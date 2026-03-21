Alcaraz nedal Fonsecovi šanci, v Miami vyzve v boji o osmifinále Kordu
Alcaraz – Fonseca 6:4, 6:4
Alcaraz i Fonseca se od úvodních míčů prezentovali razantní hrou od základní čáry, výraznou roli však sehrála také bouřlivá atmosféra na stadionu. Velká podpora publika stála především za devatenáctiletým Brazilcem, přesto si světová jednička dokázala udržet koncentraci a v prvním vzájemném utkání zvítězit.
Alcaraz těžil zejména ze zkušeností a herní vyspělosti, které mu pomohly zvládnout náročné momenty zápasu. Odvrátil všechny tři brejkboly, jimž čelil, a opřít se mohl i o kvalitní podání. Fonseca tak po porážce s Jannikem Sinnerem v Indian Wells nestačil ani na druhého hráče čela světového žebříčku. Na předchozím turnaji podlehl Italovi ve dvou tie-breacích.
Alcaraz po utkání ocenil soupeřovy kvality a připomněl vlastní zkušenost z prvního duelu proti Rafaelovi Nadalovi v Madridu v roce 2021. Podle jeho slov mohou podobné zápasy mladému hráči pomoci v dalším vývoji.
Španěl se v Miami vrátil na vítěznou vlnu po semifinálové porážce s Daniilem Medveděvem v Indian Wells. V aktuální sezoně si zlepšil bilanci na 17–1, přičemž od loňské nečekané porážky s Davidem Goffinem při svém prvním zápase v Miami má na kontě 73 výher a 6 porážek. Z posledních 14 turnajů se ve 13 případech probojoval minimálně do semifinále.
Dvaadvacetiletý Alcaraz zároveň udržel stoprocentní bilanci proti mladším soupeřům na úrovni ATP Tour, která nyní činí 13–0. Proti Fonsecovi dominoval zejména na servisu, když po prvním podání získal 80 procent bodů. Díky výbornému pohybu a obraně navíc dokázal eliminovat soupeřovu agresivní hru, což se projevilo i tím, že Fonseca v prvním setu nezaznamenal ani jeden vítězný forhend.
Do druhé sady vstoupil Alcaraz aktivně a brzy získal výhodu brejku, kterou si udržel až do konce zápasu. Fonseca si sice následně vypracoval několik příležitostí na returnu, v klíčových momentech však byl španělský tenista jistější.
