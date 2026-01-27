Australian Open: Djokovič může rozbít sen, Šwiatekové hrozí konec na obávané rivalce
Přehled toho nejzajímavějšího, středa 28. 1.
Čtvrtfinále mužů
Musetti (5-It.) – Djokovič (4-Srb.) | Rod Laver Arena (04:30 SEČ)
Shelton (8-USA) – Sinner (2-It.) | Rod Laver Arena (09:00 SEČ)
Čtvrtfinále žen
Rybakinová (5-Kaz.) – Šwiateková (2-Pol.) | Rod Laver Arena (01:30 SEČ)
Pegulaová (6-USA) – Anisimovová (4-USA) | Rod Laver Arena (03:00 SEČ)
Musetti – Djokovič | 04:30 SEČ
Lorenzo Musetti se v poslední době výrazně zlepšil na betonech, ale teď naráží v Melbourne na obrovskou výzvu v podobě rekordmana turnaje Novaka Djokoviče.
Zápasové informace a forma
Když Lorenzo Musetti v průběhu sezony 2025 prorazil do TOP 10 žebříčku, měl jasný cíl: zlepšit se i mimo oblíbenou antuku a začít se víc a častěji prosazovat na betonech. Ital tento úkol zvládl a od začátku loňské US Open Series předvádí nejlepší tenis své kariéry na tvrdých površích. Odměnou je pevná pozice v elitní desítce pořadí a vzestup až do TOP 5, přičemž má reálnou šanci být po Australian Open světovou trojkou.
Jeho výrazný progres na tvrdých površích potvrzují i výsledky na posledních dvou grandslamech. Po čtvrtfinále na US Open se totiž dokázal probojovat mezi nejlepší osmičku i nyní na Australian Open. Přitom nikdy předtím nebyl na hardových majorech ve čtvrtfinále. Letos má výbornou bilanci 7:1, která zahrnuje také finálovou účast v Hongkongu. Přestože stále nezískal žádný titul od roku 2022, částečně své kritiky těmito výkony umlčel.
Novak Djokovič už od US Open 2023 čeká na rekordní 25. grandslamovou trofej a Australian Open pro něj vždy představovalo ideální šanci na jeho zisk, protože je s 10 triumfy nejúspěšnějším hráčem v historii tohoto podniku. Letos je možná jeho šance ještě o něco větší než v předchozích dvou ročnících, jelikož měl extrémně pohodový úvodní týden turnaje a dosud neztratil set. Navíc po omluvence Jakuba Menšíka nemusel absolvovat osmifinále a šetřil síly.
V posledních dvou letech u něj došlo k propadu výkonnosti a hlavně fyzické kondice, ale i tak zůstává pro většinu tour neřešitelnou překážkou. A to hlavně na grandslamech, na kterých v loňské sezoně ve všech čtyřech případech došel do semifinále. Kromě skreče proti Alexanderovi Zverevovi tady v Melbourne ho pokaždé museli zastavit až dominující Jannik Sinner s Carlosem Alcarazem. Na každém z posledních šesti turnajů byl minimálně v semifinále, naposledy se mu to nepovedlo loni v dubnu v Madridu.
Vzájemná bilance
Djokovič dominuje 9:1, nicméně na několik vítězství se pořádně nadřel a Musetti si ve třech prohraných duelech vynutil rozhodující set. To zahrnuje i poslední střetnutí v závěru loňské sezony ve finále v Aténách, kde srbský rekordman urval velmi těsnou výhru. Jednalo se o jejich celkově čtvrté utkání na betonech a Ital poprvé dokázal vzdorovat, čímž potvrdil zlepšení mimo antuku.
Zajímavosti a fakta
Musetti je ve čtvrtfinále Australian Open poprvé v kariéře a postupem mezi nejlepší osmičku zkompletoval sbírku čtvrtfinálových účastí na všech čtyřech grandslamech.
