kole přehrála domácí divokou kartu Leolii Jeanjeanovou.

Pegulaová sice letos s Beguovou prohrála, ale od Australian Open se zase rozjela a má lepší i stabilnější formu než soupeřka. Tu by měla v tomto osmifinálovém duelu potvrdit a objevit se i ve čtvrtfinálových bojích.

Tip na vítězku: Jessica Pegulaová

Jessica Pegulaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid (F); Miami (SF)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (F)

Bilance: 22-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 10-3

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 4-4 (kariérní 38-32)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1-0 (kariérní 2-0)

Grandslamy: Australian Open (ČF)

Jessica Pegulaová - French Open

Kariérní bilance: 5-3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Madrid (F), Řím (OF)

Cesta turnajem: Qiang Wang (6-2 6-4), Kalininová (6-1 5-7 6-4), (24) Zidanšeková (6-1 7-6)

Irina Beguová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Petrohrad (SF)

Největší úspěchy na antuce: Charleston (OF)

Bilance: 15-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 7-2

Bilance proti hráčkám Top 20: 2-3 (kariérní 15-56)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-2)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Irina Beguová - French Open

Kariérní bilance: 15-10

Nejlepší výsledek: osmifinále (2016, 2022)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0-1

Generálka: Madrid (1K)

Cesta turnajem: Paoliniová (4-6 6-1 7-6), (30) Alexandrovová (6-7 6-3 6-4), Jeanjeanová (6-1 6-4)



Iga Šwiateková (1.) - Qinwen Zheng (74.) | Court Philippe-Chatrier (15:30 SELČ)

Iga Šwiateková je jasně největší favoritkou letošního French Open a do osmifinálového utkání vstoupí s 31zápasovou neporazitelností. Tu se jako další pokusí ukončit Qinwen Zheng, která absolvuje svůj teprve druhý grandslam mezi ženami, na Australian Open vypadla ve druhém kole. Bude se jednat o premiérový souboj.

Šwiateková začala sezonu pod novým koučem a v Adelaide i na Australian Open se dostala do semifinále. Po překvapivé porážce s Jelenou Ostapenkovou ve druhém kole v Dubaji zatím přemožitelku nenašla a kralovala v Dauhá, Indian Wells, Miami, Stuttgartu i Římě, a navíc se ztrátou jediného gamu zvládla obě utkání v kvalifikaci Billie Jean King Cupu. V Paříži v dominanci pokračuje, kvalifikantce Lesje Curenkové i zkušené Alison Riskeové povolila pouhé dvě hry, problémy měla až s Dankou Koviničovou.

Zheng se po úspěších v juniorkách okamžitě začala prosazovat i mezi ženami. Od předloňského srpna na nižším okruhu ITF posbírala osm titulů, na letošní generálce v Melbourne si zahrála své první čtvrtfinále a zároveň semifinále na nejvyšší tour a debutovala v Top 100 žebříčku. Po skvělém lednu se jí přestalo dařit, nicméně na French Open se zase chytla. V Paříži smetla Marynu Zaněvskou, po obratu přehrála bývalou šampionku Simonu Halepovou a ve třetím kole jí vzdala domácí Alizé Cornetová.

Šwiateková sice v posledním zápase nepředvedla svůj standardní výkon, ale na postup to bohatě stačilo. Proti talentované teenagerce Zheng se nicméně bude muset zlepšit, pokud si chce svou neporazitelnost uhájit.

Tip na vítězku: Iga Šwiateková

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím, Stuttgart, Miami, Indian Wells, Dauhá (T); Australian Open, Adelaide (SF)

Největší úspěchy na antuce: Řím, Stuttgart (T)

Bilance: 40-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na antuce: 12-0

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 7-0 (kariérní 34-7)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1-0 (kariérní 3-5)

Grandslamy: Australian Open (SF)

Iga Šwiateková - French Open

Kariérní bilance: 17-2

Nejlepší výsledek: triumf (2020)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 2-1

Generálka: Řím (T)

Cesta turnajem: Curenková (6-2 6-0), Riskeová (6-0 6-2), Koviničová (6-3 7-5)

Qinwen Zheng - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 1 (SF)

Největší úspěchy na antuce: French Open (OF)

Bilance: 20-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 4-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-1 (kariérní 0-1)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Qinwen Zheng - French Open

Kariérní bilance: 3-0

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Madrid (1K)

Cesta turnajem: Zaněvská (6-3 6-1), (19) Halepová (2-6 6-2 6-1), Cornetová (6-0 3-0 skreč)



• Osmifinále mužů •

Casper Ruud (8.) - Hubert Hurkacz (13.) | Court Suzanne-Lenglen (12:30 SELČ)

Caspera Ruuda i Huberta Hurkacze čeká druhé osmifinále na grandslamových turnajích. Zatímco Ruud na loňském Australian Open vzdal, Hurkacz v rámci posledního Wimbledonu došel až do semifinále. Norská a polská jednička změří síly poprvé.

