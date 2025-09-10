Alcaraz v porovnání s Big Three vede na plné čáře. Bude z něj nejlepší hráč historie?
Alcaraz za poslední tři roky dokázal, že je jedním z největších tenisových talentů všech dob. Najít můžeme mnoho statistik, ve kterých bude právě Španěl tím nejmladším. Na absolutní vrchol se totiž dostal už ve velmi mladém věku. Už jen fakt, že se po zisku premiérového grandslamového titulu na US Open v roce 2022 stal nejmladší světovou jedničkou historie ukazuje, že by se na konci kariéry mohl řadit mezi ty úplně nejúspěšnější hráče a třeba je i všechny překonat.
V posledních dvaceti letech vládli mužskému okruhu především Djokovič, Federer a Nadal, kteří si mezi sebe rozdělili 66 grandslamových titulů a na čele žebříčku strávili dohromady neuvěřitelných 947 týdnů. Nyní je vystřídali právě Alcaraz se svým největším rivalem Jannikem Sinnerem. Ital je však téměř o dva roky starší a na vrchol se dostal až loni.
Ve stejném věku, v jakém je nyní Alcaraz však Španěl žádnou konkurenci nemá. Nejblíže je mu jeho starší krajan, který měl v tu chvíli pouze o jeden grandslam méně, světovou jedničkou byl však jen sedm týdnů. To Srb se Švýcarem v takto mladém věku rozhodně tolik nezářili. Oba měli na kontě pouze jediný titul ze čtyř nejprestižnějších podniků.
Alcaraz má tak velmi dobře našlápnuto k tomu, aby se stal nejlepším hráčem všech dob. Navíc se netají tím, že přesně to je jeho největším cílem. Do konce kariéry by však nesměl polevit a každý rok získávat minimálně dva grandslamové tituly. Zároveň mu nesmí zkazit plány žádná vážnější zranění, která se mu zatím vyhýbají.
Djokovič, Nadal, Alcaraz… Prokletí nezlomil ani Sinner. Po Federerovi stále nikdo neuspěl
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře