9. den US Open: Muchovou čeká útok na nejlepší kvarteto, ve čtvrtfinále se utká s nebezpečnou Cirsteaovou

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Muchová (10-ČR) - Cirsteaová (30-Rum.) | Arthur Ashe Stadium (středa 1:00 SELČ) • Další čtvrtfinále žen • Ostapenková (20-Lot.) - Gauffová (6-USA) | Arthur Ashe Stadium (18:00 SELČ) • Čtvrtfinále mužů • Fritz (9-USA) - Djokovič (2-Srb.) | Arthur Ashe Stadium (19:30 SELČ) Tiafoe (10-USA) - Shelton (USA) | Arthur Ashe Stadium (středa 2:30 SELČ)

Češi v akci

Karolína Muchová (10.) - Sorana Cirsteaová (30.) | Arthur Ashe Stadium (středa 1:00 SELČ)

Karolína Muchová se v posledních letech trápila se zraněními a poslední dvě návštěvy US Open zakončila hned v prvním kole. V letošním ročníku je ovšem už ve čtvrtfinále, a to po dvousetových výhrách nad Storm Hunterovou, Magdalenou Frechovou a Taylor Townsendovou a třísetové bitvě s nebezpečně rozjetou Xinyu Wang.

US Open má v srdci 27leté Češky speciální místo. Právě ve Flushing Meadows totiž debutovala na hlavní tour (kvalifikace ročníku 2016) a také dosáhla na svá první vítězství v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu (v roce 2018 tady porazila Dajanu Jastremskou a nasazenou dvanáctku Garbiňe Muguruzaovou).

Loni v srpnu se kvůli neustálým zdravotním problémům propadla až na 235. místo žebříčku. Díky letošním fenomenálním výkonům a výsledkům na antukových a betonových kurtech je však nyní členkou elitní desítky pořadí. Její famózní aktuální sezona zahrnuje finále na French Open a v Cincinnati, čtvrtfinále v Indian Wells a Dubaji a třetí kolo v Miami a Montrealu.

Před pár dny zkompletovala čtvrtfinálové účasti na všech čtyřech grandslamech. V momentální fázi majorů má úspěšnost 2:2, na Australian Open 2021 porazila světovou jedničku Ashleigh Bartyovou a letos na French Open Anastasii Pavljučenkovovou. Oba nezdary zapsala ve Wimbledonu, kde v roce 2019 prohrála s Elinou Svitolinovou a předloni s Angelique Kerberovou.

Karolína Muchová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Cincinnati, French Open (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati (F)

Bilance: 37:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 27:8

Bilance proti hráčkám TOP 30: 12:6 (kariérní 30:27)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 1:0 (kariérní 2:2)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (F), Wimbledon (1K)

Karolína Muchová - US Open

Kariérní bilance: 11:5

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Varšava (2K), Montreal (OF), Cincinnati (F)

Cesta turnajem: Hunterová (6:4, 6:0), Frechová (6:3, 6:3), Townsendová (7:6, 6:3), Xinyu Wang (6:3, 5:7, 6:1)

Sorana Cirsteaová se na letošním US Open stala katem favoritek, v osmifinále přehrála suverénně 6:3, 6:3 světovou třináctku a bývalou semifinalistku Belindu Bencicovou. Poslední vítězce olympiády sebrala šestkrát servis a teprve podruhé postoupila do čtvrtfinále grandslamů. Jedná se o její osmý letošní skalp TOP 20 (osobní rekord v rámci jedné sezony).

Třiatřicetiletá Rumunka sice na osmi z posledních devíti turnajů nedokázala porazit více než jednu soupeřku, ovšem na amerických betonech excelovala už v úvodních měsících sezony. V březnu se probojovala do čtvrtfinále v Indian Wells a do semifinále v Miami a vyšlápla si mimo jiné na Caroline Garciaovou (dvakrát) a Arynu Sabalenkovou.

