Bejlek je ve svém největším čtvrtfinále! Vyřadila grandslamovou šampionku a parťačku Krejčíkové

DNES, 13:15
Aktuality 13
WTA ABÚ ZABÍ - Sára Bejlek (20) pokračuje na pětistovce v Abú Zabí v suverénní jízdě. Česká hráčka přehrála 6:4, 6:3 členku TOP 30, šampionku French Open z roku 2017 a deblovou parťačku Barbory Krejčíkové Jelenu Ostapenkovou (28). Ovládla tak už čtvrtý duel v řadě bez ztráty setu a postoupila do svého největšího čtvrtfinále v kariéře. O semifinále se utká s kvalifikantkou Sonay Kartalovou.
Profily hráčů
Ostapenko Jelena
Bejlek Sara
Sára Bejlek v Abú Zabí vyřadila i Jelenu Ostapenkovou (@ PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia)

Bejlek – Ostapenková 6:4, 6:3

Bejlek v úvodu zápasu hrála skvěle. Po skvělé výměně, kde si rozběhala soupeřku a šla si pro vítězný míč, si v osmém gamu vypracovala jeden z brejkbolů. Podání Ostapenkové však nakonec získat nedokázala, když nevyužila ani jednu ze čtyř možností. Další šanci už si ale proklouznout mezi prsty nenechala. Hned následující podání Lotyšky suverénně získala a tím i celou první sadu.

Česká naděje sice v prvním dějství nebyla tou aktivnější hráčkou, udělala však jen osm nevynucených chyb oproti 26 minelám Ostapenkové, což rozhodlo. Zároveň trefila téměř 80 % prvního podání do kurtu a ani po tom druhém se nedostávala pod tlak.

I druhé dějství začala Bejlek velmi dobře. Stále si držela vysoká čísla na servisu a ve čtvrté hře přidala na agresivitě i na příjmu. Ostapenková nebyla schopná vracet returny české hráčky a o podání přišla čistou hrou. Češka ale brejk potvrdit nedokázala.

To ji ale dlouho mrzet nemuselo. Následně počtvrté v zápase prolomila servis Lotyšky, napodruhé na vlastním podání už nezaváhala a po čisté hře vedla už 5:2. Náskok už neztratila a po hodině a 27 minutách využila hned první mečbol.

V celém utkání rozhodla především přesnost české hráčky, které udělala pouze 15 nevynucených chyb. Naopak šampionka French Open 2017 jich měla hned 38. Na vítězné údery byla Bejlek pozadu jen lehce, když trefila 16 nechytatelných míčků a její soupeřka jen o tři více.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Bejlek si připsala jeden z největších skalpů v kariéře, když dokázala porazit grandslamovou šampionku a bývalou světovou pětku. Zároveň vyřadila ze hry deblovou spoluhráčku Barbory Krejčíkové, která zde v singlu nesoutěží. "Cítím se skvěle, jsem se svými výkony zde velmi spokojená. Chci se tuhle sezonu posunout a mít úspěšnější rok než ten loňský a zatím se mi to daří," řekla v krátkém rozhovoru po zápase.

Bejlek tak na pětistovce v Abú Zabí prošla do svého největšího čtvrtfinále v kariéře. Včetně kvalifikace ovládla naprosto suverénně už čtyři duely, ve kterých neztratila ani set. O semifinále se utká s kvalifikantkou Kartalovou. Britka deklasovala lucky losera Renatu Zarazúaovou, která nahradila nemocnou členku TOP 10 a loňskou šampionku Belindu Bencicovou.

Výsledky turnaje WTA 500 v Abú Zabí

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

13
Přidat komentář
subaru
04.02.2026 14:28
Bude to mít proti n..u těžké.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
04.02.2026 13:53
Bencic se odhlásila kvůli nemoci, do článku doplněno.
Reagovat
tommr
04.02.2026 14:24
nechci to zakřiknout ale proti Kartal/Zarazua bude mít Sára určitě větší šanci na výhru než by měla proti Bencic ...
Reagovat
Vlk-v-trave
04.02.2026 14:29
Tak hlavne zavrela usta vsem pochybovacum, proc lezla nekde do Abu Dhabi, a nejela ,do Ostravy... je ve QF a ma sanci na SF. Krom toho... wta je uz hodne vyrovnana, a v Ostrave jsou proste celkem zkusene hracky, ktere ztratily zebricek... takze Sara si to vybojovala a vybrala nejen dobre ale take dobre z te pragmaticke stranky.
Reagovat
JLi
04.02.2026 14:33
Dobře
Reagovat
Levinest
04.02.2026 13:39
Sára velmi pěkně a s přehledem
Reagovat
aape
04.02.2026 13:28
Gratulace Sáře k dokonale využité příležitosti smile
Jen tak dál
Reagovat
tommr
04.02.2026 13:26
Sára reagovala na vypadnutí z top-100 tím nejlepším možným způsobem. Nejen že se tam okamžitě vrátí ale ještě si tam výrazně vylepší pozici ... smile
Bencic která je specialistka na pětistovky (už jich v kariéře vyhrála 7) už bude asi nad Sářiny síly ale třeba Sára opět překvapí ...
Reagovat
bardunek666
04.02.2026 13:25
Sáře odpouštím neúčast v Ostravě :D Gratuluji. Ostapenko teď nehraje nic moc, ale její skalp se pořád počítá.
Reagovat
lvicek
04.02.2026 13:21
Gratulace Sare, to uz jsou pekne posbirane bodiky a taky finance ;). Rikala, ze chce mit letosni sezonu lepsi nez tu minulou a "so far, so good" - tak asi jo ;).
Reagovat
Serpens
04.02.2026 13:18
Sára dobře využila situace a získala body, jak je na tom její tenis, bych asi nechal na příští utkání.
Reagovat
tommr
04.02.2026 13:31
jj proti Bencic se ukáže jak na tom Sára opravdu je. Bencic tolik chyb jako Ostapenko určitě neudělá a Sára si bude muset body vydřít sama ...
Reagovat
Mony
04.02.2026 13:49
K těm chybám jí Sára přinutila svými variacemi rotací
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist