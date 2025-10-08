Carlos si stěžuje na nabitý kalendář? Vždyť má v plánu řadu exhibic, zlobí se Stubbsová
Alcaraz po vítězství na US Open a účasti na Laver Cupu triumfoval i v Tokiu, ale následný turnaj série Masters v Šanghaji vynechal. "Cítím se fyzicky vyčerpaný, s týmem jsme se shodli, že potřebuji pauzu," řekl v Japonsku. Zároveň si posteskl nad strukturou sezony.
"Tenisový kalendář je přeplněný, mělo by se to změnit. Je příliš mnoho povinných turnajů. Musíme hrát Masters 1000, pětistovky a další – všechno je dané pravidly a nemáme moc možností si vybrat. Do budoucna zvažuji, že některé turnaje možná vynechám. Není to jen o fyzickém vyčerpání, psychicky je to velmi náročné," dodal Španěl.
Rennae Stubbsová, která v minulosti spolupracovala například se Serenou Williamsovou nebo Karolínou Plíškovou, však jeho slova zpochybnila.
"Přijde mi to trochu směšné. Carlose mám ráda, ale nedávno jsem viděla, že v prosinci má naplánováno několik exhibičních zápasů," řekla ve svém podcastu.
"Hraje v New Jersey, v Saúdské Arábii… A pak tvrdí, že je kalendář příliš plný? Jak ho mám brát vážně, když si pak dobrovolně přidává exhibice? Není to kritika, ale přijde mi to jako rozpor v tom, co říká a co dělá."
Podobný názor má i Novak Djokovič, který na situaci nahlíží z trochu širší perspektivy. Upozorňuje, že podobné individuální výkřiky k ničemu nevedou.
"Za poslední dekády se v tenisu vytvořil systém, který hráčům moc nenaslouchá. A hráči samotní nejsou jednotní. Stěžují si, ale když je třeba něco změnit, nejsou ochotni se aktivně zapojit," poznamenal Djokovič.