Ruud v únoru ovládl další antukovou akci série ATP 250 a v Miami si zahrál své premiérové finále na Masters. V průběhu antukového jara měl ale zpočátku nečekané potíže a zaznamenal i několik překvapivých porážek. Přes čtvrtfinále se dostal až v Římě, kde ho v semifinále zastavil Novak Djokovič. Na poslední akci v Ženevě obhájil loňský triumf a vypadalo to, že se zase chytl. V Paříži však moc přesvědčivě nepůsobí, s loučím se Jo-Wilfriedem Tsongou ztratil set a po demolici Emila Ruusuvuoriho musel otáčet stav 1-2 na sety proti Lorenzovi Sonegovi.

Hurkacz byl letos nejdále v semifinále v Dubaji a Miami. Přípravu na antukový vrchol sezony absolvoval jen na turnajích Masters. V Monte Carlu a Madridu si zahrál svá první antuková čtvrtfinále na nejvyšší úrovni a v Římě naopak ztroskotal hned v úvodním kole. Na French si vede suverénně, set nepovolil Giuliovi Zeppierimu, Marcovi Cecchinatovi ani svému poslednímu přemožiteli Davidovi Goffinovi.

Na antuce má na kontě mnohem více úspěchů Ruud a na nejpomalejším povrchu je podstatně lepším hráčem. I proto by měl na turnaji pokračovat. S Hurkaczem to však nemusí mít jednoduché, Polák si zatím v Paříži vede suverénně a favorit není úplně přesvědčivý.

Tip na vítěze: Casper Ruud

Casper Ruud - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Ženeva, Buenos Aires (T); Miami (F); Řím (SF)

Největší úspěchy na antuce: Ženeva, Buenos Aires (T); Řím (SF)

Bilance: 27-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 18-5

Bilance proti hráčům Top 20: 6-4 (kariérní 20-29)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-1)

Grandslamy: Australian Open (-)

Casper Ruud - French Open

Kariérní bilance: 10-4

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Madrid (2K), Řím (SF), Ženeva (T)

Cesta turnajem: Tsonga (6-7 7-6 6-2 7-6), Ruusuvuori (6-3 6-4 6-2), (32) Sonego (6-2 6-7 1-6 6-4 6-3)

Hubert Hurkacz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami, Dubaj (SF)

Největší úspěchy na antuce: Madrid, Monte Carlo (ČF)

Bilance: 23-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 9-3

Bilance proti hráčům Top 10: 2-3 (kariérní 11-18)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-0)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Hubert Hurkacz - French Open

Kariérní bilance: 4-4

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Madrid (ČF), Řím (1K)

Cesta turnajem: Zeppieri (7-5 6-2 7-5), Cecchinato (6-1 6-4 6-2), Goffin (7-5 6-2 6-1)



Holger Rune (40.) - Stefanos Tsitsipas (4.) | Court Philippe-Chatrier (13:30 SELČ)

Holger Rune stále pokračuje ve svém debutu na French Open, kde v roce 2019 ovládl juniorský turnaj. Jeden z nejtalentovanějších teenagerů současnosti v osmifinále vyzve loňského finalistu a největšího favorita dolní poloviny pavouka Stefanose Tsitsipase. Jedná se o premiérové střetnutí.

Rune na začátku letošní sezony figuroval těsně za elitní stovkou žebříčku, teď uzavírá nejlepší čtyřicítku. Zatímco úvodní tři měsíce se mu moc nepovedly, od začátku dubna exceluje na antuce, svém nejoblíbenějším povrchu. Před měsícem v Mnichově si dokonce došel pro první titul z turnajů ATP a v semifinále poslední generálky v Lyonu sehrál vyrovnanou partii s pozdějším šampionem Cameronem Norriem. Na French Open skvělou formu potvrzuje, set nepovolil světové patnáctce Denisovi Shapovalovovi, Henrimu Laaksonenovi ani Hugovi Gastonovi.

