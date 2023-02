Alcarazovým prvním letošním soupeřem bude Djere. Srb v Buenos Aires vyřadil Fogniniho

Carlos Alcaraz se po triumfu na loňském US Open stal nejmladší světovou jedničkou, ale o závěr sezony s vyvrcholením na Turnaji mistrů přišel kvůli zranění břišního svalu a když už se chystal na vstup do nové sezony, poranil si pravou nohu. Mimo jiné nestartoval na Australian Open a z čela žebříčku byl sesazen.



První turnaj v roce 2023 a ostrý zápas po čtvrt roce odehraje devatenáctiletý Španěl tento týden na antuce v Buenos Aires a jako první ho vyzve Laslo Djere (h2h 0-0). Sedmadvacetiletý Srb v Argentině začal výhrou 6-4 6-4 nad italským finalistou z roku 2014 Fabiem Fogninim a také na čtvrté letošní akci tak zvládl své úvodní vystoupení.



Djere proti Fogninimu odvrátil prvních šest brejkbolů a za stavu 6-4 a 5-2 podával na vítězství. V té chvíli o servis poprvé přišel, ale náskok dvou brejků proti zkušenému Italovi, který si v závěru bolestivě podvrtl kotník a letos ještě nevyhrál, nepustil a na druhý pokus už utkání při svém servisu uzavřel čistou hrou.

4-0 in opening rounds in 2023