Na probíhajícím US Open překvapila už ve třetím kole vítězstvím 6:3, 6:7, 6:4 nad momentální světovou čtyřkou Jelenou Rybakinovou. O dva dny později se stala nejstarší debutantkou ve čtvrtfinále závěrečného grandslamu sezony. V aktuálním roce posbírala už čtyři skalpy TOP 10, což je více než za sezony 2014-22 dohromady.

Jediné předchozí čtvrtfinále na majorech absolvovala ještě coby teenagerka na French Open 2009. Tehdy na pařížské antuce vyřadila Caroline Wozniackou a Jelenu Jankovičovou a mezi nejlepší kvarteto ji nepustila Samantha Stosurová. S Australankou zvládla uhrát jen čtyři gamy a schytala výprask 1:6, 3:6.

Sorana Cirsteaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (SF)

Bilance: 30:18

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 20:11

Bilance proti hráčkám TOP 10: 4:4 (kariérní 20:51)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:1)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (1K), Wimbledon (3K)

Sorana Cirsteaová - US Open

Kariérní bilance: 18:14

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Washington (2K), Montreal (2K), Cincinnati (2K)

Cesta turnajem: Dayová (6:2, 6:3), Kalinská (6:3, 6:4), (4) Rybakinová (6:3, 6:7, 6:4), (15) Bencicová (6:3, 6:3)

Vzájemná bilance: Muchová vede 3:1. Na premiérový souboj došlo na US Open 2020 a Češka zvítězila až v tie-breaku rozhodujícího setu a po třech odvrácených mečbolech. Znovu se potkaly až letos. A to celkem třikrát, přičemž každé střetnutí skončilo ve dvou setech. To poslední před pár týdny v Montrealu vyhrála 7:5, 6:4 Muchová.

Další čtvrtfinále žen

Jelena Ostapenková (21.) - Cori Gauffová (6.) | Arthur Ashe Stadium (18:00 SELČ)

Jelena Ostapenková zazářila na závěr nedělního programu na centrkurtu a ukončila obhajobu titulu Igy Šwiatekové. Navíc ženskému tenisu zajistila zbrusu novou světovou jedničku (Arynu Sabalenkovou). Ve druhém zápase po sobě prohrála úvodní set, ovšem pak už měla proti čtyřnásobné grandslamové šampionce navrch (3:6, 6:3, 6:1) a našla na ni recept i počtvrté.

Jedná se o její druhý skalp světových jedniček, před necelými šesti lety ve Wuhanu porazila Garbiňe Muguruzaovou. S pomocí něj zkompletovala čtvrtfinálové účasti na všech čtyřech majorech. Do sbírky chybělo 26leté Lotyšce právě jen US Open, kde zakončila všech šest předchozích startů už v prvním týdnu.

Ve všech čtyřech utkáních potřebovala tři sety. Nejprve s Jasmine Paoliniovou i Elinou Avanesjanovou, proti níž spáchala přes 80 nevynucených chyb, a pak otočila souboje s domácí Bernardou Peraovou i světovou jedničkou Šwiatekovou. Do New Yorku nedorazila v dobré formě, na dvou generálkách dosáhla dohromady na jednu výhru.

V úterý nastoupí ke svému pátému grandslamovému čtvrtfinále, v nichž má poloviční úspěšnost 2:2. Před šesti lety senzačně ovládla French Open a o rok později se podívala do semifinále ve Wimbledonu. V této fázi naopak ztroskotala ve Wimbledonu 2017 (Venus Williamsová) i na letošním Australian Open (Jelena Rybakinová).

Jelena Ostapenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Birmingham (T); Řím (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (ČF)

Bilance: 32:16

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 17:10

Bilance proti hráčkám TOP 10: 3:5 (kariérní 20:30)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:1 (kariérní 2:2)

Grandslamy: Australian Open (ČF), French Open (2K), Wimbledon (2K)

Jelena Ostapenková - US Open

Kariérní bilance: 11:6

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Montreal (1K), Cincinnati (2K)

Cesta turnajem: Paoliniová (6:2, 4:6, 6:1), Avanesjanová (6:3, 5:7, 7:5), Peraová (4:6, 6:3, 6:3), (1) Šwiateková (3:6, 6:3, 6:1)

Cori Gauffová je první domácí teenagerkou od Sereny Williamsové, která dokázala dva roky po sobě projít do čtvrtfinále US Open. Povedlo se jí to po výhře 6:3, 3:6, 6:1 nad vracející se dvojnásobnou finalistkou a trojnásobnou semifinalistkou této akce Caroline Wozniackou. Do úvodního i rozhodujícího dějství vstoupila prohraným servisem.

