Alcaraz volá po změně: Tohle už je moc. Vždyť nemáme skoro žádné soukromí
Sami to znáte, pokud tenis sledujete. Už dávno jsou na všech místech na kurtech mikrofony i kamery, takže hráči už nemohou naplno projevit své emoce, aniž by schytali varování od umpirového rozhodčího nebo přišla pokuta od vedení turnaje.
Jenže tenisté už postrádají soukromí i v šatnách a prostorech mimo kurty, které jsou spojeny s turnajem. A to se určitě nelíbí Alcarazovi. "Na turnajích nemáme skoro žádné soukromí. Myslím si, že tohle už je moc. Měli bychom mít prostory, kde můžeme být sami bez kamer," uvedl během tiskové konferenci na probíhající akci Masters v Monte Carlu.
Aktuální lídr žebříčku na druhou stranu chápe, že fanouškům tak nic neunikne, což je pro ně lákavé. "Pro fanoušky je to skvělé. Milují záběry ze zákulisí a rádi sledují, co děláme mimo kurty. Navíc si prohlédnou vnitřní prostory turnajů."
Pro hráče však momentální situace zdaleka není ideální. "Je to trochu zvláštní, protože už nemáme místo, kde si můžeme odpočinout. Pořád myslíme na to, že všude jsou kamery a všichni nás sledují," vysvětloval Španěl, který bude v Monte Carlu obhajovat titul a bojovat o udržení postu světové jedničky. "Mít kamery tak blízko a možnost sledovat to, co vidíme na našich telefonech, mi už přijde přehnané," dodal.
Zatímco turnaje vyzývá ke změně, fanoušků si nesmírně váží. "Cítím se milován všude, kam přijedu. A jsem za to velmi vděčný. Všichni jsou úžasní. Vím, že někdy na ně nemám tolik času. Ale to nejmenší, co můžu udělat, je vyfotit se s nimi a dát jim podpis."