Ve čtvrtfinále grandslamů má bilanci 2:1, prohrál pouze s tehdejší světovou jedničkou Jannikem Sinnerem loni na US Open. Na majorech dosud neporazil hráče TOP 5 a ve všech sedmi případech prohrál. Poprvé někoho takového vyzve na Australian Open.
Djokovič naposledy na grandslamech prohrál se soupeřem, který praktikuje jednoručný bekhend, na US Open 2019. Tehdy musel skrečovat souboj se Stanem Wawrinkou.
Ve čtvrtfinále grandslamů má výbornou úspěšnost 51:10 a počínaje Wimbledonem 2018 v této fázi prohrál jen s Rafaelem Nadalem na French Open 2022. Konkrétně na Australian Open disponuje čtvrtfinálovou bilancí 12:3 a naposledy padl s Wawrinkou po pětisetové bitvě v roce 2014.
Sázkařská analýza
Musetti má vše potřebné k tomu, aby i na grandslamech porážel nejlepší hráče na světě. V takových soubojích ale obvykle postrádá psychickou i fyzickou odolnost. Jedním z takových příkladů je souboj s Djokovičem na French Open 2021, kde Ital vedl 2:0 na sety a pak byl bez šance. Djokovič je sice v už velmi pokročilém tenisovém věku, ale půjde do tohoto zápasu na Australian Open odpočatý a pro Musettiho bude extrémně složité ho v tomto dějišti skolit.
Konkrétně na Australian Open je takřka nemožné sázet proti Djokovičovi, pokud nečelí Jannikovi Sinnerovi a Carlosovi Alcarazovi, kteří pro něj stále představují jedinou výraznější překážku na grandslamech. I tak se dá v souboji Djokoviče s Musettim očekávat vyrovnaná a dlouhá bitva, která by mohla nabídnout minimálně čtyři sety. Zajímavou sázkou může být i vyšší počet gamů v tomto zápase.
Musetti – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Hongkong (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Hongkong (finále)
Bilance: 7:1
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 7:1
Bilance proti hráčům TOP 10: 1:0 (kariérní 15:34)
Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 2:1)
Musetti – Australian Open
Kariérní bilance: 7:4
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2026)
Loňský výsledek: 3. kolo
Bilance ve čtvrtfinále: 0:0
Generálka: Hongkong (finále)
Cesta turnajem: Collignon (4:6, 7:6, 7:5, 3:2 skreč), Sonego (6:3, 6:3, 6:4), Macháč (5:7, 6:4, 6:2, 5:7, 6:2), (9) Fritz (6:2, 7:5, 6:4)
Djokovič – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: první turnaj
Největší úspěchy na venkovních betonech: první turnaj
Bilance: 3:0
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na venkovních betonech: 3:0
Bilance proti hráčům TOP 10: 0:0 (kariérní 263:120)
Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 51:10)
Djokovič – Australian Open
Kariérní bilance: 102:10
Nejlepší výsledek: triumf (2008, 2011-13, 2015-16, 2019-21, 2023)
Loňský výsledek: semifinále
Bilance ve čtvrtfinále: 12:3
Generálka: žádná
Cesta turnajem: Martínez (6:3, 6:2, 6:2), Maestrelli (6:3, 6:2, 6:2), Van De Zandschulp (6:3, 6:4, 7:6), (16) Menšík (bez boje)
Shelton – Sinner | 09:00 SEČ
Ben Shelton vypadá ve vynikající formě, ale i tak bude proti šampionovi posledních dvou ročníků Jannikovi Sinnerovi obrovským outsiderem.
Zápasové informace a forma
Ben Shelton znovu ukázal svou sílu na grandslamové scéně, když v osmifinále zvládl souboj s bývalou světovou dvojkou Casperem Ruudem. V úvodním setu byl sice celkem bez šance, ovšem vůbec nezpanikařil a naopak svou výkonnost výrazně pozvedl. To vedlo k vítězství 3:6, 6:4, 6:3, 6:4 a další čtvrtfinálové účasti na Australian Open.
V hlavních soutěžích na grandslamech debutoval teprve na US Open 2022, a přesto už nyní patří k největším hrozbám na akcích velké čtyřky. Právě díky výsledkům a výkonům na grandslamech se rychle vyšplhal žebříčkem až na páté místo. Průlom na majorech zapsal předloni na Australian Open, kde padl až ve čtvrtfinále s Tommym Paulem. Loni se v tomto dějišti podíval až do semifinále, když ve čtvrtfinále přehrál Lorenza Sonega a před branami finále ho zastavil právě Sinner.
Sinner měl obrovské potíže ve třetím kole s Eliotem Spizzirrim, když ho v nesnesitelném horku trápily křeče. Po zatažení střechy se však dal dohromady a v dalším kole se vrátil do hry o zisk titulu, jelikož neměl žádné výraznější potíže s krajanem Lucianem Darderim. Do čtvrtfinále Australian Open prošel po jednoznačném vítězství 6:1, 6:3, 7:6 v derby.
Ital tak v Melbourne Parku pořád útočí na hattrick, který dokázal v open éře v mužské dvouhře na Australian Open zapsat pouze Novak Djokovič. Také proti Sheltonovi se ideálně potřebuje vyhnout vyčerpávající bitvě, protože má na svůj mladý věk celkem bohatou zdravotní historii a pořád může mít v hlavě pár dní staré problémy s křečemi. Na betonech už přes dva roky dominuje a z posledních 39 zápasů prohrál jen tři, konkrétně s Carlosem Alcarazem v Cincinnati (skreč) a na US Open a Tallonem Griekspoorem v Šanghaji (skreč).
Vzájemná bilance
Sinner dominuje 8:1. Shelton vyhrál úvodní střetnutí na Masters v Šanghaji 2023, když těžil hlavně z únavy Sinnera po triumfu z předchozího týdne v Pekingu. Od té doby má Ital tuto vzájemnou bilanci naprosto pod kontrolou a kraloval už osmkrát v řadě, včetně tří výher na grandslamech.
Zajímavosti a fakta
Shelton má za sebou čtyři čtvrtfinálová utkání na grandslamech s poloviční úspěšností 2:2. Sinner naopak potřeboval pět takových pokusů, aby zapsal své první grandslamové semifinále.
Američan ještě nikdy na grandslamu neporazil někoho z TOP 5 žebříčku. V takové situaci neuspěl už pětkrát a ve čtyřech případech nezískal ani jeden set.
Sinner vyhrál poslední dva ročníky Australian Open a od začátku sezony 2024 zaznamenal na grandslamech hraných na tvrdém povrchu jen jednu porážku. A sice s Carlosem Alcarazem ve finále loňského US Open.
Porážka se Sheltonem na Masters v Šanghaji 2023 je posledním případem, kdy Sinner prohrál s levorukým soupeřem. Pokud se podíváme pouze na zápasy ve formátu na tři vítězné sety, tak mu poslední takovou prohru uštědřil Rafael Nadal na French Open 2021.
Sázkařská analýza
Shelton patří mezi nejlepší hráče na grandslamech, ovšem do skupiny největších adeptů na triumf se neřadí. Obzvláště ve srovnání se Sinnerem a Carlosem Alcarazem, které nejspíše bude muset porazit, pokud chce někdy grandslamový turnaj ovládnout. Na rozdíl od posledních soubojů by ale tentokrát mohl mít proti Sinnerovi malou šanci, protože Ital nepůsobí stoprocentně fit. A pokud bude Sinner fyzicky limitován, tak Shelton na rozdíl od krajana Eliota Spizzirriho může dotáhnout zápas do vítězného konce.
Co se sázek týče, tak by mohly být úspěšné ty na Sinnera -1,5 gamu v úvodním setu a Sheltona +1,5 gamu ve třetím setu. Američan by totiž mohl postupně více vzdorovat, pokud Sinnerova fyzická kondice bude v průběhu zápasu slábnout. Očekává se nicméně další jasné vítězství Sinnera, který nastoupí jako obrovský kurzový favorit.
