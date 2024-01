Alcaraz dohrál už ve čtvrtfinále na Zverevovi. Němec se o finále utká s rivalem Medveděvem

Carlos Alcaraz (20) překvapivě končí na letošním Australian Open už ve čtvrtfinále. Jeden z největších favoritů na celkový triumf prohrál 1:6, 3:6, 7:6, 4:6 s Alexanderem Zverevem (26), který vyrovnal své maximum v Melbourne Parku. O druhé grandslamové finále si Němec zahraje s bývalým šampionem US Open a dvojnásobným finalistou úvodního grandslamu sezony Daniilem Medveděvem (27), jenž přežil pětisetovou bitvu s Hubertem Hurkaczem (26).

Zverev – Alcaraz 6:1, 6:3, 6:7, 6:4

Alexander Zverev se v loňské sezoně vrátil po půlroční pauze zaviněné ošklivým zraněním kotníku, které si přivodil na French Open, a pochopitelně mu několik měsíců trvalo, než si vybudoval zpět svou formu i sebevědomí. Poslední sezonu nakonec mohl hodnotit jako povedenou, v Hamburku a Chengdu ukončil dlouhé čekání na další tituly, vyšplhal se zpět do TOP 10 žebříčku a kvalifikoval se na Turnaj mistrů.

Bývalý druhý hráč světa měl vždy slabší psychickou odolnost, zejména na grandslamech, což před čtvrtfinálovým soubojem s Carlosem Alcarazem na probíhajícím Australian Open potvrzovala jeho bilance 2:14 s hráči TOP 10 na podnicích velké čtyřky (porazit dokázal jen Alcaraze na French Open 2022 a Jannika Sinnera na loňském US Open). Se zástupci TOP 5 dokonce prohrál všech 10 předchozích duelů na majorech.

Své statistiky alespoň trochu vylepšil ve šlágru se španělským supertalentem. Zpočátku to na napínavé utkání vůbec nevypadalo, Zverev až do stavu 6:1, 6:3, 5:2 proti chybujícímu Alcarazovi absolutně dominoval. Jakmile však přišel okamžik, kdy měl zápas dopodávat, dostavily se nervy. Nejlepší německý tenista situaci vůbec nezvládl a zbytečně pustil soupeře zpět do zápasu.

Další selhání předvedl v tie-breaku. Ve zkrácené hře si vypracoval vedení 2:0 a vinou špatné volby úderů a nepřipravených přechodů na síť se o náskok připravil. To Alcaraze nabudilo a sedmi vyhranými body v řadě si vynutil další set.

V něm si hned na úvod prohrál servis, ale v následujícím gamu využil klopýtnutí Zvereva a skóre srovnal. Až do stavu 4:4 měl Španěl momentum na své straně, jenže pak měl sérii čtyř nepovedených fiftýnů a už posedmé přišel o podání. Zverev tentokrát nezaváhal a na vlastním servisu využil díky skvělému podání hned prvním mečbol.

"Hrál jsem s jedním z nejlepších hráčů na světě. V posledních dvou letech byl jedničkou či dvojkou a vyhrál dva grandslamy. Když máte takové vedení, tak začnete přemýšlet, což není dobré... jsem velmi šťastný, že jsem zápas dokázal dotáhnout do vítězného konce," uvedl Zverev v rozhovoru na kurtu.

Zverev si v pátek zahraje své sedmé kariérní semifinále na grandslamech. V něm nepotkal někoho z TOP 5 žebříčku pouze na US Open 2020 a právě jen před čtyřmi lety v New Yorku se podíval do finále, když porazil tehdejší světovou sedmadvacítku Pabla Carreňa. Na finálový zápas s Dominicem Thiemem si určitě vzpomněl, jelikož se jedná o jediný případ v jeho kariéře, kdy nedotáhl náskok 2:0 na sety.

V semifinále vyzve svého neoblíbeného rivala a finalistu ročníků 2021-22 Daniila Medveděva. S ruským tenistou odehrál už 18 soubojů s bilancí 7:11. Překvapivě se poprvé střetnou na grandslamových turnajích.

