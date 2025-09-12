Becker o soupeřích Alcaraze a Sinnera: Spokojí se s rolí v pozadí, špatné myšlení!
Na letošním Australian Open musel Jannik Sinner bojovat o grandslamový titul s Alexanderem Zverevem. Zbývající tři podniky velké čtyřky byly už čistě záležitostí Itala a jeho úhlavního soupeře Carlose Alcaraze.
Všech osm titulů z grandslamů, které se od začátku roku 2024 konaly, si tak mezi sebe rozdělili oba dva současní neohrožení vládci světového tenisu.
Paradoxně největším konkurentem a nejkonzistentnějším hráčem jim byl osmatřicetiletý Novak Djokovič, který došel na každém z letošních grandslamů do semifinále. Na elitní duo však už odpověď nenašel.
Becker v podcastu Becker-Petkovic velmi přímočaře uvedl, že hráči jako Zverev, Taylor Fritz, Jack Draper a někteří další momentálně na Alcaraze se Sinnerem nestačí a pokud chtějí v budoucnu uspět, musí svou hru výrazně zlepšit.
"Jen pro zajímavost, statistika Djokoviče proti Fritzovi je 11:0. A co třeba ostatní? Kde jsou? Kde jsou jména jako Alexander Zverev, Jack Draper, Alex De Minaur, Casper Ruud, Holger Rune, Daniil Medveděv, Andrej Rubljov nebo právě Fritz?" ptá se trojnásobný wimbledonský šampion.
"Jejich problém je, že oni jsou podvědomě spokojení s druhou nebo třetí rolí. Čtvrtfinále nebo semifinále je pro ně v pořádku. Ale tak to být nemůže. To je naprosto špatné uvažování. Pokud se chcete stát nejlepším hráčem světa, takhle prostě přemýšlet nemůžete," dodává Becker.
Posledním hráčem, který vyhrál grandslamový turnaj kromě Alcaraze a Sinnera, byl právě Djokovič na US Open v roce 2023. Tito tři jsou v současnosti také jedinými členy top 10 s vítězstvím na grandslamovém turnaji.
Alcaraz v porovnání s Big Three vede na plné čáře. Bude z něj nejlepší hráč historie?
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře