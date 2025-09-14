Vyčerpaný Lehečka: Udělal jsem pro tým maximum, výhru nad Fritzem řadím hodně vysoko
"Byla to bitva od začátku do konce. S ním je to vždy strašně těžké. Oba jsme věděli, co od sebe čekat. Bylo to vydřené vítězství," uvedl Lehečka. "Bylo tam plno momentů, které byly důležité, ale v těchto podmínkách to bylo o tom se kousnout. Makat každý balon a nedívat se na skóre. Jsem rád, že se mi to povedlo," uvedl.
Svěřenec trenéra Michala Navrátila vyhrál v Delray Beach jako jediný dva zápasy a potvrdil roli české jedničky. "Individuálně jsem spokojený s tím, co jsem předváděl. Udělal jsem pro tým maximum, ať už během tréninkového týdne, nebo v zápasech. Je to další dobrá zkušenost a stupínek v kariéře porazit takhle dva kvalitní hráče po sobě. Budu se snažit si z toho vzít co nejvíc a posunout se od toho dál," podotkl Lehečka.
Duel s domácí jedničkou Fritzem vyhrál po necelých dvou a půl hodinách. Po skončení na něj vedle spokojenosti dopadla únava. "Jsem strašně rád, ale spíš to prožívám vnitřně. Jsem strašně unavený. Od začátku tohoto týdne jsem pociťoval už takovou chronickou únavu, protože jsem měl v poslední době opravdu hodně zápasů. Přípravu jsme tady museli odehrát vždy kolem poledne a museli si zvykat na odlišný povrch. Stálo mě hodně mentálních a fyzických sil," řekl Lehečka.
Vedle Fritze, s nímž měl dosud negativní bilanci 0:4, zdolal na Floridě také Francese Tiafoea. I proti němu vybojoval první vítězství a uspěl po dvou prohrách. "V obou dnech jsem předvedl dobrý výkon. Frances teď nedosahuje takových kvalit jako Taylor, ale pořád je to zkušený hráč, který hraje rád před domácím publikem. A že jsem porazil Fritze zrovna tady, kde dvakrát vyhrál turnaj, zná to tady a měl podporu fanoušků, to je pro mě strašně cenné. Tuhle výhru řadím hodně vysoko," uvedl.
Fyzicky náročný zápas
Rodák z Kněžmostu zvládl i situaci, kdy s Fritzem prohrál druhý set a ve třetím přišel na začátku o servis. Brejk ale soupeři ihned oplatil a rozhodl po dalším prolomeném podání v závěrečném desátém gamu.
"Od chvíle, kdy jsem ho brejknul zpátky, to byl čistý boj. Oba jsme se zlepšili na servisu, nebo to možná bylo tím, že už jsme neměli takovou reakci a byli jsme oba dost unavení. On byl asi trošičku nakřáplý. Nevím, jak moc vážně, ale myslím, že si nevymýšlel. Fyzicky to bylo nesmírně náročné a bylo to jen o tom vydržet makat," řekl Lehečka.
Přestože zažil v kariéře několik pětisetových zápasů, i tenhle třísetový řadil z hlediska náročností vysoko. "Třeba minulý rok na US Open, kde jsem otáčel z 0:2 na sety a 0:3 na gamy. Ale v takhle těžkých podmínkách proti takhle kvalitnímu soupeři jsem zápas asi ještě nevybojoval," podotkl, přičemž i během utkání měnil několikrát propocené tričko.
"Měl jsem asi čtyři. Pak už se potím tak, že i kdybych si je měnil každé dva gamy, tak to vypadá pořád stejně. Naučil jsem se s tím hrát a při zápase to člověk tolik nevnímá. Po druhém setu jsem se šel převléknout úplně celý, protože mi i padaly trenky, jak byly od potu. Ale s tím jsme počítali, že podmínky budou náročné," uvedl Lehečka.
Ustál také bouřlivou atmosféru. Přestože většina fanoušků přála Fritzovi, energii čerpal ze sektoru českých příznivců, mezi nimiž byla i jeho přítelkyně Lucie Neumannová. "Tohle je něco, co vám vždycky pomůže. Davis Cupy na cizí půdě jsou hodně nepříjemné. Pár lidí na mě pokřikovalo a snažilo se mi dostat do hlavy. Snažili se mi dát najevo, že to nezvládnu, že na něj nemám a že mě teď brejkne. Ale když se mi povedlo vyhrát výměnu a slyšel jsem z naší lavičky a od fanoušků to fandění a tu radost, tak mě to strašně nakoplo. Chtěl bych všem poděkovat, protože to neberu jako samozřejmost a strašně moc si toho vážím," doplnil Lehečka.
1) titul z Brisbane
2) titul z Adelaide
3) výhra nad Frickem
4) Lucinka
Z tohoto si vzít příklad, když udrží nervy a nechá všechno i na 1000 či GS tak kdo ví. Alkáč s Hříšníkem taky všechno furt vyhrávat nebudou.