Devatenáctiletá Američanka musela do tří setů ve třech ze čtyř duelů, veteránku Lauru Siegemundovou i Elise Mertensovou dokonce zdolala až po obratu. Jediné hladké vítězství slavila ve druhém kole proti 16leté kometě Miře Andrejevové. V tuto chvíli má na kontě neporazitelnost čítající devět zápasů.

Před rokem narazila ve čtvrtfinále na Caroline Garciaovou a s rozjetou Francouzkou prohrála 3:6, 4:6. Stále se jedná o její jediné odehrané grandslamové čtvrtfinále mimo pařížskou antuku. Tentokrát ke čtvrtfinále US Open nastoupí s bilancí 15:1 z posledních 16 utkání a po dvou největších triumfech v kariéře (na WTA 500 ve Washingtonu a na WTA 1000 v Cincinnati).

Také ona má za sebou čtyři grandslamová čtvrtfinále, a to s lehce horší bilancí 1:3. Všechny tři nezdary zapsala ve dvou setech, ten závěrečný na nedávném French Open proti pozdější vítězce Ize Šwiatekové (4:6, 2:6). Přes tuto fázi se dokázala zatím dostat pouze loni v areálu Rolanda Garrose, kde jí ve finále vystavila stopku Šwiateková.

Cori Gauffová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Cincinnati, Washington, Auckland (T); Eastbourne, Dubaj (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati, Washington, Auckland (T); Dubaj (SF)

Bilance: 42:13

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 30:6

Bilance proti hráčkám TOP 30: 11:10 (kariérní 30:44)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:1 (kariérní 1:3)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (ČF), Wimbledon (1K)

Cori Gauffová - US Open

Kariérní bilance: 11:4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022-23)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0:1

Generálka: Washington (T), Montreal (ČF), Cincinnati (T)

Cesta turnajem: Siegemundová (3:6, 6:2, 6:4), M. Andrejevová (6:3, 6:2), (32) Mertensová (3:6, 6:3, 6:0), Wozniacká (6:3, 3:6, 6:1)

Vzájemná bilance: 1:1. Síly změří i na druhém letošním hardovém grandslamu. Ostapenková zlikvidovala v úvodu osmifinálového duelu na lednovém Australian Open manko brejku, Gauffovou přetlačila 7:5, 6:3 a talentované teenagerce oplatila třísetovou porážku z finále v linecké hale v závěru sezony 2019.

Čtvrtfinále mužů

Taylor Fritz (9.) - Novak Djokovič (2.) | Arthur Ashe Stadium (19:30 SELČ)

Jediný předchozí souboj Taylora Fritze s Novakem Djokovičem na grandslamech (třetí kolo Australian Open 2021) má velkou váhu. Jedná se totiž o poslední případ, kdy byl Djokovič na své úrodné půdě v Melbourne Parku outsiderem. Nyní 10násobný šampion turnaje si během utkání zranil břišní sval a ztratil vedení 2:0 na sety. Fritz se stal vzhledem k vývoji favoritem, jenže Djokovič našel cestu k vítězství a nakonec získal titul.

Fritz na tiskové konferenci neskrýval frustraci. "Pokud jste ten zápas viděli, tak to vypadalo, že má (Djokovič) ve třetím i čtvrtém setu potíže a v pátém už ne. Buďme upřímní, v posledním setu vypadal v pohodě. Možná překonal nějakou bolest. Mám radost, že se tak dobře zotavil a cítí se mnohem lépe."

Američan měl následně čtyři možnosti hořkou porážku Djokovičovi oplatit. V ani jednom z těchto střetnutí však neuhrál set a v tom posledním před pár týdny na Masters v Cincinnati schytal výprask 0:6, 4:6. Vlastně šest z jejich sedmi měření sil skončilo vítězstvím Djokoviče bez ztráty setu. Jedinou výjimkou je zmíněná předloňská bitva v Austrálii.

