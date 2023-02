Auger-Aliassime poprvé jako obhájce titulu. V Rotterdamu si snadno poradil se Sonegem

Félix Auger-Aliassime loni v Rotterdamu ukončil finálové proletí. Až na 9. pokus v něm uhrál set a nakonec slavil i premiérový triumf na okruhu ATP.



"Mladí hráči jako jsem já mohou ten titul získat i s trochou štěstí dříve. Pro mě to byla delší a náročnější cesta. Prohrál jsem osm nebo devět finálových zápasů a dostal jsem se do bodu, kdy to pro mě bylo těžké. Nejen pro mě osobně, ale i pro tým a rodinu," vzpomínal Auger-Aliassime před začátkem letošního ročníku na šňůru finálových nezdarů.



"Každý doufal a přál si, abych ten titul dokázal získat. A když se to konečně povedlo, bylo to hodně emotivní, protože každý byl opravdu šťastný. Byl to nádherný pocit," vrátil se 22letý Kanaďan k loňskému triumfu po finálové výhře nad Stefanosem Tsitsipasem.



Letos se do Nizozemska vrátil poprvé v kariéře jako obhájce titulu a do soutěže vstoupil očekávanou výhrou. Proti Italovi Lorenzu Sonegovi využil všechny tři šance na brejk, sám o podání ani jednou nepřišel a po necelé hodině a půl zvítězil 6-2 6-3.



"Samozřejmě jsem dnes doufal, že vyhraju a postoupím dál. Ale výsledek 6-2 6-3 je skvělý proti tak ošidnému soupeři. On nepřestává bojovat a do poslední chvíle se drží v zápasu. Takže vyhrát zápas bez ztráty podání a navíc takovým způsobem je skvělý způsob, jak začít nový týden," pochvaloval si Auger-Aliassime, který loni na podzim v evropských halách (Florencie, Antverpy a Basilej) přidal další tři trofeje během tří týdnů.



"Minulý rok byl úžasný, ale tenhle rok je jiný. Myslím, že jsem celkově lepší hráč. Nejlepší věcí, kterou tu můžu udělat, je znovu vyhrát. Doufám, že to dokážu, i když startovní pole je tu opravdu nabité. Ale pokud budu hrát jako dnes, tak věřím, že šance bude," dodal kanadský mladík.



Ve druhém kole Auger-Aliassime narazí na v životní formě hrajícího Grégoirea Barréreho. 28letý Francouz v hale vyhrál 10 z 11 posledních zápasů, po triumfu na challengeru v Quimper si v Montpellier zahrál poprvé ve čtvrtfinále turnaje ATP a nyní v Rotterdamu postupuje jako úspěšný kvalifikant.



Vstup do soutěže zvládl i loňský poražený finalista Stefanos Tsitsipas. Řecký favorit sice s Emilem Ruusuvuorim prohrával v prvním setu 3-5, pak ale získal 10 z 11 gamů a nad chybujícím Finem zvítězil 7-5 6-1.



Ve druhém kole se třetí hráč světa a finalista letošního Australian Open Tsitsipas utká ve čtvrtek s čerstvým šampionem z Montpellier Italem Jannikem Sinnerem, nebo s Francouzem Benjaminem Bonzim.



Pro Daniila Medveděva skončily poslední dva starty v Rotterdamu hned v prvním kole, když prohrál ve dvou setech s Dušanem Lajovičem a Vaskem Pospisilem. Také letos začal prohraným setem, ale Alejandra Davidoviche nakonec stejně jako předloni na antuce v Madridu po obratu porazil.



Medveděv v dvouhodinovém utkání udělal jen 12 nevynucených chyb, zároveň však přišel celkem pětkrát o podání. Davidovich mu ve snaze o agresivní tenis pomohl 33 zbytečnými chybami, 26 nich spáchal z forhendu.

Sealed with an ace! ♠️@DaniilMedwed survives Davidovich Fokina 4-6 6-2 6-2 to move through in Rotterdam!#abnamroopen pic.twitter.com/XYoOA07Ppx — Tennis TV (@TennisTV) February 14, 2023



Němec Alexander Zverev, který se pomalu vrací po půlroční pauze zaviněné zraněním kotníku a dalšími zdravotními problémy, začal výhrou 6-4 7-6 nad šampionem lednového podniku v Adelaide Soonwoo Kwonem.



"Každý zápas je teď pro mě nesmírně důležitý. Hrát zápasy proti Top tenistům a vyhrávat je je velmi důležité pro mé sebevědomí. Uvidíme, jak mi to tady půjde, ale jsem teď nadšený z každého zápasu, který mohu odehrát," řekl 25letý Zverev.



O vyrovnání svého maxima na ABN AMRO Open si bývalý druhý hráč světa a současná světová sedmnáctka zahraje s domácím Tallonem Griekspoorem (h2h 1-0).







Hubert Hurkacz až na čtvrtý pokus našel recept na Roberta Bautistu. Zkušeného Španěla zdolal v Rotterdamu zdolal po více než třech hodinách boje 7-5 6-7(7) 7-6(4), ačkoliv v tie-breaku druhé sady nevyužil tři mečboly v řadě a nedopodával rozhodující dějství.



Na první letošní čtvrtfinále bude pátý nasazený Polák útočit proti bulharskému finalistovi z roku 2018 Grigorovi Dimitrovovi (h2h 0-2).