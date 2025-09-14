Menšík: Věděl jsem, že tam musím nechat všechno. V závěru jsem jel na výpary a adrenalin
"Proběhlo mi hlavou asi všechno, hlavně dopad únavy," popsal Menšík pocity při mečbolu, který proměnil esem. "I když možná ještě bude nějaká oslava, tímhle míčkem se tenhle turnaj zakončil. Udělat pro Česko rozhodující bod a kvalifikovat se do Final 8 Davis Cupu je skvělý pocit, který si asi budu pamatovat do konce života. Davis Cup je tak speciální, že jsem schopný ze sebe vymačkat maximum," uvedl Menšík.
Do rozhodujícího utkání šel s odhodláním. Pár hodin před tím totiž s Tomášem Macháčem nestačili ve čtyřhře na Rajeeva Rama a Austina Krajiceka (6:7, 7:5, 4:6). A v prvním hracím dnu také prohrál dvouhru s Taylorem Fritzem 4:6, 3:6. Proti Tiafoeovi ale vyhrál prvních dvanáct míčků, získal poté první set a po povedené koncovce vybojoval i ten druhý.
"Úplně jsem to nevnímal, protože poslední hodiny jsem jel fakt jen na výpary a čistý adrenalin. Sám si toho ze zápasu moc nevybavuju," řekl Menšík. "Šel jsem do toho a věděl jsem, že tam musím nechat úplně všechno, aby se to povedlo. Za ty dva dny se udála spousta věcí. Jsem moc rád, že jsme to zvládli jako tým i že jsem to zvládl za sebe. Bylo to 2:2 a na obou těch prohraných bodech jsem měl ruku já. Proto jsem chtěl ten rozhodující bod urvat za každou cenu," prohlásil svěřenec trenéra Tomáše Josefuse.
Ocenil i práci realizačního týmu, který mu pomohl dostat se do kondice po ztracené čtyřhře, která trvala bezmála tři hodiny. Češi v tu chvíli prohrávali 1:2 na zápasy, ale do hry je vrátil Jiří Lehečka, který porazil Taylora Fritze 6:4, 3:6, 6:4.
"Byl ve mně adrenalin, že ještě budu hrát, ale věděl jsem, že Jirka má velice těžký zápas. Měli jsme ale kolem sebe skvělý realizační tým, který nás dával do kupy v průběhu celého týdne. A ta fyzická zdatnost, kterou jsem v posledním zápase předvedl, jde samozřejmě i za nimi," řekl Menšík.
Chvála směrem k Berdychovi
Sedmnáctý hráč světa a vítěz letošního turnaje Masters v Miami si také pochvaloval vliv kapitána Berdycha. Bývalý čtvrtý tenista světa vede daviscupový výběr prvním rokem.
"Beru to ze dvou pohledů. Nedokážu si představit, že bych někdy v budoucnu seděl na jeho místě s tím, že jsem to taky prožil, a vědomím, že se zápasem nemůžu skoro nic udělat. To pro něj musí být strašně náročné. Při zápasech i na trénincích je ale vidět, že má neuvěřitelné zkušenosti. Ví, kdy má a nemá mluvit, a je vidět, jak hru vnímal on, když sám hrál, což je obrovská výhoda. Na kurtu pak cítím klid, podporu a správnou energii, kterou potřebuju. Mít ho jako kapitána je pro nás obrovská výhoda," konstatoval Menšík.
Věří, že Češi nemusí postupem do čtvrtfinále Davis Cupu končit. Vítězství nad USA jim může naopak dodat sebevědomí. Finálový turnaj se odehraje od 18. do 23. listopadu v Boloni.
"Když jsme viděli tenhle víkend další zápasy, tak nás nechci nějak přeceňovat, ale tohle naše utkání klidně mohlo být i finále celého Davis Cupu. Výhra pro nás znamená moc a dodá nám spoustu sebevědomí do Final 8. S kluky se známe, každým týdnem jsme lepší, a když ne letos, tak v budoucnu Davis Cup klidně vyhrát můžeme," doplnil Menšík.
Paráda! Menšík zničil Tiafoea, Češi si zahrají na finálovém turnaji