Taylor Fritz na letošním US Open dokonale využil příznivého losu i selhání nasazených kolegů a jako jediný prošel do čtvrtfinále bez ztráty setu. Přesně takový scénář potřeboval, protože absolvoval během přípravy na závěrečný grandslam sezony velmi náročný program a asi nedorazil do New Yorku stoprocentně odpočatý.

Pětadvacetiletý Američan má slabiny, ale přesto si na většině turnajů vedl solidně a hájí post žebříčkové jedničky své země i členství v TOP 10. V posledních letech se začal šampion loňského Masters v Indian Wells prosazovat i na grandslamech. Loni na Australian Open se poprvé dostal do druhého týdne majorů a o několik měsíců později ve Wimbledonu hrál své zatím jediné grandslamové čtvrtfinále, v němž nedokázal dorazit zraněného Rafaela Nadala.

US Open je jeho osmým letošním podnikem na domácí půdě a i tentokrát se probojoval minimálně do čtvrtfinále. Na třech z předchozích sedmi narazil v této fázi na hráče TOP 10 a recept nenašel na Jannika Sinnera v Indian Wells, Carlose Alcaraze v Miami ani Djokoviče v Cincinnati.

Taylor Fritz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Atlanta, Delray Beach (T); Washington, Ženeva, Mnichov, Monte Carlo, Acapulko, Dallas (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Atlanta, Delray Beach (T); Washington, Acapulko (SF)

Bilance: 49:19

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 33:8

Bilance proti hráčům TOP 10: 3:3 (kariérní 18:32)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:1)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (3K), Wimbledon (2K)

Taylor Fritz - US Open

Kariérní bilance: 10:7

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Atlanta (T), Washington (SF), Toronto (OF), Cincinnati (ČF)

Cesta turnajem: Johnson (6:2, 6:1, 6:2), Varillas (6:1, 6:2, 6:2), Menšík (6:1, 6:2, 6:0), Stricker (7:6, 6:4, 6:4)

Novak Djokovič musel ve třetím kole otáčet stav 0:2 na sety proti krajanovi Laslovi Djeremu, ale jinak si vedl po cestě do čtvrtfinále naprosto suverénně. Na los si rozhodně nemůže stěžovat, jeho soupeři Alexandre Müller, Bernabé Zapata, Djere a Borna Gojo vyhráli před startem letošního ročníku dohromady jen dva zápasy hlavní soutěže na US Open.

Šestatřicetiletý Srb, který se v pondělí vrátí na post světové jedničky, zahájil letošní sezonu nejlepším možným způsobem a vypadalo to, že by po dominanci na Australian Open znovu mohl zaútočit na kalendářní Grand Slam. Ve finále Wimbledonu však o tuto možnost přišel, když prohrál pětisetovou bitvu se svým největším současným rivalem Carlosem Alcarazem.

Na US Open by určitě rád navýšil své vedení v počtu grandslamových trofejí, ovšem newyorský major je jeho nejméně úspěšným. Na triumf ve Flushing Meadows čeká už pět let a ve finále v tomto dějišti má vysoce negativní bilanci 3:6. Ve čtvrtfinále je to ovšem úplně jiná písnička, US Open je jediným podnikem velké čtyřky, na kterém je v této fázi neporažen (12:0).

Vítěz velké generálky v Cincinnati má famózní úspěšnost proti Američanům. Se zástupci Spojených států vyhrál 80 z 90 soubojů a neprohrál s nimi už 29krát v řadě, naposledy byl nad jeho síly Sam Querrey ve Wimbledonu 2016.

