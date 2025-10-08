Carlos si stěžuje na nabitý kalendář? Vždyť má v plánu řadu exhibic, zlobí se Stubbsová

Na konci sezony stále častěji zaznívá kritika od předních hráčů i hráček na příliš nabitý kalendář turnajů, který podle nich nelze zvládnout bez negativních dopadů na fyzické i duševní zdraví. Vedle Igy Šwiatekové (24) se nedávno ozval i světový hráč číslo jedna Carlos Alcaraz (22). Jeho výtky ale ironicky okomentovala uznávaná trenérka a bývalá světová jednička ve čtyřhře Rennae Stubbsová (54).
S kritikou na nabitý kalendář přišel i Carlos Alcaraz (@ Naoki Nishimura / AFLO / Profimedia)

Alcaraz po vítězství na US Open a účasti na Laver Cupu triumfoval i v Tokiu, ale následný turnaj série Masters v Šanghaji vynechal. "Cítím se fyzicky vyčerpaný, s týmem jsme se shodli, že potřebuji pauzu," řekl v Japonsku. Zároveň si posteskl nad strukturou sezony.

"Tenisový kalendář je přeplněný, mělo by se to změnit. Je příliš mnoho povinných turnajů. Musíme hrát Masters 1000, pětistovky a další – všechno je dané pravidly a nemáme moc možností si vybrat. Do budoucna zvažuji, že některé turnaje možná vynechám. Není to jen o fyzickém vyčerpání, psychicky je to velmi náročné," dodal Španěl.

Rennae Stubbsová, která v minulosti spolupracovala například se Serenou Williamsovou nebo Karolínou Plíškovou, však jeho slova zpochybnila.

"Přijde mi to trochu směšné. Carlose mám ráda, ale nedávno jsem viděla, že v prosinci má naplánováno několik exhibičních zápasů," řekla ve svém podcastu.

"Hraje v New Jersey, v Saúdské Arábii… A pak tvrdí, že je kalendář příliš plný? Jak ho mám brát vážně, když si pak dobrovolně přidává exhibice? Není to kritika, ale přijde mi to jako rozpor v tom, co říká a co dělá."

Podobný názor má i Novak Djokovič, který na situaci nahlíží z trochu širší perspektivy. Upozorňuje, že podobné individuální výkřiky k ničemu nevedou.

"Za poslední dekády se v tenisu vytvořil systém, který hráčům moc nenaslouchá. A hráči samotní nejsou jednotní. Stěžují si, ale když je třeba něco změnit, nejsou ochotni se aktivně zapojit," poznamenal Djokovič.

Zverev souhlasí s Federerem. Nesnáším to, dělají to kvůli Alcarazovi a Sinnerovi, zlobil se

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

7
Přidat komentář
Mantra
08.10.2025 17:20
mě přijde, že by jim vyhovovalo to mít 50-50, soutěž(menší prachy)-ehib(větší prachy) a max 50 zápasů za rok.
Reagovat
PTP
08.10.2025 17:24
Nemůžou to mít všichni jako Djoko
Reagovat
pantera1
08.10.2025 16:15
Ten šikmookej Amík Méďovi slušně zatápí a Italská slečínka podlehl Ožérovi .
Reagovat
Georgino
08.10.2025 15:36
Carlos mluví o tom, co cítí teď, exhibice jsou až v prosinci, jak se píše v článku. Navíc mluví i o tom psychickém tlaku, který je jistě na exhibici menší a taky pomůže, když za to dostane tučný obolus.
Reagovat
PTP
08.10.2025 15:04
No právě Štubová, nemá čas na ty exhibice za pořádný prachy bez takový námahy jako na ATP.
Reagovat
pantera1
08.10.2025 15:38
https://youtu.be/IqtKYT8DE6A?si=3yb6Yf-KfHw1g5zj
Reagovat
PTP
08.10.2025 15:56
ale sadistický...
Reagovat