Tsitsipas v listopadu podstoupil operaci lokte a okamžitě se vrátil do tenisového kolotoče. Letos má na kontě nejvíce výher (34) a do Paříže dorazil s antukovou bilancí 14-3. Ta zahrnuje úspěšnou obhajobu v Monte Carlu, čtvrtfinále v Barceloně, semifinále v Madridu a finále v Římě. Na nejpomalejším povrchu letos prohrál jen s těmi nejlepšími (postupně Carlos Alcaraz, Alexander Zverev a Novak Djokovič). V Paříži měl hned na úvod namále, proti Lorenzovi Musettimu otáčel stav 0-2 na sety. Ve druhém kole potkal českého kvalifikanta Zdeňka Koláře a bojoval s ním přes čtyři hodiny. Dominoval až proti Mikaelovi Ymerovi.

Rune bude pro Tsitsipase, který měl problémy v úvodních dvou zápasech na turnaji, hodně nepříjemným soupeřem, obzvláště pokud mu vydrží zdraví. Tsitsipas má nicméně mnohem více zkušeností, zatím je celkově lepším hráčem a měl by si postup pohlídat.

Tip na vítěze: Stefanos Tsitsipas

Holger Rune - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Mnichov (T); Lyon (SF)

Největší úspěchy na antuce: Mnichov (T); Lyon (SF)

Bilance: 26-13

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 20-7

Bilance proti hráčům Top 10: 1-2 (kariérní 1-3)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Holger Rune - French Open

Kariérní bilance: 3-0

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Řím (Q), Lyon (SF)

Cesta turnajem: (14) Shapovalov (6-3 6-1 7-6), Laaksonen (6-2 6-3 6-3), Gaston (6-3 6-3 6-3)

Stefanos Tsitsipas - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monte Carlo (T); Řím, Rotterdam (F); Madrid, Acapulko, Australian Open (SF)

Největší úspěchy na antuce: Monte Carlo (T); Řím (F); Madrid (SF)

Bilance: 34-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 17-3

Bilance proti hráčům Top 50: 19-9 (kariérní 132-76)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1-0 (kariérní 4-2)

Grandslamy: Australian Open (SF)

Stefanos Tsitsipas - French Open

Kariérní bilance: 18-5

Nejlepší výsledek: finále (2021)

Loňský výsledek: finále

Bilance v osmifinále: 2-1

Generálka: Madrid (SF), Řím (F)

Cesta turnajem: Musetti (5-7 4-6 6-2 6-3 6-2), Kolář (6-3 7-6 6-7 7-6), M. Ymer (6-2 6-2 6-1)



Andrej Rubljov (7.) - Jannik Sinner (12.) | Court Suzanne-Lenglen (16:00 SELČ)

Andrej Rubljov a Jannik Sinner budou útočit na vyrovnání svého pařížského i grandslamového maxima. Dosud se střetli třikrát, oba antukové souboje (Barcelona 2021 a Monte Carlo 2022) celkem jasně vyhrál Sinner a vede 2-1, Rubljov postup slavil jen ve Vídni po skreči Itala.

Rubljov má letos na kontě už tři trofeje, stále však čeká na premiérový triumf na Masters i výraznější výsledek na grandslamových turnajích. Na posledních dvou generálkách v Madridu a Římě se mu moc nedařilo, v Madridu skončil už ve čtvrtfinále na raketě Stefanose Tsitsipase a v Římě ho vyřadil hned Filip Krajinovič. Na French Open ztratil set se Soonwoo Kwonem, Federicem Delbonisem i Cristianem Garínem.

Sinner se nakazil Covidem-19 a od té doby má časté zdravotní potíže. Před čtvrtfinále ovšem letos prohrál pouze v Madridu s Félixem Augerem-Aliassimem a už pětkrát se dostal mezi nejlepší osmičku. Na první semifinále v aktuální sezoně však stále nedosáhl. V Paříži si zatím vede solidně a potvrdil roli favorita proti Bjornovi Fratangelovi, Robertovi Carballésovi i Mackenziemu McDonaldovi, dosud ztratil jeden set

Sinner je v Paříži zatím o něco přesvědčivější než Rubljov. Šance na postup jsou vyrovnané, nicméně Sinner vyhrál oba předchozí duely na antuce i jediný letošní a mohl by mít mírně navrch.