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Cincinnati, French Open, Australian Open, Adelaide 1 (T); Wimbledon (F); Dubaj (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati, Australian Open, Adelaide 1 (T); Dubaj (SF)

Bilance: 39:5

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 24:1

Bilance proti hráčům TOP 10: 9:3 (kariérní 249:110)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 3:0 (kariérní 45:10)

Grandslamy: Australian Open (T), French Open (T), Wimbledon (F)

Novak Djokovič - US Open

Kariérní bilance: 85:13

Nejlepší výsledek: triumf (2011, 2015, 2018)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance ve čtvrtfinále: 12:0

Generálka: Cincinnati (T)

Cesta turnajem: Müller (6:0, 6:2, 6:3), Zapata (6:4, 6:1, 6:1), (32) Djere (4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3), Gojo (6:2, 7:5, 6:4)

Vzájemná bilance: Djokovič vede 7:0 a je jasným favoritem. Fritz disponuje podobně jako Djokovičův poslední americký přemožitel Sam Querrey dělovým servisem, ovšem celou kariéru má potíže se soupeři, kteří nemají výraznější slabinu, tedy Djokovičem a dalšími hráči podobného kalibru. Djokovič měl ve třetím kole s Laslem Djerem potíže na servisu a těm se musí proti Fritzovi vyhnout, protože Američan má mnohem větší předpoklady takových zaváhání využít.

Frances Tiafoe (10.) - Ben Shelton (47.) | Arthur Ashe Stadium (středa 2:30 SELČ)

Americký mužský tenis zaznamenal v posledních letech výrazný úpadek a nějakou dobu neměl žádné zastoupení v TOP 10 žebříčku. To rozhodně není dobrá vizitka pro zemi, která slavila rekordních 32 daviscupových triumfů, ovšem žádný od roku 2007. V poslední době se ale pro USA blýská na lepší časy, a to zejména díky Francesovi Tiafoeovi a Taylorovi Fritzovi. Solidně k tomu letos přispívá i talentovaný mladík Ben Shelton.

Právě Tiafoe, Fritz a Shelton ukončili 18leté čekání na tři domácí čtvrtfinalisty v jednom ročníku US Open, v roce 2005 došli v New Yorku do této fáze Andre Agassi, James Blake a Robby Ginepri. Zároveň je jisté, že závěrečný grandslam sezony bude mít druhým rokem po sobě domácího semifinalistu.

Frances Tiafoe měl velmi pohodový los a do čtvrtfinále prošel bez větších komplikací. Průměrný ranking jeho úvodních čtyř soupeřů na turnaji je 226 a tím nejtěžším byl 35. hráč pořadí Adrian Mannarino, který ovšem není považován za žádnou výraznější hrozbu, obzvláště na grandslamech.

Pětadvacetiletý Američan učinil v posledním roce značný pokrok. Během posledních 12 měsíců dosáhl na řadu úspěchů a i díky letošním triumfům v Houstonu a Stuttgartu se vypracoval do TOP 10 pořadí. Nejvíce čtvrtfinálových účastí v rámci jedné sezony posbíral loni (osm) a už teď má na kontě sedm letošních postupů mezi nejlepší osmičku. Má tak solidní šanci svůj osobní rekord znovu vylepšit.

V obou jeho předchozích grandslamových čtvrtfinále se vítěz radoval bez ztráty setu. Na Australian Open 2019 nestačil na levorukého Rafaela Nadala a před rokem tady ve Flushing Meadows přehrál Andreje Rubljova.

Frances Tiafoe - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Stuttgart, Houston (T); Indian Wells (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (SF)

Bilance: 37:14

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 21:7

Bilance proti hráčům TOP 50: 10:10 (kariérní 65:92)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 1:1)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (3K), Wimbledon (3K)

Frances Tiafoe - US Open

Kariérní bilance: 17:8

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 1:0

Generálka: Washington (ČF), Toronto (1K), Cincinnati (2K)

Cesta turnajem: Tien (6:2, 7:5, 6:1), Ofner (6:3, 6:1, 6:4), (22) Mannarino (4:6, 6:2, 6:3, 7:6), Hijikata (6:4, 6:1, 6:4)

Ben Shelton se na letošním US Open prezentuje dělovým servisem, v posledním utkání vyslal bombu o rychlosti cca 240 kilometrů za hodinu. Přesto ztratil set s Pedrem Cachínem, Aslanem Karacevem i Tommym Paulem (ve druhém kole mu vzdal Dominic Thiem). Dvacetiletý Američan je nejmladším domácím čtvrtfinalistou US Open od roku 2002, kdy Andy Roddick v této fázi prohrál s krajanem Petem Samprasem.

