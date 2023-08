Alcaraz popáté v řadě ztratil set, ve čtvrtfinále ho potrápil i Purcell

ATP CINCINNATI - Carlos Alcaraz (20) před obhajobou titulu na US Open pokračuje v nepřesvědčivých výkonech a už pátý soupeř po sobě ho dostal do tří setů. Ve čtvrtfinále Masters 1000 v Cincinnati musel španělský favorit otáčet zápas proti australskému kvalifikantovi Maxi Purcellovi (25), kterého zdolal až po více než dvou hodinách 4:6, 6:3, 6:4. O finále a zajištění postu světové jedničky i pro grandslam v New Yorku si zahraje znovu po týdnu s Polákem Hubertem Hurkaczem (26).