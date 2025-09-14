Kapitán Američanů chválil Čechy i Berdycha: Budou nebezpeční, mohou Davis Cup vyhrát

DNES, 15:28
Rozhovory 2
Kapitán amerického daviscupového týmu Bob Bryan (47) byl pochopitelně po porážce svých svěřenců ve floridském Delray Beach zklamaný. Legendární deblista ale také pochválil český výběr včetně nehrajícího kapitána Tomáše Berdycha (39) a očekává, že naši tenisté budou v listopadu na finálovém turnaji nebezpeční.
Profily hráčů
Bryan Bob
Berdych Tomáš
Bob Bryan a Tomáš Berdych před utkáním mezi Českem a USA (© ČTK / Lebeda Pavel)

Američané těžko koušou porážku 2:3 v Delray Beach s českým týmem. Měli vedení 2:1 a byli favority, ale poslední třetí bod nedokázal získat Taylor Fritz proti Jiřímu Lehečkovi ani Frances Tiafoe v duelu s Jakubem Menšíkem.

Kapitán Američanů si atmosféru napínavého zápasu užíval. "Samozřejmě by to bylo lepší, kdybychom to doklepli do vítězného konce. Ale nebudeme nad touto porážkou brečet. Češi si zaslouží uznání," pochválil Bob Bryan české tenisty.

Na tiskové konferenci také odtajnil jasný plán pro rozhodující pátý zápas, do kterého nastoupili Menšík s Tiafoem. "Naši deblisté drželi Menšíka na kurtu několik hodin. Bylo vedro, a i když je to jen čtyřhra, pořád je to fyzicky náročné."

Taktika ovšem nevyšla. Menšík smetl Tiafoea za hodinu a čtvrt a povolil mu jen pět gamů. Bryan nicméně i po jednoznačném prvním setu doufal. "Říkal jsem Francesovi, že Menšík hraje dobře, ale ať ho udrží na kurtu a uvidíme, jestli se unaví. Pokud bude zápas fyzicky náročný, tak se může stát cokoli."

Americký kapitán pochválil i Berdycha. "Přijel sem s týmem skvěle připravený. Na papíře to byl těžký soupeř." Podle Bryana budou Češi na listopadovém finálovém turnaji jedním z nejsilnějších týmů. "Budou nebezpeční. Klidně mohou celý turnaj vyhrát," myslí si legendární deblista.

Paráda! Menšík zničil Tiafoea, Češi si zahrají na finálovém turnaji

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Rozhovory

Komentáře

2
Přidat komentář
vojta912
14.09.2025 16:34
Skvělá práce, tohle je kapitán a ne jako doživotňák žijící z dávné slávy Jarouš Navrátil, to byla dlouhé roky žába na prameni
Reagovat
Jan
14.09.2025 15:59
Ráno jsem nevěřil svým očím jako všichni. Když se Fritz fotil s Lehečkou před zápasem, usmíval se, bylo vidět, že si věří, že Lehečku smete. Když Lehečka vyhrál, bylo to úžasné a neuvěřitelné. A pak Menšík za 6 minut vedl 3:0. Bez toho to mohlo dopadnout i vítězstvím Američanů, kdyby se zápas protáhl, Menšík už toho měl fyzicky dost, bylo vidět i po zápase. Navzdory tomu, že Američané umístili zápas na Floridu v době hurikánů se všemi těmi přestávkami a dešti, naši asi nemohli ani pořádně trénovat, potrestalo je to.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist