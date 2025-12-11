Baghdatis se pustil do tenisové elity: Na co si stěžujete? Máte asociaci, my neměli nic
Baghdatis v rozhovoru pro britská média nepopírá, že tenis prošel vývojem, který posunul nároky na fyzickou kondici do extrémních mezí. Souhlasí i s tím, že období odpočinku mezi sezonami či jednotlivými částmi roku je nedostatečné.
Podle něj však problém nespočívá ve stížnostech samotných, ale v tom, že současní hráči mají na rozdíl od jeho generace k dispozici silnou hráčskou asociaci PTPA, kterou podle něj nevyužívají dostatečně.
"Ano, opravdu si myslím, že kalendář je problém. Je jím už delší dobu, ale nesnáším, když si na něj hráči stěžují," uvedl Baghdatis v rozhovoru pro Tennis365. "Nechápu, na co si furt stěžují. Mají asociaci, která je tu pro ně a která za ně bojuje. Mohou se na ni obrátit, mluvit s ní a hledat způsoby, jak věci zlepšit," dodal.
Podle Baghdatise se však většina kroků elitních hráčů dosud omezila pouze na společná prohlášení, která nenarazila na pozitivní odezvu. Příkladem je i nedávná iniciativa mužské a ženské top 10, která požadovala změnu rozdělování prize money na grandslamových turnajích, avšak dočkala se odmítavé reakce pořadatelů.
"V naší době jsme takovou asociaci neměli. Mohli jsme si stěžovat, jak jsme chtěli, ale nikdo nás neposlouchal. Teď ji ale mají. To je to, čemu nerozumím," pokračoval Baghdatis.
"Mají odbory vytvořené hráči, jako jsou Novak Djokovič nebo Vašek Pospisil, a díky nim možnost jednat s turnaji. Ale oni to nevyužívají. Jen si stěžují v tisku nebo při rozhovorech. Přijde mi to zvláštní. Když si hráč stěžuje, říkám si: ‚Dobře, můžete věci změnit. Je to ve vašich rukou, ne v rukou ředitelů turnajů. Proč to neuděláte?‘"
Zda Baghdatisova slova mezi hráči vyvolají odezvu, ukážou až následující týdny. Jisté však je, že diskuse o podobě tenisového kalendáře bude pokračovat.
Alcaraz bere cenu za sportovní chování. Hlasovali Djokovič, Federer, Nadal či rival Sinner
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře