Kapitán Američanů chválil Čechy i Berdycha: Budou nebezpeční, mohou Davis Cup vyhrát
Američané těžko koušou porážku 2:3 v Delray Beach s českým týmem. Měli vedení 2:1 a byli favority, ale poslední třetí bod nedokázal získat Taylor Fritz proti Jiřímu Lehečkovi ani Frances Tiafoe v duelu s Jakubem Menšíkem.
Kapitán Američanů si atmosféru napínavého zápasu užíval. "Samozřejmě by to bylo lepší, kdybychom to doklepli do vítězného konce. Ale nebudeme nad touto porážkou brečet. Češi si zaslouží uznání," pochválil Bob Bryan české tenisty.
Na tiskové konferenci také odtajnil jasný plán pro rozhodující pátý zápas, do kterého nastoupili Menšík s Tiafoem. "Naši deblisté drželi Menšíka na kurtu několik hodin. Bylo vedro, a i když je to jen čtyřhra, pořád je to fyzicky náročné."
Taktika ovšem nevyšla. Menšík smetl Tiafoea za hodinu a čtvrt a povolil mu jen pět gamů. Bryan nicméně i po jednoznačném prvním setu doufal. "Říkal jsem Francesovi, že Menšík hraje dobře, ale ať ho udrží na kurtu a uvidíme, jestli se unaví. Pokud bude zápas fyzicky náročný, tak se může stát cokoli."
Americký kapitán pochválil i Berdycha. "Přijel sem s týmem skvěle připravený. Na papíře to byl těžký soupeř." Podle Bryana budou Češi na listopadovém finálovém turnaji jedním z nejsilnějších týmů. "Budou nebezpeční. Klidně mohou celý turnaj vyhrát," myslí si legendární deblista.
Paráda! Menšík zničil Tiafoea, Češi si zahrají na finálovém turnaji
