Alcaraz vyzve domácí hvězdu na fotbalovém stadionu. Očekává se obrovská návštěvnost

DNES, 17:00
Aktuality 1
Brazilské Sao Paulo se už teď těší na událost, která přijde až za rok. Aktuální světová jednička Carlos Alcaraz (22) totiž v prosinci 2026 vyzve na fotbalovém stadionu domácí hvězdu Joaa Fonsecu (19). Očekává se obrovská návštěvnost, přijít by mohlo přes 43 tisíc diváků.
Profily hráčů
Alcaraz Carlos
Fonseca Joao
Carlos Alcaraz během nedávné exhibice v Miami (© TOMAS DINIZ SANTOS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Bude to obrovský svátek pro Brazílii a její tenis. Alcaraz rád objíždí různé exhibice a s takřka ročním předstihem oznámil, že si to 12. prosince 2026 rozdá v Sao Paulu s největší domácí tenisovou nadějí Fonsecou.

Exhibiční duel se uskuteční na stadionu Allianz Parque, v domově fotbalového klubu Palmeiras. Ten má kapacitu 43 713 diváků. A očekává se, že souboj Alcaraze s Fonsecou ho zaplní. Jméno světové jedničky láká samo o sobě a brazilský mladík má velmi početnou fanouškovskou základnu.

Nebude to poprvé, co Alcaraz a Fonseca změří síly na exhibiční úrovni. Před dvěma týdny se utkali na baseballovém stadionu v Miami a Španěl měl navrch 7:5, 2:6, 10:8. Fonseca se tak může na domácí půdě pokusit o úspěšnou odvetu.

Největším tenisovým stadionem je centrální dvorec Arthura Ashe na US Open s kapacitou přes 23 tisíc diváků. Zápas mezi Alcarazem a Fonsecou by tedy měl mít mnohem větší návštěvnost.

Rekordní návštěvnost na jeden tenisový zápas ale určitě nepřekoná. Ten drží Roger Federer s Rafaelem Nadalem, kteří vytvořili jednu z nejlepších rivalit v tenisových dějinách. Na jejich exhibiční duel v Jihoafrické republice v únoru 2020 se přišlo podívat 51 954 lidí.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

1
Přidat komentář
Tomas_Smid_fan
23.12.2025 17:51
Tennis strikes back!
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist