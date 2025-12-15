Alcaraz slaví milník a je třetí nejmladší v historii. Co dokázal dřív než legendární Big Three?
Zakončit rok jako světová jednička má nejednu výhodu. Tou hlavní je, že se hráči hromadí týdny na vrcholu i mimo sezonu, což je aktuálně případ Alcaraze. Španěl nyní dosáhl velkého milníku, když na trůnu zahájil už 50. týden.
Stal se teprve 14. hráčem v historii žebříčku ATP od roku 1973, který na toto jubilejní číslo dosáhl. Stále ale ztrácí na svého úhlavního rivala Sinnera, který už na pozici světové jedničky strávil 66 týdnů.
V něčem ale přeci Itala, a dokonce i legendární Big Three Djokoviče, Federera i krajana Nadala překonal. Na jubilejních 50 týdnů na vrcholu dosáhl jako třetí nejmladší v historii. Dříve to dokázali pouze Australan Lleyton Hewitt, kterému bylo 21 let a osm měsíců, a také Američan Jim Courier, který to zvládl v 22 letech a šesti měsících (o měsíc dříve než Alcaraz).
Už jen Petu Samprasovi a Jimmymu Connorsovi se to povedlo před dovršením 23 let. Sinner byl v čele 50 týdnů, když mu bylo 23 let a 9 měsíců, Federerovi bylo 23 let a 5 měsíců, Nadalovi 24 let a Djokovičovi dokonce 25 let.
Těchto 50 týdnů na čele žebříčku získal Španěl v šesti samostatných obdobích. Nejdelší bylo jeho první. Kdy byl jedničkou 20 týdnů v kuse mezi 12. zářím 2022 a 29. lednem 2023. Dalších 16 týdnů strávil na trůnu během tří kratších fází v roce 2023 a v roce 2025 přidal zatím 14 týdnů během dvou úseků.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře