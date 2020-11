Australian Open stále jedná s úřady o podobě karantény pro hráče

Hlavní otázkou, o které tenisoví pořadatelé s úřady stále jednají, je ale podoba karantény pro hráče přijíždějící do Austrálie ze zahraničí i cestující mezi jednotlivými australskými státy. Podle Andrewse bude nutné, aby všichni účastníci Australian Open povinnou dvoutýdenní karanténou prošli.

Novopečený vítěz Turnaje mistrů Daniil Medveděv ale varoval, že přísná karanténa bez možnosti tréninku bude pro hráče nebezpečná. "Nestěžuju si proto, že by to byla nuda. Ale vyjít z hotelového pokoje po dvou týdnech nicnedělání a pustit se rovnou do pětisetového zápasu, to je myslím nebezpečné pro zdraví jakéhokoli sportovce," řekl ruský tenista. Sám se startem v Melbourne počítá, odradit ho ale ještě mohou právě podmínky karantény.

V letošním roce se Australian Open odehrálo ještě před nástupem koronavirové pandemie, která pak ovlivnila celou sezonu. Obvykle druhý grandslamový turnaj roku Roland Garros se uskutečnil až jako poslední v netradičním podzimním termínu, Wimbledon byl zrušen bez náhrady a US Open se konalo v mírně okleštěné podobě. Na všech turnajích se tenisté museli smířit s pobytem v uzavřené "bublině".

Podle původního plánu je nadcházející ročník Australian Open na programu od 18. do 31. ledna 2021, přesný termín ale zatím nebyl potvrzen. Předcházet by mu měly i další tradiční turnaje, kvůli usnadnění karanténních opatření se uvažuje o tom, že by se všechny pro příští rok přesunuly na území státu Victoria.