Anderson v Newportu vyhrál maraton s Bublikem a je poprvé od ledna 2019 ve finále. O titul se utká s domácí senzací Brooksbym

Kevin Anderson ještě v polovině roku 2019 patřil k nejlepším hráčům světa. Bývalá světová pětka a dvojnásobný grandslamový finalista však musel po brzkém vyřazení v All England Clubu sezonu předčasně ukončit a po zdravotní pauze se mu nedaří.

V Newportu si zahraje své první finále od ledna 2019, kdy v Puné ve svém již 19. finále získal šestý titul. Na americkém pažitu bez ztráty setu přehrál Ilju Marčenka a Sebastiana Ofnera a po obratu zdolal Jacka Socka a předloňského finalistu a nasazenou jedničku Alexandera Bublika.

Pětatřicetiletý Jihoafričan, kterému v žebříčku ATP patří až 113. příčka, třikrát ztratil podání a za stavu 4-6 0-1 prohrával o set a brejk. Ve zbytku utkání už soupeři nabídl jen dva brejkboly, oba odvrátil a po dvou hodinách a tři čtvrtě zvítězil 4-6 7-6(3) 7-5. Dnešním postupem si zajistil návrat do elitní stovky světového hodnocení.

