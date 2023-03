Alcaraz v Miami dál útočí na Sunshine Double. Tsitsipas poprvé prohrál s Chačanovem

Carlos Alcaraz v první polovině března ovládl Indian Wells, jako první teenager se stal majitelem obou trofeji z březnových akcí Sunshine Double a vrátil se na post světové jedničky.



Nyní na dalším podniku Masters 1000 v Miami startuje potřetí na okruhu ATP jako obhájce titulu a potřebuje být poprvé úspěšný, pokud chce 1. místo ve světovém žebříčku před Novakem Djokovičem udržet.



Tři ze šesti kroků už bez velkých problémů zvládl. Argentince Facunda Bagnise, Srba Dušana Lajoviče i domácího Tommyho Paula porazil ve dvou setech. Semifinalistu letošního Australian Open přehrál dvakrát 6-4 a oplatil mu porážku z loňského Montréalu.



"Klíčem k vítězství bylo, že jsem hrál útočný tenis. Nenechal jsem ho hrát jeho hru - útok a přechod na síť. Já to udělal dřív," pochvaloval si 19letý Španěl, jenž přestřílel svého soka na vítězné údery 22-9.



Alcaraz vylepšil svou letošní bilanci po předchozí čtvrt roku dlouhé pauze zaviněné zraněními na 17-1. Na Floridě může zkompletovat kalendářní Sunshine Double jako nejmladší v historii a první od roku 2017, kdy to dokázal Roger Federer.



"Cítím se tu jako doma. Je snadné hrát v Miami, kde se mi každý den dostává spousty energie. Užívám si to a je to klíč k tomu, abych tu každý zápas hrál na vysoké úrovni. Doufám, že v tom budu pokračovat," dodal rodák z Murcii.



Ve čtvrtfinále se vítěz celkově tří podniků Masters utká s dalším Američanem Taylorem Fritzem (h2h 0-0). Desátý hráč světa v prvním vzájemném duelu porazil 6-3 6-4 dánského teenagera Holgera Runeho a poprvé v Miami postoupil do čtvrtfinále.







Chačanov na 7. pokus porazil Tsitsipase

Karen Chačanov se postaral o vyřazení nasazené dvojky Stefanose Tsitsipase. Přemožitel Jiřího Lehečky z předchozího kola zdolal řeckého soka 7-6 6-4, oplatil mu porážku ze semifinále letošního Australian Open a až v sedmém vzájemném střetnutí si připsal jeho skalp.



"Říká se, že do třetice všeho dobrého, ale u mě to byl až sedmý pokus, takže jsem moc šťastný. Nejde jen o to, že jsem porazil Stefanose, ale o to, jak hraju," radoval se Chačanov, který porazil hráče Top 10 pojedenácté v kariéře a poprvé po sérii 23 neúspěšných pokusů.



Světová šestnáctka Chačanov při předchozích šesti startech na Floridě vyhrál pouze 2 z 8 zápasů, letos zaznamenal už tři výhry. Ve čtvrtfinále se utká s Franciscem Cerúndolem (h2h 1-0), který stále pokračuje na cestě za zopakováním loňského senzačního semifinále. 24letý Argentinec až hodinu po půlnoci porazil 3-6 6-3 6-2 Itala Lorenza Sonegu a navázal na předchozí nečekaný skalp Félixe Augera-Aliassimea.







Kvůli deštivému počasí se až po půlnoci dostal na kurt Daniil Medveděv. S Francouzem Quentinem Halysem ale nezaváhal, vyhrál hladce 6-4 6-2 a postupem do čtvrtfinále v Miami vyrovnal své maximum z předchozích dvou sezon.



"Myslel jsem, že ten zápas zruší... Jsem moc rád, že jsem nehrál až zas tak špatně, obvykle o půlnoci spím," řekl vítěz US Open 2021.



O první floridské semifinále se Medveděv střetne s domácím Christopherem Eubanksem (h2h 0-0), jenž zdolal ve dvou tie-breacích Francouze Adriana Mannarina a postupem do čtvrtfinále už potřetí vylepšil své maximum na turnajích Masters 1000. Šestadvacetiletý Američan si už v předchozím kole zajistil premiérový posun do Top 100.



Emil Ruusuvuori ve svém prvním osmifinále na turnajích Masters 1000 udolal 4-6 6-4 7-5 Nizozemce Botice Van de Zandschulpa, přestože prohrával 4-6 a 1-3 a ve třetím setu ztratil vedení 5-2, a postoupil do svého největšího čtvrtfinále.



V něm 23letý Fin vyzve Jannika Sinnera (h2h 1-4). Italský finalista z roku 2021 si poradil 6-2 6-4 se světovou sedmičkou Andrejem Rubljovem.





• ATP MASTERS 1000 MIAMI •

USA / Florida, tv. povrch, 8.800.000 dolarů

úterní výsledky (28. 03. 2023) • Dvouhra - osmifinále • Alcaraz (1-Šp.) - Paul (16-USA) 6-4 6-4 Chačanov (14-Rus.) - Tsitsipas (2-Řec.) 7-6(4) 6-4 Medveděv (4-Rus.) - Halys (Fr.) 6-4 6-2 Sinner (10-It.) - Rubljov (6-Rus.) 6-2 6-4 Fritz (9-USA) - Rune (7-Dán.) 6-3 6-4 F. Cerúndolo (25-Arg.) - Sonego (It.) 3-6 6-3 6-2 Ruusuvuori (Fin.) - Van de Zandschulp (26-Niz.) 4-6 6-4 7-5 Eubanks (USA) - Mannarino (Fr.) 7-6(2) 7-6(5)