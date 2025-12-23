Alcaraz vyzve domácí hvězdu na fotbalovém stadionu. Očekává se obrovská návštěvnost
Bude to obrovský svátek pro Brazílii a její tenis. Alcaraz rád objíždí různé exhibice a s takřka ročním předstihem oznámil, že si to 12. prosince 2026 rozdá v Sao Paulu s největší domácí tenisovou nadějí Fonsecou.
Exhibiční duel se uskuteční na stadionu Allianz Parque, v domově fotbalového klubu Palmeiras. Ten má kapacitu 43 713 diváků. A očekává se, že souboj Alcaraze s Fonsecou ho zaplní. Jméno světové jedničky láká samo o sobě a brazilský mladík má velmi početnou fanouškovskou základnu.
Nebude to poprvé, co Alcaraz a Fonseca změří síly na exhibiční úrovni. Před dvěma týdny se utkali na baseballovém stadionu v Miami a Španěl měl navrch 7:5, 2:6, 10:8. Fonseca se tak může na domácí půdě pokusit o úspěšnou odvetu.
Největším tenisovým stadionem je centrální dvorec Arthura Ashe na US Open s kapacitou přes 23 tisíc diváků. Zápas mezi Alcarazem a Fonsecou by tedy měl mít mnohem větší návštěvnost.
Rekordní návštěvnost na jeden tenisový zápas ale určitě nepřekoná. Ten drží Roger Federer s Rafaelem Nadalem, kteří vytvořili jednu z nejlepších rivalit v tenisových dějinách. Na jejich exhibiční duel v Jihoafrické republice v únoru 2020 se přišlo podívat 51 954 lidí.
