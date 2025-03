Alcaraze čeká nebezpečně rozjetý soupeř, Gauffovou šlágr s neoblíbenou rivalkou

Carlos Alcaraz (21) bude v rámci pondělního programu pokračovat v útoku na hattrick na Masters v Indian Wells. Šampion posledních dvou ročníků změří ve třetím kole síly s Denisem Shapovalovem (25), který má v posledních týdnech velmi solidní formu. Šlágr dne obstarají domácí hvězda a jedna z největších favoritek Coco Gauffová (20) a loňská finalistka Maria Sakkariová (29).

Přehled toho nejzajímavějšího, pondělí 10. 3.

Obhajoba titulu

Alcaraz (2-Šp.) - Shapovalov (27-Kan.) | Stadium 1 (úterý 02:00 SEČ)



Šlágr dne

Gauffová (3-USA) - Sakkariová (29-Řec.) | Stadium 1 (21:00 SEČ)

* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské i mužské dvouhry. Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.

Alcaraze vyzve rozjetý Shapovalov

Šance Carlose Alcaraze na dokonání hattricku v tomto dějišti ještě více vzrostly, když turnaj opustili Novak Djokovič a další nejvýše nasazení hráči. Už před startem prestižního podniku byl největším favoritem a v úvodním zápase si snadno poradil s Quentinem Halysem. Zaváhat by neměl šampion posledních dvou ročníků BNP Paribas Open ani v souboji s bývalou světovou desítkou Denisem Shapovalovem, kterého v jediném předchozím duelu jasně porazil. Shapovalov by ovšem mohl vzdorovat podstatně více než Halys, protože do Indian Wells přijel po triumfu v Dallasu a semifinále v Acapulcu. Kanaďan má mizernou bilanci 5:25 se zástupci TOP 5 žebříčku, nicméně letos oba takové zápasy vyhrál.

Více informací

Gauffová bude čelit loňské finalistce

Šlágr pondělního programu bude patřit domácí hvězdě Coco Gauffové, která nastoupí k souboji s úřadující finalistkou Mariou Sakkariovou. Řecká jednička je stále v už velmi dlouhé krizi, nicméně proti favorizované Američance by si mohla věřit. Má s ní totiž pozitivní vzájemnou bilanci 5:3 a v posledním duelu loni v semifinále právě v Indian Wells zvítězila ve třech setech. Sakkariová navíc hrála v kalifornské poušti už dvakrát finále (také v roce 2022). Ještě k tomu má Gauffová po Australian Open mizernou formu, kterou potvrdila i v úvodním zápase s jasnou outsiderkou Mojukou Učidžimaovou.

Více informací

V rámci pondělního programu se zkompletuje osmifinálové obsazení obou dvouher. V akci budou také Hubert Hurkacz proti Alexovi de Minaurovi, světová jednička Aryna Sabalenková nebo Belinda Bencicová. Z českých tenistů už pokračuje jen Karolína Muchová.

Pondělní program

STADIUM 1 (od 19:00 SEČ)

1. Draper (13-Brit.) - Brooksby (USA)

2. Gauffová (3-USA) - Sakkariová (29-Řec.) / nejdříve ve 21:00 SEČ

3. Sabalenková (1-) - Bronzettiová (It.)

4. Alcaraz (2-Šp.) - Shapovalov (27-Kan.) / nejdříve v úterý v 02:00 SEČ

5. Cristianová (Rum.) - Paoliniová (6-It.) / nejdříve v úterý v 04:00 SEČ



STADIUM 2 (od 19:00 SEČ)

1. Mertensová (28-Belg.) - Keysová (5-USA)

2. Tabilo (30-Chile) - Fritz (3-USA)

3. Chačanov (22-) - Shelton (11-USA)

4. Navarrová (10-USA) - Vekičová (19-Chorv.) / nejdříve v úterý v 02:00 SEČ

5. Dimitrov (14-Bulh.) - Monfils (Fr.)



STADIUM 3 (od 19:00 SEČ)

1. Van De Zandschulp (Niz.) - F. Cerúndolo (25-Arg.)

2. Hurkacz (21-Pol.) - De Minaur (9-Austr.)

3. Arnaldi (It.) - Nakashima (32-USA)

4. Siniaková/Townsendová (1-ČR/USA) - Haddadová Maiaová/Siegemundová (Braz./Něm.)



STADIUM 6 (od 19:00 SEČ)

1. J. Murray/Pavlásek (Brit./ČR) - Behar/Galloway (Urug./USA)

Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje