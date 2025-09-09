Djokovič, Nadal, Alcaraz… Prokletí nezlomil ani Sinner. Po Federerovi stále nikdo neuspěl

DNES, 13:00
Úspěšná obhajoba titulu na US Open vypadá v posledních letech jako jedna z nejtěžších výzev na mužském okruhu. Zatímco ženský tenis se po 11 letech díky Aryně Sabalenkové zopakování triumfu dočkal, mezi muži se na takový milník čeká už 17 let. Neuspěl ani v poslední době na betonech dominující Jannik Sinner (24) a nikdy to nedokázali Novak Djokovič, Rafael Nadal ani současný lídr žebříčku Carlos Alcaraz. Jako poslední vyhrál newyorský major dvakrát po sobě legendární Roger Federer (44).
Profily hráčů (7)
Sinner Jannik
Djokovič Novak
Alcaraz Carlos
Nadal Rafael
Federer Roger
Jako poslední obhájil titul na US Open legendární Roger Federer (© CHRIS TROTMAN / Getty Images North America / Getty Images via AFP)

Federer získal titul na US Open celkem pětkrát. A dokonce se mu to povedlo v po sobě jdoucích ročnících, konkrétně v letech 2004-08. Od té doby triumf ve Flushing Meadows nikdo neobhájil a není tak překvapením, že se hovoří o nejotevřenějším grandslamu posledních let, co se mužského tenisu týče.

O moc lépe na tom nejsou v tomto ohledu ani ženské protějšky. Sabalenková ovládla US Open v posledních dvou letech a triumf se jí podařilo obhájit jako první ženě od Sereny Williamsové v roce 2014.

Mužské US Open přitom v tomto období ovládli i legendární Nadal a Djokovič (shodně čtyřikrát), Alcaraz (letos podruhé) či Andy Murray a Stan Wawrinka. Ani jeden z nich však nedokázal titul v New Yorku obhájit.

A pokud by vám přišlo toto období moc krátké, tak se můžeme podívat na celou open éru. Od roku 1968, tedy za posledních skoro 60 let, zvládlo US Open dvakrát po sobě vyhrát jen sedm tenistů. Jedná se o Johna McEnroea (1979-81), Jimmyho Connorse (1982-83), Ivana Lendla (1985-87), Stefana Edberga (1991-92), Peta Samprase (1995-96), Patricka Raftera (1997-98) a Federera (2005-08).

Jako další je na řadě Alcaraz. Ten měl možnost tuto dlouhou sérii přerušit už v roce 2023 a vypadl v semifinále s Daniilem Medveděvem.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
