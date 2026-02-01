Alcaraz po triumfu na Australian Open: Ferrero? Bylo jasně vidět, že je potřeba změna
Rozchod s bývalým trenérem přišel jen několik týdnů před začátkem turnaje v Melbourne a vyvolal mezi fanoušky i odborníky řadu otázek. Ferrero se během Australian Open dostal do centra pozornosti díky rozhovorům s médii, Alcaraz se však soustředil výhradně na tenis a k celé situaci se dlouho nevyjadřoval. V rozhovoru pro deník El Mundo se o svém bývalém mentorovi zmínil poprvé až po zisku titulu.
Rodák z Murcie vysvětlil, že hlavním důvodem rozchodu byla únava po dlouhých letech společné práce. "Život je o kráčení po určité cestě a je jasné, že po nějakém čase je potřeba vše vyhodnotit. A upřímně? Bylo jasně vidět, že je potřeba změna," uvedl Alcaraz, který se podle svých slov dokázal oprostit od mediálního tlaku, jenž rozchod doprovázel.
Po vítězství na Australian Open také přiznal, že negativní reakce po ukončení spolupráce s Ferrerem v něm vyvolaly určité pochybnosti. "Čas mi pomohl pochopit celou situaci a více dát na svůj úsudek a na lidi, kterým na mě opravdu záleží. Vím, že pokud bych začal uvažovat špatným směrem, mám kolem sebe lidi, kteří mě okamžitě vrátí zpět na zem."
Alcaraz se v rozhovoru vyjádřil také k současnému kouči Samuelu Lópezovi, s nímž nyní úzce spolupracuje. Jeho role byla podle Španělových slov na Australian Open velmi výrazná. "Hodně mi profesionálně pomáhá, zlepšuje mé údery a poukazuje na taktické aspekty, ale také ví, jak mě uklidnit, když nejsem v pohodě. To je pro mě velmi důležité, abych mohl podat maximální výkon," uzavřel Alcaraz.