Alcaraz loni senzačně vyhrál Wimbledon, když v pětisetové bitvě udolal Novaka Djokoviče. Jenže španělský mladík, který v Melbourne zkompletoval čtvrtfinálové účasti na všech čtyřech majorech, byl od té doby pouze jednou ve finále a stále čeká na další triumf. V Melbourne mohl z tenisového trůnu sesadit Djokoviče, ten se však po jeho dnešní porážce dostane minimálně na 412 týdnů strávených na postu světové jedničky. Ani na sedmý pokus se mu nepodařilo otočit stav 0:2 na sety.

Hurkacz – Medveděv 6:7, 6:2, 3:6, 7:5, 4:6

Daniil Medveděv zahodil ve finále Australian Open 2022 luxusní náskok proti Rafaelovi Nadalovi a ve zbytku sezony se ohromně trápil. Zhruba roční krizi přerušil až po vyřazení ve třetím kole loňského ročníku úvodního grandslamu sezony, a to ziskem čtyř trofejí na oblíbených tvrdých površích. Dokonce se na květnovém Masters v Římě radoval ze svého prvního kariérního triumfu na antukových dvorcích.

Od té doby ale na další titul stále čeká, ačkoli se dostal do finále na US Open, v Pekingu a ve Vídni. Letošní sezonu se rozhodl zahájit až v Melbourne Parku a pouze v jednom zápase neztratil set. Navíc musel ve druhém kole řešit manko dvou setů proti outsiderovi Emilovi Ruusuvuorimu.

Roli favorita ovšem potvrdil i popáté a po skalpu kolegy z TOP 10 žebříčku Huberta Hurkacze vylepšil svou vynikající úspěšnost ve čtvrtfinále grandslamových podniků na 8:1. Konkrétně na Australian Open zvládl i třetí čtvrtfinálový duel a stále může pomýšlet na třetí finále v tomto dějišti. Do něj se probojoval ještě v roce 2021 a neuhrál v něm set s Novakem Djokovičem.

Souboj s nejlepším polským tenistou, se kterým prohrál poslední dvě střetnutí a srovnal vzájemnou bilanci na 3:3, si pořádně zkomplikoval. Utkání totiž mohl ukončit mnohem dříve, kdyby ve čtvrtém dějství nepřišel o vedení 4:2. Set nakonec nedovedl ani do tie-breaku a po více než třech hodinách přišla na řadu rozhodující sada. V té Medveděv získal Tildenův game a tentokrát náskok nepustil. Z vítězství se radoval, přestože v napínavém duelu uhrál o osm bodů méně.

"Jsem naprosto zničený," řekl v rozhovoru na kurtu Medveděv. "Už na konci druhého setu jsem se cítil fyzicky vyčerpaný. Ve čtvrtém setu jsem se nedokázal soustředit a říkal jsem si pak, že prostě zkusím zahrát co nejlépe. Když prohraju, tak prohraju a pojedu domů. Nic se neděje," dodal.

Hurkacz si zahrál své teprve druhé grandslamové čtvrtfinále. Do toho jediného předchozího se probojoval ve Wimbledonu 2021, kde vyřadil v osmifinále právě Medveděva a ve čtvrtfinále Rogera Federera, který tehdy odehrál svůj poslední zápas kariéry. Jedná se o jeho jediné dva skalpy TOP 10 na grandslamech, s takto vysoko postavenými hráči prohrál osm z deseti soubojů na podnicích velké čtyřky.

Bývalý šampion US Open Medveděv, jenž v roce 2021 v New Yorku překazil útok Novaka Djokoviče na kalendářní Grand Slam, postoupil na sedmi z posledních 10 hardových grandslamů alespoň do semifinále a znovu potvrdil, že na majorech hraných na betonech zaostává mezi aktivními hráči pouze za srbským rekordmanem.

Semifinálové složení horní poloviny pavouka je známé už od úterý. S 10 triumfy nejúspěšnější hráč turnaje a obhájce titulu Novak Djokovič se v pátek střetne s Jannikem Sinnerem, který bude bojovat o své premiérové finále na majorech.



Výsledky dvouhry mužů na Australian Open

