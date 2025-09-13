Jak Češi skolili oslabenou velmoc: Fantastický Lehečka, sázka na Menšíka a mizérie Tiafoea
Oslabení soupeřů
Američané mají dva hráče v TOP 10 žebříčku, tři v nejlepší patnáctce a čtyři v elitní třicítce. K tomu několik deblových specialistů. Češi tak dorazili na Floridu v roli outsiderů. Jejich šance jen mírně vzrostly po omluvenkách od Bena Sheltona a Tommyho Paula.
A hlavně absence světové šestky Sheltona se ukázala jako velmi důležitá. Dva ze tří českých bodů totiž vybojoval Lehečka, který na sebevědomého Američana vůbec neumí. Letos se s ním potkal dvakrát a pokaždé prohrál hladce ve dvou setech.
Přesto američtí fanoušci věřili, že hlavně Fritz získá dva body a dovede Spojené státy na listopadový finálový turnaj. Američané se navíc mohli spolehnout na sílu ve čtyřhře, do níž nastoupili debloví specialisté Rajeev Ram s Austinem Krajicekem a zajistili domácímu týmu vedení 2:1. V tu chvíli už českým tenistům věřil málokdo.
Hlavním strůjcem postupu byl Lehečka
Lehečka byl bezpochyby nejproduktivnějším hráčem českého týmu a hlavním strůjcem postupu. Aktuálně 16. hráč světa a nejlepší Čech v žebříčku si zaslouží obrovské uznání za výhru nad Tiafoem i Fritzem. Ani jednoho z Američanů totiž nikdy předtím neporazil. S Tiafoem to měl 0:2, a s Fritzem dokonce 0:4.
Každý zápas měl pro Lehečku trochu jiný náboj. Proti Tiafoeovi nastupoval za stavu 0:0 a určitě moc dobře věděl, že soupeři se v týmové soutěži vůbec nedaří. Naopak duel s Fritzem byl klíčový, protože porážka by znamenala konec českého výběru.
Lehečka si proti Fritzovi sáhl na dno svých fyzických i psychických sil, ale potvrdil vynikající formu z posledních týdnů a na pátý pokus aktuální světovou pětku skolil. Celá Amerika přitom na Fritze spoléhala.
Karty nemohl mít Fritz rozdány lépe. Američané vedli 2:1, Lehečku ve všech čtyřech případech porazil, měl výhodu domácího prostředí a nastupoval se singlovou bilancí 8:3 v Davis Cupu. Třísetová bitva v Delray Beach ovšem patřila Lehečkovi, který srovnal skóre a nastartoval šokující obrat.
Berdych nezaváhal a vsadil na Menšíka
Před rozhodující dvouhrou čekalo oba kapitány velmi těžké rozhodnutí. Berdych se ničím ovlivnit nenechal a poslal do hry nepřesvědčivého Menšíka, který jasně prohrál úvodní dvouhru s Fritzem, měl za sebou náročný a prohraný debl a v posledních měsících neměl ideální formu ani psychickou odolnost.
Mnoho českých fanoušků navíc v různých diskusích volalo po tom, aby právě Menšíka do případné rozhodující dvouhry neposílal a vsadil na Macháče. Berdych ovšem už před startem sobotního programu uvedl, že s Menšíkem do případného rozhodujícího zápasu počítá.
Ani Bob Bryan žádnou změnu neudělal a znovu vložil důvěru do Tiafoea. Tomáš Macháč i Reilly Opelka tak zůstali na lavičce a mohli jen nervózně podporovat své krajany. Po všech stránkách zvládl rozhodující duel mnohem lépe Menšík. Tiafoea téměř k ničemu nepustil a za hodinu a čtvrt se slavil senzační postup Čechů. Američané si naopak procházeli přesně opačnými emocemi.
Není pochyb o tom, že cesta k vítězství nad Spojenými státy vedla přes Tiafoea. Američan obvykle právě na domácí půdě sbírá své největší kariérní úspěchy, k čemuž mu pomáhá bouřlivá podpora publika. V Davis Cupu má ovšem katastrofální singlovou bilanci 1:7. Zřejmě mu tedy daleko více vyhovuje, když hraje jen sám za sebe. Na druhou stranu v exhibičním United Cupu je ve dvouhře stoprocentní (5:0).
Berdych působí jako kapitán českého daviscupového týmu, kterému v letech 2012-13 pomohl k triumfu jako hráč, teprve od letoška. A už teď je velmi úspěšný. Českým tenistům pomohl projít dvoukolovou kvalifikací až na finálový turnaj a podílel se na výhře 4:1 nad Jižní Koreou i 3:2 nad USA.
Nálepka velmoci postupně odpadá
Spojené státy jsou bezpochyby tenisovou velmocí. Pokud se ale podíváme na týmové soutěže, tak už to mnoho let taková sláva není. Američané ovládli Davis Cup celkem 32krát, za nimi je Austrálie s 28 triumfy. Jenže poslední prvenství pro USA přišlo v roce 2007 a je jediné v tomto tisíciletí.
Zatímco česká média plní radost, nadšení a titulky o fantastickém postupu a obratu, Američané budou hovořit o selhání a zklamání. Kritiku si určitě přečte Fritz, na kterého se za stavu 2:1 spoléhalo, i Tiafoe, jenž prostě Davis Cup neumí. Nejspíše se dostane i na kapitána Boba Bryana, že nezkusil využít Opelku. Obzvláště fanoušci totiž rádi kritizují a hledají chyby.
Američané mají početné zastoupení v užší špičce mužského žebříčku. Ovšem moc radosti jim to nepřináší. Počítají se totiž zejména tituly a kromě už 18letého čekání na triumf v Davis Cupu se dlouho nedočkali ani trofeje pro šampionky Billie Jean King Cupu (dříve Fed Cup), konkrétně od roku 2017.
Aby toho nebylo málo, tak v mužské dvouhře je posledním grandslamovým šampionem Andy Roddick (US Open 2003). Navzdory všemu zmíněnému berou všechny týmy Američany jako velmi těžké soupeře. Je ale jasné, že doba největší slávy USA v týmových soutěžích je už dávno pryč a s koncem už v kvalifikaci letošního Davisova poháru se rozhodně nepočítalo.
