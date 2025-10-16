Alcaraz i přes stížnosti na program brání exhibice. Je to zábava, reagoval na kritiku
Náročnost tenisové sezony a počet povinných turnajů v poslední době kritizuje mnoho elitních tenistů, kteří mnohdy hrají ještě méně týdnů, než například hráči mimo TOP 50. Sám Alcaraz se na toto téma několikrát negativně vyjádřil, přesto se často účastní exhibic, kterou je i štědře dotovaný Six Kings Slam. "Cítím se fyzicky vyčerpaný, s týmem jsme se shodli, že potřebuji pauzu," řekl v Japonsku, kde ovládl pětistovku v Tokiu i přes zranění kotníku.
Aby zranění nezhoršil rozhodl se vynechat prestižní Masters v Šanghaji. A odjel až do Rijádu na aktuálně probíhající Six Kings Slam, kde dnes nastoupí proti Tayloru Fritzovi. Svůj start první hráč světa obhajoval tím, že zápasy mimo profesionální okruh nejsou tak náročné. "Chápu kritiku, ale exhibice se liší od oficiálních turnajů. Tam je potřeba udržovat vysokou koncentraci a fyzické úsilí 15 nebo 16 dní v kuse, tady si tenis jen užíváme den nebo dva," prohlásil.
Po této štědře dotované exhibici má v plánu týdenní odpočinek a nastoupí až na další tisícovce v Paříži. Po dalším týdnu volna ho ještě čeká Turnaj mistrů v Turíně a sezonu zakončí na finálovém turnaji Davisova poháru. Závěr sezony má tedy nabitý, ale to ještě není všechno.
Osmého prosince by se měl zúčastnit další exhibice v Miami, kde se utká s brazilským talentem Joaem Fonsecou. Tyto akce, stejně jako Six Kings Slams, jsou pro něj určitě nejen zábavou, ale také velkým zdrojem financí. Vždyť jen za účast v Rijádu dostane 1,5 milionů dolarů a kdyby podnikl vyhrál odveze si dokonce šest milionů dolarů.
