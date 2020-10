Badosaová po kariérním maximu: Lockdown mě naučil být trpělivějším člověkem a dodal mi odhodlání

Paula Badosaová byla talentovanou juniorkou. Už v 15 letech začala sbírat výhry na turnajích ITF, 16. narozeniny oslavila v listopadu 2013 premiérovým triumfem na domácí půdě v Sant Jordi.

V roce 2015 tehdy sedmnáctiletá Španělka překvapila postupem do 3. kola prestižního turnaje WTA v Miami, kde smetla Petru Cetkovskou a Saisai Zheng, než podlehla Karolíně Plíškové. O pár týdnů později triumfovala na Roland Garros juniorek.

Jenže v následujících sezonách svůj potenciál prodat nedokázala. Až ve svých 20 letech se poprvé dostala do čtvrtfinále menšího turnaje WTA (Rabat 2018), v 21 letech zaznamenala premiérové semifinále (Palermo 2019) a následný debut v Top 100. Z pěti startů na grandslamech měla bilanci 1-4.

Prvního úspěšného období mezi ženami se dočkala až po letošním restartu sezony. V září postupem do semifinále antukového turnaje v Istanbulu vyrovnala své maximum na okruhu WTA a při následném debutu na Roland Garros se dostala až do 4. kola.

"Do zápasů v Paříži jsem nastupovala s mnohem větší sebedůvěrou než loni, kdy jsem hrála na hodně turnajích poprvé. Všechno pro mě bylo nové, takže jsem byla nervózní z toho, co mě na kurtu čeká. Teď už jsem se ale cítila mnohem klidnější a dokázala jsem se více soustředit na svou hru, což mi pomohlo věřit, že na téhle úrovni dokážu hrát," prohlásila Badosaová.

Na pařížské antuce 22letá Španělka vyřadila Ukrajinku Katerynu Kozlovovou i dvě papírové favoritky - finalistku z roku 2018 Sloane Stephensovou a šampionku z roku 2017 Jelenu Ostapenkovou. Až v boji o čtvrtfinále nestačila na Němku Lauru Siegemundovou.

"Stále přemýšlím o tom, co jsem v tom zápase mohla udělat lépe. Vím, že jsem byla unavená a cítila hodně emocí. Nebylo to snadné první osmifinále. Ale samozřejmě jsem za něj docela šťastná," uvedla Badosaová.

Lockdown? Divné období. Hlavně pro aktivního člověka

Najít klid a sebedůvěru možná Badosaové pomohla téměř půlroční pauza zaviněná pandemií koronaviru. I když to nejen pro ni nebylo především v době lockdownu lehké období, vzala si z něj pozitiva.

"Karanténa nebyla snadná, protože normálně jsem hodně aktivní. Ráda chodím ven a během dne dělám různé věci, takže nebylo jednoduché být 24 hodin doma. Ve Španělsku jsme nemohli hrát tenis, protože situace byla hodně špatná. Byli jsme asi dva měsíce doma v totálním lockdownu," řekla Badosaová.

"Hodně času jsem se snažila trávit se svou rodinou. To pro mě bylo důležité, protože kvůli mému turnajovému programu se téměř nevídáme. Snažila jsem se také dělat jiné věci, ke kterým se normálně jako tenistka nedostane. Bylo to dost divné období," uvedla tenistka, jež se narodila katalánským rodičům v New Yorku.

Odhodlání pro změnu trenéra: Potřebovala jsem to

Spoustu mladých sportovců mohlo vyřazení z běžného života psychicky poznamenat, Badosaová se ale vrátila s novým odhodláním. Po US Open ukončila dlouholetou spolupráci s trenérem Xavim Budem a angažovala Javiera Martího, jenž letos v 28 letech ukončil kariéru.

"Byla to velká změna, zejména před grandslamem. Ale cítila jsem, že to potřebuju. S Javím jsme měli dobrý vztah už předtím. Dobře jsme se znali a tak jsem si byla jistá, že to bude fungovat a budeme dobrý tým. Cítila jsem, že je na to správný čas," řekla Badosaová.

"On je do sportu zapálený. Zná všechny hráče, celý den tráví sledováním tenisu. Do letoška hrál jako já. Takže rozumí mým pocitům, zažil stejné situace, jako já," pochvaluje si Badosaová. "Někdy soupeřky zkoumáme individuálně a pak se o nich bavíme. Jindy zápasy sledujeme společně, protože já tenis také miluju. Můžeme spolu o tenisu mluvit 24/7."

Jejich zatím jediným rozkolem se zdá být maličkost: čokoláda.

"Pořád jím ryby, zatímco jediné co chci, je čokoláda. Tento týden jsem si ji dát mohla, protože začala dovolená. Byla to první věc, kterou jsem po svém posledním zápase sezony udělala," přiznala Badosaová, jež dosud vyhrála sedm turnajů ITF. Nejcennější trofej získala předloni na domácí antuce ve Valencii na akci s dotací 60.000 dolarů.

Rok 2020? Naučil mě být trpělivějším člověkem

Na novou sezonu, ve které chce zaútočit na premiérový posun do Top 50, se připravují v Marbelle. Příprava bude tradičně směřovat k Australian Open.

"Doufám, že to bude aspoň trochu normální sezona. Vím, že to nebude přesně takové, jaké to bývalo dřív, ale snad bude alespoň více diváků v hledišti. To je pro nás hodně důležité," přeje si 69. hráčka světa, jež v posledním letošním zápase podlehla ve 2. kole kvalifikace turnaje WTA Premier v Ostravě Tereze Martincové.

"Vím, že to byla choulostivá a náročná sezona, ale beru si z ní spoustu pozitiv. Hodně jsem se toho o sobě naučila. Hlavně být trpělivějším člověkem, což se mi v minulosti nedařilo."