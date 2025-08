Bartůňková je k nezastavení a únavu odmítá. Po životním triumfu vyhrála už poosmé v řadě

14:00

Mboková po životním výsledku neskrývá velké cíle

Victoria Mboková je bezpochyby jednou z největších mladých nadějí ženského tenisu. Nyní to dokazuje i na domácím podniku v Montrealu, kde postoupila do semifinále. Kanaďanka se snaží zůstat při zemi, neskrývá však velké cíle. "Do každého turnaje jdu s tím, že ho chci vyhrát," rozpovídala se. Více informací najdete v článku.