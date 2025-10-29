Aktér nejdelšího zápasu historie a grandslamový šampion ve čtyřhře Mahut ukončil kariéru
Mahut zakončil kariéru na stejném místě jako velká část slavných francouzských tenistů. Na halové tisícovce v Paříži se ve dvouhře nejdál podíval do osmifinále v roce 2017 a ve čtyřhře zde odehrál čtyřikrtá finále. V letech 2011, 2016 a 2021 neuspěl, zvítězit dokázal pouze před šesti lety s krajanem Pierrem-Huguesem Herbertem.
Jeho nejznámějším zápasem je utkání prvního kola v All England Clubu v roce 2010, kdy s Američanem Isnerem bojoval 11 hodin a pět minut a zápas se protáhl na tři dny. V pátém setu Isner zvítězil 70:68. Francouz byl po mečbolu nesmírně zklamaný, v úterý však prohlásil, že o rekordním zápasu hovoří rád. "Byl to šílený zážitek. Hodně mi to přineslo jako hráči i jako člověku," citovala ho agentura Reuters.
Francouz získal pět grandslamových deblových titulů jednou ovládl Australian Open, Wimbledon i US Open, dvakrát se radoval na domácím French Open. Byl 39 týdnů světovou jedničkou. Získal také 37 titulů ve čtyřhře, včetně dvou na Turnaji mistrů a čtyři ve dvouhře, všechny na oblíbeném travnatém povrchu. V roce 2017 byl součástí francouzského týmu při vítězství v Davis Cupu.
S tenisem se v Paříži rozloučil po boku Grigora Dimitrova, ve třech setech 4:6, 7:5, 4:10 podlehli páru Hugo Nys, Édouard Roger-Vasselin. "Byla to velmi bohatá kariéra. Vyhrát grandslam, to je to, co si budu pamatovat," řekl po zápase dojatý Mahut, který dokázal čtyřhru ovládnout na všech čtyřech grandslamových turnajích, pokaždé s krajanem Herbertem.
Loni pro něj sezona skončila už po Wimbledonu a tak se rozhodl, že si tenisové turnaje objede ještě letos naposledy. Mahutovi, který zakončil rok 2016 jako světová jednička, ale letošní rok vůbec nevyšel. Ve čtyřhře odehrál deset utkání a zvítězit dokázal pouze nedávno v Basileji právě po boku Herberta. Ten v Paříži pokračuje s dalším Francouzem Quentinem Halysem.
