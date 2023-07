Bartůňková 13leté čekání na českou juniorskou šampionku Wimbledonu neukončila, ve finále uhrála čtyři gamy

Bartůňková, která v semifinále vyřadila nasazenou jedničku a vítězku juniorky Australian Open a Roland Garros Rusku Alinu Kornějevovou, se dnes nemohla opřít o podání. Ztratila sedm z osmi servisů. V prvním setu prohrála od stavu 2:2 čtyři gamy po sobě, ve druhém vyšla naprázdno od stavu 2:3.

Vedle Kristýny Plíškové v roce 2010 vyhrály juniorský Wimbledon také Andrea Strnadová (1989, 1990), Andrea Holíková (1985) a Olga Míšková (1948).

Nenasazený Henry Searle se stal prvním domácím šampionem wimbledonské juniorky po dlouhých 61 letech. Sedmnáctiletý Brit ve finále porazil 6:4, 6:4 svého ruského vrstevníka Jaroslava Demina a navázal na triumf Stanleyho Matthewse z roku 1962.