Shelton – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Auckland (čtvrtfinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Auckland (čtvrtfinále)
Bilance: 5:1
Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5
Bilance na venkovních betonech: 5:1
Bilance proti hráčům TOP 10: 0:0 (kariérní 7:22)
Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 2:2)
Shelton – Australian Open
Kariérní bilance: 15:3
Nejlepší výsledek: semifinále (2025)
Loňský výsledek: semifinále
Bilance ve čtvrtfinále: 1:1
Generálka: Auckland (čtvrtfinále)
Cesta turnajem: Humbert (6:3, 7:6, 7:6), Sweeny (6:3, 6:2, 6:2), (30) Vacherot (6:4, 6:4, 7:6), (12) Ruud (3:6, 6:4, 6:3, 6:4)
Sinner – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: první turnaj
Největší úspěchy na venkovních betonech: první turnaj
Bilance: 4:0
Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0
Bilance na venkovních betonech: 4:0
Bilance proti hráčům TOP 10: 0:0 (kariérní 59:36)
Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 8:5)
Sinner – Australian Open
Kariérní bilance: 26:4
Nejlepší výsledek: triumf (2024-25)
Loňský výsledek: triumf
Bilance ve čtvrtfinále: 2:1
Generálka: žádná
Cesta turnajem: Gaston (6:2, 6:1 skreč), Duckworth (6:1, 6:4, 6:2), Spizzirri (4:6, 6:3, 6:4, 6:4), (22) Darderi (6:1, 6:3, 7:6)
Rybakinová – Šwiateková | 01:30 SEČ
Iga Šwiateková nebyla po cestě do čtvrtfinále úplně přesvědčivá a vyzve svou obávanou rivalku Jelenu Rybakinovou. Šance na vítězství jsou naprosto vyrovnané.
Zápasové informace a forma
Šwiateková slavila v osmifinále proti Maddison Inglisové sovu zatím nejsuverénnější výhru na turnaji, když australskou kvalifikantku deklasovala poměrem 6:0, 6:3. V každém z předchozích tří zápasů však více než jednou zaváhala na vlastním servisu, přičemž proti Yue Yuan potřebovala tie-break a od Anny Kalinské schytala v jednom setu debakl 1:6.
Polská hvězda posbírala loni celkem 17 porážek, což je její nejvyšší počet na jednu sezonu od roku 2019 (také sedmnáct). Rovněž ve zbytku letošního ročníku Australian Open by měla mít plné ruce práce, přestože ve druhé polovině loňské sezony dokázala ukořistit titul ve slavném Wimbledonu a ještě kralovala v Cincinnati a Soulu.
Rybakinová naopak v posledních dnech v Melbourne Parku excelovala. Do čtvrtfinále postoupila bez ztráty jediného setu a v žádném ze čtyř duelů nepovolila soupeřce více než sedm her. Po výhrách nad Kajou Juvanovou, Varvarou Gračovovou a Terezou Valentovou si snadno poradila i se svou první nasazenou soupeřkou Elise Mertensovou.
V průběhu turnaje zatím čelila celkem 18 brejkbolovým hrozbám a 14 z nich dokázala zlikvidovat. V tomto ohledu je rozhodně úspěšnější než Šwiateková. Také Kazachstánka prožila loni úspěšnou sezonu, jelikož zaregistrovala celkem devět semifinálových účastí a ovládla Turnaj mistryň a ještě menší podniky ve Štrasburku a Ningbu.
Vzájemná bilance
Šwiateková vede 6:5. V loňské sezoně se střetly celkem pětkrát a Polka měla navrch v úvodních čtyřech případech v United Cupu, Dauhá, na French Open a v Cincinnati. Poslední souboj na listopadovém Turnaji mistryň v Rijádu však prohrála 6:3, 1:6, 0:6.
Zajímavosti a fakta
Šwiateková má bilanci 9:4 ve čtvrtfinále grandslamů. Konkrétně na Australian Open je v této fázi stoprocentní (2:0) a jejím maximem je semifinále z let 2022 a 2025.
