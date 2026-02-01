Můj forhend se v důležitých momentech rozpadl, smutnil po ztraceném finále Djokovič
"Je těžké zůstat po zápase pozitivní a usmívat se, protože jste soutěživý hráč a nechcete prohrávat. Nerad prohráváte, to je ten pocit," uvedl Djokovič.
Osmatřicetiletý rodák z Bělehradu hodnotil obecně vystoupení na prvním grandslamu sezony dobře. Ocenil, že v semifinále porazil vítěze posledních dvou ročníků Itala Jannika Sinnera, což označil za neuvěřitelný úspěch. Alcaraz však byl nad jeho síly.
"Věděl jsem, že k zisku titulu budu pravděpodobně muset porazit oba. Zdolal jsem jednoho z nich, což bylo velmi dobré a je to posun oproti tomu, co se mi podařilo na loňských grandslamech," řekl Djokovič.
"Je to povzbudivé, ale nestačí mi to. Budu dál bojovat a uvidíme, jestli dostanu ještě šanci. Když se ale podíváte na to, co se stalo v posledních dvou týdnech, tak je to pro mě obrovský úspěch, že jsem se dostal do finále a že jsem byl dva sety od vítězství v turnaji," podotkl.
Stejně jako na závěrečném ceremoniálu ocenil opět Alcaraze. Španěl se stal ve 22 letech a 258 dnech nejmladším tenistou v historii, který zkompletoval kariérní Grand Slam. "Prohrál jsem se světovou jedničkou a už legendou," uvedl Djokovič a označil také Alcaraze za jednoho z nejlepších hráčů, kterým kdy čelil.
Poté, co rodák z Bělehradu vyhrál první set, věděl, že je možné vše. "On je velmi inteligentní, takže jsem věděl, že změní taktiku a zvýší úroveň hry. Věděl jsem, co musím udělat, ale něco se stalo a já jsem ztratil veškerou energii," uvedl Djokovič, který si bral i před čtvrtým setem prášek.
V závěru čtvrtého setu se už cítil lépe. "Znovu jsem nabral energii a dynamiku. Požádal jsem diváky o podporu a oni se zapojili. Pak přišel nevyužitý brejkbol za stavu 4:4, ten forhend. Můj forhend se v důležitých momentech rozpadl. To se stává. Jeden nebo dva údery mohou zvrátit dynamiku zápasu a otočit věci naruby. To se stalo. Jsem jen velmi zklamaný, že jsem si nedokázal udržet ten pocit, který jsem měl v prvním setu," uvedl Djokovič.
Zdravotní potíže však rozvádět nechtěl. "Nerad o tom mluvím, protože by si lidé řekli, že si vymýšlím výmluvy a beru tím kredit vítězi. To nechci. Je potřeba pogratulovat Carlosovi, který dnes zaslouženě vyhrál," uvedl.
Na kurtu oznámil, že nikdy nečekal, že by se ještě do závěrečného ceremoniálu na grandslamech podíval. Letošní vystoupení ho však povzbudilo. "Věřím a vždy mám sebevědomí a vizi vyhrát další grandslamový turnaj, kdekoli, kde hraji. Ale nečekal jsem to," uvedl.
Připustil, že mu ale Alcaraz a Sinner budou stát nadále v cestě. "Myslím, že ti dva budou bojovat o největší tituly a pak se je mladí hráči jako já pokusí dohnat," doplnil s úsměvem Djokovič.
