Alcaraz chce změnu: Tohle už je moc. Vždyť nemáme skoro žádné soukromí

DNES, 09:00
Rozhovory
Carlos Alcaraz by si přál, aby mohl mít na turnajích více soukromí. A určitě není jediným hvězdným tenistou, kterého kamery sledují v podstatě na každém kroku. Podle aktuální světové jedničky rozhodně není momentální situace ideální, a proto volá po změně.
Carlos Alcaraz chce více soukromí pro tenisty (© MAURICIO PAIZ / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Sami to znáte, pokud tenis sledujete. Už dávno jsou na všech místech na kurtech mikrofony i kamery, takže hráči už nemohou naplno projevit své emoce, aniž by schytali varování od umpirového rozhodčího nebo přišla pokuta od vedení turnaje.

Jenže tenisté už postrádají soukromí i v šatnách a prostorech mimo kurty, které jsou spojeny s turnajem. A to se určitě nelíbí Alcarazovi. "Na turnajích nemáme skoro žádné soukromí. Myslím si, že tohle už je moc. Měli bychom mít prostory, kde můžeme být sami bez kamer," uvedl během tiskové konference na probíhající akci Masters v Monte Carlu.

Aktuální lídr žebříčku na druhou stranu chápe, že fanouškům tak nic neunikne, což je pro ně lákavé. "Pro fanoušky je to skvělé. Milují záběry ze zákulisí a rádi sledují, co děláme mimo kurty. Navíc si prohlédnou vnitřní prostory turnajů."

Pro hráče však momentální situace zdaleka není ideální. "Je to trochu zvláštní, protože už nemáme místo, kde si můžeme odpočinout. Pořád myslíme na to, že všude jsou kamery a všichni nás sledují," vysvětloval Španěl, který bude v Monte Carlu obhajovat titul a bojovat o udržení postu světové jedničky. "Mít kamery tak blízko a možnost sledovat to, co vidíme na našich telefonech, mi už přijde přehnané," dodal.

Zatímco turnaje vyzývá ke změně, fanoušků si nesmírně váží. "Cítím se milován všude, kam přijedu. A jsem za to velmi vděčný. Všichni jsou úžasní. Vím, že někdy na ně nemám tolik času. Ale to nejmenší, co můžu udělat, je vyfotit se s nimi a dát jim podpis."

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
32
easymoneysniper
07.04.2026 12:29
Chtěj brát víc peněz, ale nelíbí se jim když je někdo propaguje, aby jim ty peníze zajistil.
sojka1
07.04.2026 13:00
ja to vidim jako signal, ze vsechno neni na prodej.... pokud ma clovek jistou uroven, samozrejme....
aligo
07.04.2026 10:23
Nemáte někdo odkaz na ty kamery v šatnách?
PTP
07.04.2026 10:25
Já mám odkaz jenom na kamery v dámských šatnách.
aligo
07.04.2026 10:26
Však to bohatě stačí .
PTP
07.04.2026 10:32
www.wetandplayful.com
Reagovat
Tomas_Smid_fan
07.04.2026 10:40
a ještě speciálně pro coma
wtatoiletcams. com
Reagovat
pantera1
07.04.2026 10:35
To je jak na základce v plavání, akorát místo kamer lezli kluci na okno a otvírali dveře, aby měli přehled, která holka je mejvyspělejší
Kapitan_Teplak
07.04.2026 14:14
A co ve sprchách ?
A někteří by ocenili i z toalet.
PTP
07.04.2026 10:20
Tak se na to vyser Kájo, hodně lidí to přivítá.
aligo
07.04.2026 10:23
Jo? A kterých? Max fanoušci mastičkáře
pantera1
07.04.2026 10:24
To víš Tyrolák mu dejchá na záda a pokusí se mu sebrat trůn už tady v MC, takže je lehce v presu.
Mantra
07.04.2026 09:31
chceme nic nedělat, anonymně a za to nám přidejte
pantera1
07.04.2026 09:38
Kdybych si měla vybrat mezi slávou, úspěchem, žokem peněz a zájmem veřejnosti, nebo hrát někde župní přebor na periferii, u toho ještě makat,vabych se uživila a navíc po mě neštěkl ani pes, volím rozhodně variantu za A .
frenkie57
07.04.2026 09:51
No,asi ty voyerské kamery určitě můžou lézt na nervy, ale jinak je to jak píšeš, rozhodně varianta A. Těch cca 15let vydržím a když jsem dobrý až výborný, tak se zabezpečím na zbytek života i s rodinou.
Mantra
07.04.2026 09:54
ono to ani s těmi kamerami nebude tak horké, když nejsou na turnaji, jsou v soukromých letadlech, soukromých rezortech, do krámu nemusí, přátele potkávají na takových akcích, kam nikdo nepřijde, v podstatě jsou stejně ve své bublině za zdí a na místech, kam normální smrtelník nesmí
Mantra
07.04.2026 09:54
z toho plyne, že ty otřesné kamery má akorát v práci, kterou si vybral a která jemu a celé rodině navždy zabezpečí to druhé
pantera1
07.04.2026 09:57
Taky mám kamery v práci a takovej žok rozhodně neberu, ale není to špatné .
PTP
07.04.2026 10:18
Máš co ukázat do kamery?
pantera1
07.04.2026 10:24
Jasně, dobře odvedenou práci
PTP
07.04.2026 10:28
A tak je to správně!
pantera1
07.04.2026 10:07
Přesně, tam to je podle mě i o té psychice, někdo ten tlak snáší v pohodě a někdo s tím bojuje. Na mě kdyby diváci bučeli a pískali, prasknu s raketama a zdrhám pryč. A takovej Nole to přetaví ve výhru, vlastně to je pro něj ten správný stimul, který ho nastartuje, on je takový prototyp silné psychiky, mohl by jí rozdávat .
frenkie57
07.04.2026 10:22
Včera mně pobavil Jirka když porazil toho Navu, tak přiložil ruku k uchu a hecovali skupinu mladých Frantiků, kteří celý zápas pokřikovali to svoje Ole,Ole,Ole, Nava,Nava.
frenkie57
07.04.2026 10:23
Přijde mi, že jsou to ti samí, co slychavam na RG.
Tomas_Smid_fan
07.04.2026 10:55
Frantíci, Čech a Mexičan, to mi připomíná...

Kamarád, co léta dělal u ČSA byl na služebce v Mexiku a na zpáteční cestě nebylo dost míst v letadle a to je vždycky třenice a zvlášť, když jde o zástupce aerolinií. No, Frantíci si jako vždycky moc mysleli, ale nakonec místo nich odletěli ve zbývajících místech v bussiness Češi a Frantíci jen čuměli
Holt, naše vztahy s latino zeměmi byly vždycky velmi dobré a hlavně přátelské, nikoli nadřazené.
Mantra
07.04.2026 09:52
Tomas_Smid_fan
07.04.2026 10:42
ty bys hrála i v monokinách
PTP
07.04.2026 10:45
S Fokinou
pantera1
07.04.2026 11:06
Jedině s Tommym nebo Arthurkem .
pantera1
07.04.2026 11:04
https://share.google/96FXLfROVMwNtufHz

Tohle by bylo pohodlný a ještě bych se opálila .
PTP
07.04.2026 11:07
Ale jenom na Malorce u Rafy.
Tomas_Smid_fan
07.04.2026 11:10
ale jo, i v tom by se mohla sem tam stát nehoda To bych si tu akreditaci fotografa fakt zařídil