Na grandslamech prohrála tři z posledních čtyř duelů s kolegyněmi z TOP 10 žebříčku. Celkově má ale v těchto zápasech pozitivní bilanci 9:5.
Rybakinová odehraje první grandslamové čtvrtfinále od Wimbledonu 2024 a v těchto utkáních disponuje vyrovnanou bilancí 3:3.
Ve čtvrtfinále Australian Open je Rybakinová teprve podruhé v kariéře. Před třemi lety padla až ve finále s Arynou Sabalenkovou.
Sázkařská analýza
Šwiateková se trápila už na začátku sezony v týmovém United Cupu a svou nejlepší možnou výkonnost evidentně nepředvádí ani na probíhajícím Australian Open. Rybakinová určitě půjde do utkání sebevědomě, protože vzájemná bilance je takřka vyrovnaná a v posledním souboji na Turnaji mistryň 2025 uštědřila rivalce pořádný výprask po prohraném prvním setu.
Rybakinová je navíc v posledních měsících na betonech nebezpečnější než Šwiateková a mohla by mít proti současné verzi polské hvězdy navrch. Šance jsou vyrovnané a Rybakinová bude jen velmi mírnou kurzovou favoritkou.
Rybakinová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Brisbane (čtvrtfinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Brisbane (čtvrtfinále)
Bilance: 6:1
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na venkovních betonech: 6:1
Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:0 (kariérní 31:27)
Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 3:3)
Rybakinová – Australian Open
Kariérní bilance: 18:6
Nejlepší výsledek: finále (2023)
Loňský výsledek: osmifinále
Bilance ve čtvrtfinále: 1:0
Generálka: Brisbane (čtvrtfinále)
Cesta turnajem: Juvanová (6:4, 6:3), Gračovová (7:5, 6:2), Valentová (6:2, 6:3), (21) Mertensová (6:1, 6:3)
Šwiateková – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: první individuální turnaj
Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj
Bilance: 7:2
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 7:2
Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:1 (kariérní 53:28)
Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 9:4)
Šwiateková – Australian Open
Kariérní bilance: 26:7
Nejlepší výsledek: semifinále (2022, 2025)
Loňský výsledek: semifinále
Bilance ve čtvrtfinále: 2:0
Generálka: United Cup (bilance 3:2)
Cesta turnajem: Yue Yuan (7:6, 6:3), Bouzková (6:2, 6:3), (31) Kalinská (6:1, 1:6, 6:1), Inglisová (6:0, 6:3)
Pegulaová – Anisimovová | 03:00 SEČ
Jessica Pegulaová a Amanda Anisimovová zajistily bez ztráty jediného setu americké derby ve čtvrtfinále letošního Australian Open, které může dopadnout jakkoli.
Zápasové informace a forma
Jessica Pegulaová se v osmifinále za pouhých 78 minut vypořádala s krajankou Madison Keysovou a obhájkyni titulu přehrála snadno 6:3, 6:4. Podobně působivý výkon předvedla i v předchozích třech zápasech a set nepovolila ani Anastasiji Zacharovové, krajance McCartney Kesslerové a Oksaně Selechmetěvové.
Američanka zaregistrovala v každé z posledních čtyř sezon alespoň šest čtvrtfinále na betonech a exceluje zejména na těch největších turnajích včetně grandslamů. Platilo to i v loňském roce, ve kterém zapsala minimálně semifinále na US Open, v Pekingu, Wuhanu a na Trunaji mistryň. Letošní rok začala s pomocí semifinále v Brisbane.
Rovněž Amanda Anisimovová na letošním Australian Open exceluje. V minulosti celkem třikrát neuspěla v osmifinálové fázi australského grandslamu, ovšem tentokrát už se do čtvrtfinále probila. A to díky dvousetovým výhrám nad Simonou Waltertovou, Kateřinou Siniakovou, krajankou Peyton Stearnsovou a Xinyu Wang.
