Alcaraz si poradil s Draperem, do semifinále míří i Musetti

ATP MASTERS ŘÍM - Odveta za Indian Wells se podařila. Carlos Alcaraz (22) porazil ve čtvrtfinálovém souboji Masters v Římě Brita Jacka Drapera (23) ve dvou setech 6:4, 6:4 a vylepšil tak vzájemnou bilanci na 4:2. V souboji o účast ve finále se světová trojka utká s Lorenzem Musettim (23), který si poradil s Alexanderem Zverevem (28) ve dvou setech 7:6, 6:4.

Draper – Alcaraz 4:6, 4:6

Letos už potřetí svedl los do vzájemného souboje Carlose Alcaraze a Jacka Drapera. Zatímco na Australian Open se radoval Španěl, v Indian Wells slavil triumf britský mladík.

I do třetího souboje v sezoně 2025 vstoupil lépe Draper, když v šesté hře jako první uspěl na returnu a šel do vedení 4:2. Tím však jen svého soupeře přiměl zapnout na vyšší level.

Čtyřnásobný grandslamový šampion od tohoto momentu nedovolil soupeři uhrát jediný game. Dvakrát sebral Alcaraz Draperovi podání a i přes problémy za stavu 5:4, kdy odvracel dva brejkboly, dovedl sadu do vítězného konce a za 42 minut ji získal poměrem 6:4.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Španěl v úvodní sadě dominoval ve statistice vítězných míčů v poměru 14:4, dařilo se mu i při hře na síti, kde úspěšně zakončil devět z jedenácti výměn. Po svém servisu získal 58 % výměn, Draper se nedostal ani na poloviční úspěšnost.

Druhou sadu začali oba tenisté ztraceným podáním. Důležitý moment přinesla osmá hra při Alcarazově servisu. Game, který šel přes sedm shod a ve kterém si Draper vypracoval dva brejkboly, však Španěl nakonec uhájil.



To se vzápětí ukázalo jako rozhodující. Brit totiž následně ztratil své podání bez zisku jediného míčku. A nabídnutou šanci si už světová trojka nenechala ujít. Alcaraz tak po hodině a 38 minutách mohl slavit vítězství 6:4, 6:4.

Španělský tenista byl během celého zápasu aktivnějším hráčem, což potvrdil 24 vítěznými míči oproti pouhým osmi Drapera. Na nevynucené chyby byl úspěšnější levačkou hrající Brit v poměru 17:29.

Alcaraz se mohl pochlubit výbornou úspěšností při odvracení brejkbolových příležitostí, kdy uspěl v šesti z osmi případů, sám naopak proměnil všechny čtyři nabídnuté šance.

Musetti si poradil se Zverevem i potřetí

S příliš optimistickými vyhlídkami Alexander Zverev do čtvrtfinálového římského duelu s Lorenzem Musettim nešel. Proti domácímu tenistovi nastupoval s negativní bilancí 1:2, oba poslední duely navíc prohrál. Úvod zápasu však vyšel lépe německému tenistovi.



Ve třetí hře prolomil soupeři servis a šel do vedení 3:1. Musetti, který stejně jako jeho soupeř dosud na turnaji neztratil ani set, si dokázal vzít ztracený servis zpět a srovnal na 4:4. Za stavu 5:5 ale světová dvojka znovu uspěla na returnu, při svém následném podání dokonce vedla 40:0, ani to jí však na vítězství v první sadě nestačilo.



Musetti k nadšení domácích fanoušků sadu dotáhl do zkrácené hry, kde už naprosto jednoznačně dominoval. První a poslední bod získal hamburský rodák až za stavu 0:5, výborně rozehranou sadu tak za 71 minut ztratil.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

O vyrovnanosti prvního setu svědčí i statistika vítězných míčů (12:12), Zverev se však dopustil mnohem většího počtu nevynucených chyb – připsal si jich 20, zatímco jeho soupeř pouze 10.

Rozhodující moment utkání přišel ve druhém setu za stavu 4:4, kdy Musetti prolomil Němcův servis, následně při svém podání uspěl a po dvou hodinách a 15 minutách mohl slavit postup do semifinále. V něm bude jeho soupeřem Carlos Alcaraz, který vede ve vzájemné bilanci nad Italem 4:1.

No place like Rome



Lorenzo Musetti reaches his 3rd consecutive Masters 1000 semi-final, defeating 2nd seed Zverev #IBI25 pic.twitter.com/WkUTkny5TQ — Tennis TV (@TennisTV) May 14, 2025

Zverev v zápase doplatil na velké množství nevynucených chyb, kterých si připsal 36. Musetti jich zaznamenal 22. Italský tenista byl lepší i na servisu, kde získal 65 % výměn, jeho soupeř 56 %.

Výsledky turnaje Masters 1000 v Římě

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.