Letošní sezona je jeho první kompletní na nejvyšším okruhu a její průběh je z jeho pohledu poněkud zvláštní. Od února do srpna se zúčastnil 18 turnajů na této úrovni a ani na jednom nedokázal porazit více než jednoho soupeře. Na vítěznou sérii dosáhl pouze na obou hardových grandslamech a čtvrtfinále na Australian Open i na US Open mu stačí, aby měl na dosah debut v TOP 20 žebříčku.

Na lednovém Australian Open absolvoval svou teprve druhou kariérní hlavní soutěž mimo Spojené státy. Jeho senzační tažení v Melbourne Parku ukončil až ve čtvrtfinálové fázi krajan Paul, a to po čtyřech těsných setech.

Ben Shelton - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (ČF)

Bilance: 18:22

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 12:11

Bilance proti hráčům TOP 10: 0:5 (kariérní 1:5)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:1 (kariérní 0:1)

Grandslamy: Australian Open (ČF), French Open (1K), Wimbledon (2K)

Ben Shelton - US Open

Kariérní bilance: 4:1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Atlanta (1K), Washington (2K), Toronto (2K), Cincinnati (2K)

Cesta turnajem: Cachín (1:6, 6:3, 6:2, 6:4), Thiem (7:6, 1:0 skreč), Karacev (6:4, 3:6, 6:2, 6:0), (14) Paul (6:4, 6:3, 4:6, 6:4)

Vzájemná bilance: 0:0. Shelton je outsiderem a pro zvýšení šancí na postup potřebuje co možná nejlépe servírovat, aby Tiafoeovi nedovolil najít rytmus. Ideálně by měl mířit za vítězstvím bez ztráty setu, protože pokud se bude zápas protahovat, pak se může projevit lepší výdrž i kondice staršího z Američanů. Tiafoe má nicméně domácí derby ve svých rukou, jelikož se svým nejlepším tenisem by měl mít proti nezkušenému krajanovi, který se spoléhá hlavně na podání, navrch.

Program 9. hracího dne

• ARTHUR ASHE STADIUM • (od 18:00 SELČ)

1. Ostapenková (20-Lot.) - Gauffová (6-USA)

2. Fritz (9-USA) - Djokovič (2-Srb.)

3. Muchová (10-ČR) - Cirsteaová (30-Rum.) / nejdříve ve středu v 1:00 SELČ

4. Tiafoe (10-USA) - Shelton (USA)



• GRANDSTAND • (od 17:00 SELČ)

1. Galloway/Olivetti (USA/Fr.) - Herbert/Mahut (Fr.)

2. Strýcová/González (ČR/Mex.) - Šibaharaová/Pavič (Jap./Chorv.)



• COURT 5 • (od 17:00 SELČ)

1. dvouhra juniorů

2. dvouhra juniorů

3. čtyřhra juniorek

4. Filip/Hrazdil (ČR) - Bonding/Melero (Brit./Šp.)



• COURT 4 • (od 17:00 SELČ)

1. dvouhra juniorek

2. Samsonová (10-ČR) - Harmonová (USA)



• COURT 6 • (od 17:00 SELČ)

1. dvouhra juniorů

2. dvouhra juniorů

3. čtyřhra juniorů

4. čtyřhra juniorů

5. Križnik/Mrva (Slovin./ČR) - Cina/Sakamoto (7-It./Jap.)



• COURT 8 • (od 17:00 SELČ)

1. dvouhra juniorek

2. dvouhra juniorek

3. dvouhra juniorek

4. čtyřhra juniorek

5. Bartůňková/T. Valentová (6-ČR) - Basilettiová/Maduzziová (It.)



• COURT 14 • (od 17:00 SELČ)

1. dvouhra juniorek

2. A. Kovačková (13-ČR) - Pawlikowská (Pol.)



Kompletní program