Alcaraz vyhrál i čtvrté finále grandslamu. Ve Wimbledonu po roce znovu přehrál Djokoviče

WIMBLEDON - Wimbledon znovu po roce vyvrcholil atraktivním soubojem Carlose Alcaraze (21) s Novakem Djokovičem (37). Španělský mladík opět dokázal sedminásobného šampiona porazit, poprvé v kariéře obhájil grandslamový triumf a získat čtvrtou trofej z majorů. Alcaraz zvládl finále mnohem snadněji než minulý rok, kdy slavil až po pětisetové bitvě, a po výhře 6:2, 6:2, 7:6 získal druhý titulu z All England Clubu.

Alcaraz – Djokovič 6:2, 6:2, 7:6

Hned první game nabídl 13 minut dlouhou přetahovanou. Novak Djokovič během ní nabídnul pět brejkbolů, při posledním udělal čtvrtou nevynucenou chybu a do zápasu vstoupil ztraceným servisem. Carlos Alcaraz od úvodních výměn působil jistěji a povedený start ještě více podepřel jeho sebevědomí a klid. Při svém podání udržoval náskok, opatrně se pohybující Djokovič mu navíc v pátém gamu první dvojchybou daroval druhý brejk a španělský mladík se na rozdíl od loňského debaklu (1:6) ujal vedení 1:0 na sety (6:2).

Alcaraz začal brejkem i druhou sadu, když po další Djokovičově chybě na síti využil hned první šanci. Španěl svou variabilní hrou dostával pohybově limitovaného Srba pod tlak, a i díky kvalitnímu podání si držel náskok až do konce setu. Po dvojchybě Djokoviče v sedmé hře odskočil Alcaraz do vedení 5:2 a set bez větších problémů dopodával.

Astounding Alcaraz



The Spaniard defends his #Wimbledon title with a stunning straight sets victory over Novak Djokovic, 6-2, 6-2, 7-6(4) pic.twitter.com/bEbT9HwMZh — Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2024

Třetí dějství bylo od začátku o poznání vyrovnanější. Ve třetím gamu si Srb po boji udržel podání, když odvrátil všechny čtyři brejkboly. V šesté hře odvrátil Alcaraz i druhý brejkbol zápasu a zvládl dlouhý a klíčový game. Druhý hráč světa se zlepšil především na servisu, pomáhal si podáním a získával své hry s větším přehledem než v předchozích dvou setech. Rozhodující brejk získal Španěl za stavu 4:4, když předvedl skvělý game na returnu. Následně však nevyužil šanci celé finále dopodávat, za stavu 40:0 zahodil tři mečboly a nechal Djokoviče srovnat. Dějství nakonec rozhodl dramatický tie-break, který Alcaraz získal poměrem 7:4, když využil celkově čtvrtý mečbol, dokonal obhajobu titulu a slavil čtvrtý grandslamový titul.

Alcaraz ovládl i čtvrté finále na majorech. Triumfy slavil na US Open 2022, ve Wimbledonu 2023 a letos slavil také na Roland Garros, kde před měsícem jako nejmladší zkompletoval sbírku grandslamových trofejí na všech površích.

Jednadvacetiletý Španěl poprvé v kariéře vyhrál dva grandslamy během jedné sezony a poprvé obhájil triumf z předchozího ročníku. V zádech má sérii 14 zápasů bez porážky na grandslamech i ve Wimbledonu. O prodloužení vítězného tažení na turnajích velké čtyřky bude usilovat na US Open, kde slavil svůj premiérový grandslam a loni při obhajobě skončil v semifinále.

Djokovič prohrál s o 16 let mladším Alcarazem i druhé grandslamové finále, obě ve Wimbledonu. Loni neuspěl v pětisetové bitvě, letos neuhrál ani sadu. Španěl tak dorovnal vzájemnou bilanci na 3:3, na majorech vede 2:1.

"Bylo to pro tebe pár těžkých týdnů. Odvedli jste s týmem neuvěřitelnou práci. Po French Open si nevěděl, jestli budeš moci hrát tento turnaj, a nakonec si se dostal do finále. Byl to skvělý zápas. Mám k tobě a tvému týmu obrovský respekt. Skvělá práce a jen tak dál," řekl Alcaraz po obdržení trofeje směrem ke svému protivníkovi.

Statistiky zápasu (@ Livesport)

"Jsem na sebe velmi hrdý. Teď deset minut po skončení zápasu jsem samozřejmě trochu zklamaný, ale když přemýšlím o tom, čím jsem si za posledních 5 týdnů spolu se členy týmu a rodinou prošel, musím říct, že jsem velmi spokojený. Je to neskutečný pocit stát tady po finále. Pokaždé, když vstoupím na tento kurt, je to jako poprvé. Cítím se znovu jako dítě, které žije svůj dětský sen," řekl Djokovič po finálové prohře.

Djokovič mohl překonat Courtovou

Srb hrál ve Wimbledonu své vůbec první finále v sezoně, což se mu stalo poprvé v kariéře. Přesto byla jeho účast v boji o titul pouhých pět týdnů po odstoupení z French Open a operaci natrženého menisku v pravém kolenu překvapivá.

Ve finále Wimbledonu hrál pošesté v řadě a bilanci v nich zhoršil na 7:3. Dvě porážky utrpěl právě s Alcarazem a první prohru ve zdejším boji o trofej zaznamenal v roce 2013 proti domácímu Andymu Murrayumu.

Ve finále grandslamů má sedmatřicetiletý Srb bilanci 24:13, naposledy triumfoval loni na US Open. Poprvé sahal po 25. vítězství na majoru, čímž by znovu vylepšil maximum v mužské dvouhře a o další stupínek odskočil Rafaelu Nadalovi (22), Federerovi (20) a Samprasovi (14). A především by překonal absolutní rekord Australanky Margaret Courtové, jež v letech 1961–1975 ovládla 24 majorů. To se mu ale prozatím nepodařilo.

Výsledky Wimbledonu ve dvouhře mužů

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.