Djokovič, Nadal, Alcaraz… Prokletí nezlomil ani Sinner. Po Federerovi stále nikdo neuspěl
Federer získal titul na US Open celkem pětkrát. A dokonce se mu to povedlo v po sobě jdoucích ročnících, konkrétně v letech 2004-08. Od té doby triumf ve Flushing Meadows nikdo neobhájil a není tak překvapením, že se hovoří o nejotevřenějším grandslamu posledních let, co se mužského tenisu týče.
O moc lépe na tom nejsou v tomto ohledu ani ženské protějšky. Sabalenková ovládla US Open v posledních dvou letech a triumf se jí podařilo obhájit jako první ženě od Sereny Williamsové v roce 2014.
Mužské US Open přitom v tomto období ovládli i legendární Nadal a Djokovič (shodně čtyřikrát), Alcaraz (letos podruhé) či Andy Murray a Stan Wawrinka. Ani jeden z nich však nedokázal titul v New Yorku obhájit.
A pokud by vám přišlo toto období moc krátké, tak se můžeme podívat na celou open éru. Od roku 1968, tedy za posledních skoro 60 let, zvládlo US Open dvakrát po sobě vyhrát jen sedm tenistů. Jedná se o Johna McEnroea (1979-81), Jimmyho Connorse (1982-83), Ivana Lendla (1985-87), Stefana Edberga (1991-92), Peta Samprase (1995-96), Patricka Raftera (1997-98) a Federera (2005-08).
Jako další je na řadě Alcaraz. Ten měl možnost tuto dlouhou sérii přerušit už v roce 2023 a vypadl v semifinále s Daniilem Medveděvem.
