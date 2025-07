Baghdatis o kritice Tsitsipase: Být Ivaniševičem, tak tohle novinářům neřeknu

Goran Ivaniševič (53) nedávno veřejně zkritizoval svého aktuálního svěřence Stefanose Tsitsipase (26), který si už pár let prochází nepovedeným obdobím a s přihlédnutím k předchozím výsledkům se momentálně nachází v krizi. Bývalá světová osmička Marcos Baghdatis (40) by takto s novináři nemluvil. "Já osobně bych se takovou cestou nevydal," říká grandslamový finalista v rozhovoru pro italský portál Ubitennis.

Tsitsipas už nějakou dobu nepatří mezi nejlepší hráče na světě ani hlavní adepty na zisk grandslamových titulů. Před lety mu v premiérovém triumfu na majorech bránila hlavně legendární Big Three a teď už jsou na daleko vyšší úrovni Jannik Sinner s Carlosem Alcarazem.

Podle Ivaniševiče, který Tsitsipase vede jen pár týdnů, na tom není jeho svěřenec vůbec dobře. "Pořád říká, že chce, ale nic pro to nedělá. Nevidím žádný progres. Byl jsem v šoku. Nikdy jsem neviděl takhle nepřipraveného hráče. I já se svým operovaným kolenem jsem třikrát víc fit než on. Je to vážně špatné," šokoval tenisovou veřejnost Ivaniševič v jednom z posledních rozhovorů.

K takové kritice se vyjádřil i bývalý osmý hráč světa a grandslamový finalista Baghdatis. "Znám Gorana a 99 % z toho, co řekl, bude pravda. Vím, že je to skvělý chlap a prostě říká věci tak, jak jsou. Já osobně bych se takovou cestou nevydal. Kdybych byl na jeho místě, tak bych tohle novinářům neřekl. Řekl bych to týmu a Stefanosovi. Pokud by mě neposlouchal, tak bych spolupráci ukončil."

Zároveň uznává, že by Ivaniševič tímto způsobem mohl Tsitsipasovi pomoct. "Nejdůležitější je teď nějak Stefanose šokovat, aby se vrátil tam, kde ho chceme všichni vidět. Možná je Goranův způsob ten správný."

EXCLUSIVE: Marcos Baghdatis - 99% Of What Ivanisevic Said About Tsitsipas Is Probably Righthttps://t.co/h2g93DBLjQ — Ubitennis (@UbiTennisEng) July 9, 2025

Bývalý kyperský tenista má řecký původ a chce vidět Tsitsipase zpět mezi užší špičkou. Sám si prošel krizí. "Myslím si, že v takové chvíli potřebujete nějaký čas mimo tenis, abyste si vše zhodnotili. Chce to čas na nalezení správného týmu a hlavně neuspěchat žádná rozhodnutí. Mně pomohlo si zajet na pár turnajů bez týmu. Chtěl jsem si najít cestu sám, aniž by mi někdo říkal, co mám dělat. Kdybych mu měl dát nějakou radu, tak je to tohle."

"V posledních dvou letech učinil nějaká špatná rozhodnutí a teď se mu to vrací. Je to nešťastné, ale jsem si dost jistý, že se dokáže vrátit zpátky. Po Wimbledonu (skrečoval první kolo kvůli zranění zad) nezněl zrovna optimisticky. Pochybuje o sobě, což je po porážce normální. Ale nemyslím si, že úplně všechno myslel vážně," doplnil.