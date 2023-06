Alcaraz se už počtvrté vyhoupl do čela žebříčku. Mezi ženami jsou v TOP 10 dvě Češky

Poprvé se Carlos Alcaraz stal světovou jedničkou po triumfu na loňském US Open, kdy se na 1. místo vyhoupl v 19 letech jako nejmladší v historii. V čele se držel 20 týdnů, než ho po Australian Open sesadil Novak Djokovič.

Ani jeden z nich letos na vrchol žebříčku neohřál víc jak sedm týdnů vkuse a dnes dochází již k šesté změně. Alcaraz se do čela posouvá již počtvrté v kariéře poté, co včera v londýnském Queen's Clubu získal první titul na trávě. Nejvíce pomyslných 'korunovací' si během kariéry zajistili John McEnroe (14), Pete Sampras (11), Jimmy Connors (9) a Djokovič (9).

Alcaraz na 1. místě zahajuje svůj celkově 26. týden. Rekordmanem je Djokovič, jenž vládl celkově už 389 týdnů. Španělský mladík navíc na nadcházejícím Wimbledonu, kde bude poprvé nasazenou jedničkou, obhajuje 'pouze' osmifinále, zatímco srbský rival je čtyřnásobným obhájcem titulu.

Jediným českým zástupcem v první stovce je Jiří Lehečka. Jednadvacetiletý tenista ve druhém kole v Londýně vypadl s Alcarazem a ve světovém žebříčku mu nadále patří 36. místo.

Your WTA and ATP world number 1️⃣✨



Iga Świątek is now the active player with the most amount of weeks at #1!

(65 weeks and counting…)



Carlos Alcaraz is back on top of the world with his title in Queen’s.



22 and 20 years old, respectively pic.twitter.com/H3PENsnJId