V posledním roce je úplně jinou hráčkou než v minulosti a obzvláště od začátku loňské travnaté části sezony exceluje. V tomto období vyhrála 33 ze 42 zápasů a zaznamenala mimo jiné finále ve Wimbledonu a na US Open, triumf na tisícovce v Pekingu a semifinálovou účast na prestižním Turnaji mistryň.
Vzájemná bilance
Pegulaová vede 3:0, ale v posledních dvou soubojích předloni v Charlestonu a Torontu potřebovala rozhodující set.
Zajímavosti a fakta
Pegulaová prohrála svých úvodních šest čtvrtfinále na grandslamech od Australian Open 2021 po Wimbledon 2023. Od té doby byla v této fázi dvakrát a vždy uspěla (finále US Open 2024 a semifinále US Open 2025).
Konkrétně na grandslamových turnajích vyhrála deset z posledních 11 soubojů s krajankami, včetně všech sedmi po porážce s Madison Keysovou na US Open 2023.
Anisimovová má za sebou čtyři čtvrtfinálové duely na grandslamových podnicích a tři z nich dokázala vyhrát.
Na druhou stranu prohrála deset ze 13 kariérních soubojů s hráčkami TOP 10 na grandslamech. Dva z těchto tří cenných skalpů nicméně slavila v loňské životní sezoně.
Sázkařská analýza
Tipovat vítězku tohoto amerického derby ve čtvrtfinále Australian Open je velmi složité. Obě aktérky jsou totiž hráčkami TOP 10 se skvělou formou a v poslední době se jim oběma daří i na grandslamových turnajích.
Potvrzují to také kurzy, které jsou takřka vyrovnané. Možná jen velmi malou výhodu by mohla mít Anisimovová, ale proti Pegulaové to bude mít každopádně velmi složité.
Pegulaová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Brisbane (semifinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Brisbane (semifinále)
Bilance: 7:1
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 7:1
Bilance proti hráčkám TOP 10: 1:0 (kariérní 27:37)
Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 2:6)
Pegulaová – Australian Open
Kariérní bilance: 19:6
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021-23, 2026)
Loňský výsledek: 3. kolo
Bilance ve čtvrtfinále: 0:3
Generálka: Brisbane (semifinále)
Cesta turnajem: Zacharovová (6:2, 6:1), Kesslerová (6:0, 6:2), Selechmetěvová (6:3, 6:2), (9) Keysová (6:3, 6:4)
Anisimovová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Australian Open (čtvrtfinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (čtvrtfinále)
Bilance: 5:1
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na venkovních betonech: 5:1
Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:0 (kariérní 18:28)
Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 3:1)
Anisimovová – Australian Open
Kariérní bilance: 14:6
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2026)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance ve čtvrtfinále: 0:0
Generálka: Brisbane (osmifinále)
Cesta turnajem: Waltertová (6:3, 6:2), Siniaková (6:1, 6:4), Stearnsová (6:1, 6:4), Xinyu Wang (7:6, 6:4)
Středeční program
ROD LAVER ARENA (od 01:30 SEČ)
1. Rybakinová (5-Kaz.) – Šwiateková (2-Pol.)
2. Pegulaová (6-USA) – Anisimovová (4-USA) / nejdříve v 03:00 SEČ
3. Musetti (5-It.) – Djokovič (4-Srb.) / nejdříve v 04:30 SEČ
4. Shelton (8-USA) – Sinner (2-It.) / nejdříve v 09:00 SEČ
5. Šibaharaová/Zvonarevová (Jap./-) – Birrellová/Gibsonová (Austr.)
MARGARET COURT ARENA (od 01:00 SEČ)
1. Nouza/Rikl (ČR) – Harrison/Skupski (6-USA/Brit.)
ANZ ARENA (od 01:00 SEČ)
1. Hozumiová/F. Wu (Jap./Tchaj-wan) – Mertensová/S. Zhang (4-Belg./Čína)
2. Siniaková/Townsendová (1-ČR/USA) – Danilinová/Kruničová (7-Kaz./Srb.) / nejdříve v 03:30 SEČ
Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Sinner
Rybka
nevím, ani jednu jsem neviděl hrát