Alcaraz vyděsil fanoušky, v bolestech se skácel na kurt. Bál jsem se, přiznal

ATP TOKIO - Carlos Alcaraz (22) zvládl dramatický vstup do turnaje v Tokiu, když porazil Sebastiána Báeze (24) po setech 6:4, 6:2. Světová jednička se během zápasu potýkala nejen s nepříjemným zraněním, ale i s přerušením kvůli dešti.
Nepříjemný moment pro Carlose Alcaraze (@ FRANCK ROBICHON / EPA / Profimedia)

Alcaraz - Báez 6:4, 6:2

Takový úvod zápasu si Alcaraz nepředstavoval. V páté hře úvodního setu za stavu 2:2 si po jedné z výměn lehl na kurt a držel se za levý kotník a patu. Fyzioterapeutem byl ošetřen přímo na dvorci, přičemž mu byl zpevněn levý kotník i pata. Následně do zápasu zasáhl i déšť, který donutil organizátory k přestávce trvající zhruba 30 minut.

Navzdory komplikacím se Alcaraz dokázal zkoncentrovat a zápas proti Báezovi dovést do vítězného konce ve dvou setech. "Taky jsem se bál, nebudu lhát," přiznal Alcaraz po utkání.

"Když jsem si narazil kotník, měl jsem obavy, protože to ze začátku nebylo dobré. Jsem jen rád, že jsem potom dokázal hrát dobrý tenis a zápas kvalitně dohrát. Pokusím se zotavit a udělat vše pro to, abych byl připravený na další kolo."

K incidentu došlo poté, co Alcaraz za stavu 2:2 v prvním setu ztratil podání. Po jednom z úderů se natáhl pro forhend, vrávoral a následně spadl na zem, držel se za nohu a očima hledal pomoc u svého týmu.

Po timeoutu se vrátil do hry, a i když se zpočátku pohyboval opatrně, nakonec dokázal vybojovat vítězství v prvním setu a bez větších problémů následně i ve druhém.

"Během prvních pěti minut jsem nemohl dělat vůbec nic," přiznal. "Bál jsem se, že nebudu mít sebevědomí na to dohrát zápas, ale fyzioterapeut mi pomohl. Vždy se snažím utkání dohrát, jsem bojovník, nerad ustupuju před problémy," dodal Španěl.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Alcaraz se ve druhém kole utká s Belgičanem Zizou Bergsem. V Tokiu se snaží zařadit mezi 12 světových jedniček, kteří zde v minulosti slavili titul. V probíhající sezoně má na kontě 63 výher a sedm turnajových titulů.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