Tip na vítěze: Jannik Sinner

Andrej Rubljov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Bělehrad, Dubaj, Marseille (T); Indian Wells, Rotterdam (SF)

Největší úspěchy na antuce: Bělehrad (T)

Bilance: 28-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 10-3

Bilance proti hráčům Top 20: 4-4 (kariérní 30-39)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 4-3)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Andrej Rubljov - French Open

Kariérní bilance: 7-3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2020)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 1-0

Generálka: Madrid (ČF), Řím (2K)

Cesta turnajem: Soonwoo Kwon (6-7 6-3 6-2 6-4), Delbonis (6-3 3-6 6-2 6-3), Garín (6-4 3-6 6-2 7-6)

Jannik Sinner - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím, Monte Carlo, Miami, Dubaj, Australian Open (ČF)

Největší úspěchy na antuce: Řím, Monte Carlo (ČF)

Bilance: 27-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 11-3

Bilance proti hráčům Top 10: 1-4 (kariérní 7-16)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1-0 (kariérní 2-2)

Grandslamy: Australian Open (ČF)

Jannik Sinner - French Open

Kariérní bilance: 10-2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2020)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 1-1

Generálka: Madrid (OF), Řím (ČF)

Cesta turnajem: Fratangelo (6-3 6-2 6-3), Carballés (3-6 6-4 6-4 6-3), McDonald (6-3 7-6 6-3)



Marin Čilič (23.) - Daniil Medveděv (2.) | Court Philippe-Chatrier (20:45 SELČ)

Marin Čilič i Daniil Medveděv svůj jediný dosavadní grandslamový titul vybojovali na US Open a nyní mohou vyrovnat své maximum na pařížském podniku velké čtyřky. Všechny tři předchozí souboje patřily Medveděvovi, na antuce se utkají poprvé.

Čilič měl výborný vstup do sezony, po semifinále na obou generálkách došel do osmifinále Australian Open. Další vítězné série se ovšem dočkal až na poslední antukové přípravné akci v Římě, kde postoupil mezi nejlepší šestnáctku. Na antuce ve všech 11 letošních zápasech uhrál alespoň set, v Paříži suverénně vyřadil Attilu Balázse, Mártona Fucsovicse i domácího veterána Gillese Simona.

Medveděv ve finále Australian Open zahodil jasný náskok proti Rafaelovi Nadalovi a od té doby není stejným hráčem, ačkoli na chvíli vládl žebříčku ATP. Po vyřazení ve čtvrtfinále v Miami se rozhodl podstoupit operaci kýly a na kurty se vrátil po necelých dvou měsících v Ženevě. Svůj první antukový zápas prohrál, ale na French Open si vede podstatně lépe. V Paříži bez ztráty setu přehrál antukové specialisty Facunda Bagnise a Lasla Djereho i nebezpečného Miomira Kecmanoviče.

Medveděv v areálu Rolanda Garrose chytl velmi dobrou formu a jasně ukazuje, že i na antuce může sbírat solidní výsledky. Čilič si v Paříži také vede skvěle, ale druhý hráč světa měl mnohem těžší cestu do osmifinále, zvládl ji suverénně a měl by projít dál.

Tip na vítěze: Daniil Medveděv

Marin Čilič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 2, Adelaide (SF)

Největší úspěchy na antuce: Řím (OF)

Bilance: 16-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 7-4

Bilance proti hráčům Top 10: 1-2 (kariérní 34-93)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-1 (kariérní 13-12)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Marin Čilič - French Open

Kariérní bilance: 29-15

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2017-18)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 2-3

Generálka: Madrid (2K), Řím (OF)

Cesta turnajem: Balázs (6-0 6-1 6-2), Fucsovics (4-6 6-4 6-2 6-3), Simon (6-0 6-3 6-2)

Daniil Medveděv - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (F); Acapulko (SF)

Největší úspěchy na antuce: French Open (OF)

Bilance: 19-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 3-1

Bilance proti hráčům Top 30: 4-4 (kariérní 76-58)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1-0 (kariérní 6-3)

Grandslamy: Australian Open (F)

Daniil Medveděv - French Open

Kariérní bilance: 7-5

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 1-0

Generálka: Ženeva (2K)

Cesta turnajem: Bagnis (6-2 6-2 6-2), Djere (6-3 6-4 6-3), (28) Kecmanovič (6-2 6-4 6-2)