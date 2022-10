Auger-Aliassime týden po triumfu ve Florencii ovládl i halu v Antverpách

Félix Auger-Aliassime prvních osm finálových duelů prohrál, prokletí zlomil až na 9. pokus letos v únoru na turnaji ATP 500 v Rotterdamu. Od té doby si finále zahrál ještě třikrát a dvakrát v něm uspěl.



Oba triumfy 22letý Kanaďan zaznamenal v uplynulých dvou týdnech na akcích ATP 250. Minulou neděli nenašel přemožitele na nové akci v italské Florencii a dnes dokonal své vítězné tažení na silně obsazeném podniku v Antverpách.



V Belgii ztratil jediný set i servis ve čtvrtfinále s Britem Danielem Evansem. V sobotu zdolal Francouze Richarda Gasqueta ve dvou tie-breacích a v dnešním finále si poradil bez ztráty podání 6-3 6-4 s americkým vrstevníkem Sebastianem Kordou.



"Byl to další skvělý týden. Hrál jsem skvělý tenis a tvrdě bojoval, abych tu dnes takhle stál před vámi. Děkuju celému týmu a rodině, která tu byla celý týden se mnou," radoval se osm zápasů neporažený Auger-Aliassime.



10. hráč světa Auger-Aliassime má tak nyní bilanci ve finálových zápasech 3-9, všechny trofeje vybojoval v hale. Díky formě z posledních dnů posunul na poslední postupové místo v boji o Turnaj mistrů, na kterém dosud nehrál. Na nepostupovou příčku bude mít náskok už 340 bodů.







Korda, syn českého grandslamového šampiona Petra Kordy, naopak prohrál druhé finále během dvou týdnů poté, co ve španělském Gijónu nestačil na jiného hráče Top 10 Andreje Rubljova. Ze čtyř finálových duelů se z titulu radoval pouze loni na antuce v Parmě.



"Dvě finále během dvou týdnů jsou velký úspěch. Bohužel ani dnes se to nepovedlo dotáhnout, ale v příštích týdnech se vrátím a doufám, že udělám ještě o ten jeden krok navíc," řekl Korda.



Nyní se oba finalisté přesunou na podnik vyšší kategorie ATP 500 do Basileje. Auger-Aliassime ve Švýcarsku začne proti domácímu Hüslerovi, Korda si znovu po dvou týdnech zahraje s Andym Murraym.

• ATP 250 ANTVERPY •

Belgie, tv. povrch / hala, 725.540 eur

nedělní výsledky (23. 10. 2022) • Dvouhra - finále • Auger-Aliassime (2-Kan.) - Korda (USA) 6-3 6-4 • Čtyřhra - finále • Griekspoor/Van de Zandschulp (Niz.) - Boppana/Middelkoop (2-Indie/Niz.) 3-6 6-3 10-5