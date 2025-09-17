Američané po prohře s Českem nadávají na Davis Cup. Nedává to smysl, naprostá katastrofa
Od roku 2019 změnil Davis Cup svou podobu. Dechberoucí klání na tři vítězné body a systém doma-venku už funguje jen velmi omezeně. Na památné pětisetové bitvy v bouřlivé daviscupové atmosféře můžeme už několik let rovnou zapomenout. Podle mnohých tato soutěž ztratila své kouzlo i široké publikum.
"Pamatuju si na ročník 2004. Prohráli jsme se Španělskem. Hrálo se na fotbalovém stadionu, přišlo 29 tisíc diváků a čelili jsme Rafaelovi Nadalovi a Carlosovi Moyovi. To byla úžasná atmosféra. To byl ten pravý Davis Cup. Teď v Delray Beach bylo v hledišti tři tisíce diváků," řekl Roddick ve svém podcastu.
Místo klasického vyřazovacího způsobu tu máme finálový turnaj na jednom místě. Konkrétně letos bude hostit čtvrtfinále, semifinále a finále italská Boloňa. "Nový formát nedává smysl a je velmi těžké se v něm orientovat. Ani se vlastně pořádně nevědělo, o co se proti Čechům hraje. Jak pak chcete prodat lístky na takový zápas?" myslí si Roddick.
Dříve se daviscupové utkání konalo ve třech dnech. V pátek došlo na dvě dvouhry, v sobotu se hrála čtyřhra a v neděli další dva singlové zápasy. Nový formát evidentně nevyhovuje ani dalším bývalým americkým tenistům a také oni byli z programu duelu mezi Českem a USA zmatení.
"Myslel jsem, že se hraje starým systémem a až do neděle. A najednou jsem viděl na sociálních sítích, že Česko vyhrálo už v sobotu," uvedl bývalý osmý hráč světa Sock v podcastu Nothing Major.
Úplně stejně překvapený byl Sam Querrey. "Američané vyhráli debla, tak jsem vypnul televizi a za čtyři hodiny koukám na aplikaci ATP a vidím, že Tiafoe hraje rozhodující zápas. Tak jsem si říkal, co se to sakra děje? Teď už ani nevím, které dny se hraje."
Kritikou rozhodně nešetřil někdejší 21. muž pořadí Steve Johnson. "Formát Davis Cupu je naprostá katastrofa. Je to nejhorší formát všech dob. Tahle soutěž ztratila veškerý náboj. Je to příšerné. Finále na neutrální půdě je šílenost. Upřímně bych byl radši, kdyby se Davis Cup konal jen jednou za dva roky. Tenhle formát prostě nefunguje."
Letošní ročník Davisova poháru bude pokračovat finálovým turnajem v italské Boloni. Na programu je od 18. do 23. listopadu a zúčastní se ho i čeští tenisté, kteří porazili ve finále kvalifikace 3:2 právě Spojené státy a ve čtvrtfinále vyzvou Španělsko.
