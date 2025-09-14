Proč jsi na kurt poslal Tiafoea? Američané po prohře s Českem zuří a nechápou volbu kapitána

Kritika amerického daviscupového týmu po porážce ve finále kvalifikace s Českem na domácí půdě v Delray Beach se dala očekávat. A samozřejmě jsou nejhlasitější a zároveň nejostřejší američtí fanoušci. Nejvíce negativních reakcí sklízí rozhodnutí kapitána Boba Bryana (47) poslat na kurt do rozhodujícího zápasu Francese Tiafoea (27).
Frances Tiafoe a Bob Bryan v Davis Cupu (© SRDJAN STEVANOVIC / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Je to celkem pochopitelná kritika. Tiafoe má po vystoupení v Delray Beach otřesnou bilanci 1:7 v nejprestižnější týmové soutěži, jasně nestačil na Jiřího Lehečku, nemá celý rok ideální formu a v Davis Cupu dokázal porazit jen obrovského outsidera Nicoláse Mejíu, navíc v tie-breaku rozhodujícího setu.

V rozhodujícím pátém duelu čelil za stavu 2:2 Jakubovi Menšíkovi a českého tenistu vůbec nedokázal dostat pod tlak. Kapitán Bob Bryan měl jedinou další volbu, a sice amerického obra Reillyho Opelku, který nakonec proseděl celý kvalifikační zápas na lavičce.

"Bob Bryan musí v roli kapitána skončit. Kdokoli, kdo má mozek, by na kurt poslal Opelku," píše jeden z naštvaných fanoušků na sociální síti X. "Potřebovali jsme někoho, kdo bude s Menšíkem držet krok a dostane ho pod tlak. Bryan měl zkusit Opelku. Ten by určitě neprohrál 1:6, 4:6 s někým, kdo o den dříve jasně nestačil na nemocného Fritze," přidává se další.

Kritiku ovšem nesklidil jen Bryan. Došlo samozřejmě i na samotného Tiafoea. "Chce být známý sportovec, ne tenisový hráč! Rád by byl ve fotbalovém nebo basketbalovém týmu, kde výhry a prohry nejdou jen na jeho konto." Některé jasná porážka Tiafoea s Menšíkem nepřekvapila. "V týmových soutěžích je ještě horší. Proč o něm lidé mluví jako o elitním tenistovi?"

Negativním příspěvkům neunikl ani Taylor Fritz. "Když někdo považuje Fritze a Tiafoea za naše nejlepší tenisty, tak víme, že v tomto sportu nestojíme za nic," nebral si servítky uživatel s jménem BcDaly.

Američané jsou s 32 triumfy nejúspěšnější zemí v historii Davis Cupu. Trofej pro šampiony ovšem naposledy přebírali v roce 2007. Od té doby dokonce nebyli ani jednou ve finále a v tomto tisíciletí bojovali o titul už jen v roce 2004.

Jak Češi skolili oslabenou velmoc: Fantastický Lehečka, sázka na Menšíka a mizérie Tiafoea

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

4
PTP
14.09.2025 19:22
Na americkým TP jsou v reakcích někteří týpci stejný jako tady
darek.vrana
14.09.2025 19:07
Proč si nebo proč jsi?
Ondřej.Jirásek
14.09.2025 19:10
díky
darek.vrana
14.09.2025 19:16
