Každý sport má boha, který se dívá. Kluci si to odmakali a výhra je zasloužená, říká Berdych

DNES, 12:30
Rozhovory 2
Kapitán českých tenistů Tomáš Berdych (39) po postupu do finálové fáze Davis Cupu řekl, že chce úspěch dlouho vstřebávat. Své svěřence, kteří porazili výběr USA v Delray Beach na Floridě 3:2 na zápasy, ocenil za pracovitost a nasazení. Už jen proto označil v rozhovoru s českými novináři jejich vítězství za zasloužené. Věří také v dobrý výsledek v rozhodující fázi soutěže, která se uskuteční od 18. do 23. listopadu v Boloni.
Tomáš Berdych s Jakubem Menšíkem se radují z postupu v Davis Cupu (© ČTK / Lebeda Pavel)

"Vstřebává se to dobře. Doufám, že se to bude vstřebávat dlouho," uvedl Berdych. "Je to pro mě obrovský zážitek v nejlepším smyslu slova. To, co kluci předvedli od začátku týdne..., z hlediska podmínek, které na nás létaly zprava, zleva, seshora, zdola, se s tím poprali skvěle. Na víkend byli připravení, jak nejlépe mohli, a to, co předvedli přes něj, je hodné toho, aby porazili Američany venku. Byl to skvělý zápas," prohlásil.

 

Bezchybný Lehečka

Klíčovým hráčem týmu byl Jiří Lehečka, který vybojoval dva ze tří bodů. V první hrací den nejprve poslal Česko do vedení 1:0 po vítězství nad Francesem Tiafoem 6:3, 6:2. V sobotu pak zdolal domácí jedničku Taylora Fritze 6:4, 3:6, 6:4, vyrovnal stav na 2:2 a udržel tým ve hře o postup.

"Pro něj to byl naprosto bezchybný víkend. Kdybychom tu chtěli tenisově šťourat, tak bychom v zápase asi něco drobného našli, ale to si to absolutně nezaslouží. To jsou tak malé detaily, které on zastínil skvělou hrou a obrovským bojovným výkonem. Nechal tam všechno," řekl Berdych.

"Porazit Fritze v Americe je obrovský výsledek. To se ani hned teď nepodaří všem docenit. Je to možná jako porazit (Carlose) Alcaraze ve Španělsku nebo (Jannika) Sinnera v Itálii. On je takový třetí hráč, u kterého bych tohle mohl použít. Klobouk dolů, jaký tu předvedl víkend. Neskončilo to ale jen u něj. Kluci tu předvedli skvělou práci," uvedl Berdych.

 

Zasloužený postup

Vítězný bod vybojoval Jakub Menšík. Dvacetiletý rodák z Prostějova nechal v pátém utkání zapomenout na páteční porážku s Fritzem či neúspěšnou čtyřhru a v rozhodující dvouhře porazil Tiafoea 6:1, 6:4.

"Odehrál to naprosto bravurně. To, jak to zvládl poté, co měl za sebou, tak to klobouk dolů. Musím dodat, že všechny sporty mají nějakého boha, který se seshora dívá. A já klukům od začátku říkal, že to, co jsme tu absolvovali, jak se připravovali, jak makali a trénovali v porovnání s tím, že jsme tu Američany sotva viděli a pomalu je v areálu hledali, tak jsem říkal, že se to musí někde projevit. Tyhle věci nejsou jen tak. Jsem rád, že se to ukázalo. Kluci si to zasloužili. Odmakali celý týden a je z toho zasloužená výhra," řekl Berdych.

Češi se mezi nejlepších osm týmů soutěže probojovali po dvou letech. Spolu s nimi mají již jistou účast také Italové, Němci, Francouzi, Argentinci a Rakušané. Berdych věří, že ani v Boloni nemusí být jeho svěřenci bez šance. "To, že jsme porazili Ameriku venku, nám dodalo obrovské množství sebevědomí. Ty vyhlídky, se kterými pojedeme do Boloni, se hodně změnily k tomu, že by ten výsledek mohl být velice dobrý," uvedl Berdych.

Paráda! Menšík zničil Tiafoea, Češi si zahrají na finálovém turnaji

Ondřej Jirásek, ČTK
Komentáře

2
PTP
14.09.2025 13:02
Klíčovej hráč celýho zápasu byl černej Franta, kterej tam floridskejm bílejm důchodcům pořádně znechutil fiestu.
Reagovat
pantera1
14.09.2025 13:09
Hlavně, že chodí po kurtu, jak kdyby to tam všechno zachránil. Mistr světa amoleta. Mič Bjukenen hadra .
Reagovat

