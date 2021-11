Alcaraz si jako první zajistil semifinále na Turnaji mistrů do 21 let

NEXT GEN ATP FINALS - Španěl Carlos Alcaraz na Turnaji mistrů hráčů do 21 let v Milánu neztratil set ani s druhým soupeřem a jako první si zajistil postup do semifinále. Ve druhé skupině je boj o postupová místa otevřený stále pro celé kvarteto uchazečů.

Carlos Alcaraz v uplynulých týdnech získal skalpy Stefanose Tsitsipase, Andyho Murrayho, Mattea Berrettiniho či Jannika Sinnera a na Turnaji mistrů hráčů do 21 let v Miláně je teď největším favoritem.



Svou roli 18letý Španěl zatím potvrzuje. Po včerejší výhře 3-0 na sety nad Holgerem Runem dnes porazil 4-3 4-1 4-3 Brandona Nakashimu a před závěrečným zápasem ve skupině už má jistý postup do semifinále z prvního místa.



O druhou postupovou příčku ze skupiny A svedou přímý souboj 18letý Dán Rune a 21letý Američan Nakashima.







Mnohem vyrovnanější je situace ve skupině B. Domácí Lorenzo Musetti po včerejší nečekané porážce s Báezem se udržel ve hře poté, co ve večerní bitvě udolal Francouze Huga Gastona.



18letý Ital v nejdelším utkání ve čtyřleté historii soutěže udolal po 2 hodinách a 33 minutách boje 4-3 4-3 2-4 3-6 4-2 Francouze Huga Gastona a oplatil mu deset dní starou porážku z pařížského Masters. V zápase využil až svůj 16. brejkbol, který byl zároveň mečbolem, soupeř mu pomohl nevynucenou chybou.



"Byla to velká bitva a já jsem šťastný, že jsem to zvládl. Jsem teď strašně unavený a musím se co nejrychleji zotavit a připravit na další zápas, protože mě zítra čeká další velká bitva," komentoval Musetti.



I svůj druhý zápas vyhrál Američan Sebastian Korda, který si poradil 3-0 na sety s argentinským antukářem Sebastiánem Báezem. Postup ze skupiny ale ještě jistý nemá. Pokud mu v pátek nepomůže výsledek zápasu Baez-Gaston, potřebuje získat alespoň set proti Musettimu.



I Gaston, který ještě nevyhrál, má stále šanci postoupit. Potřebuje jakoukoliv výhru nad Báezem a následně jakoukoliv výhru Kordy nad Musettim.