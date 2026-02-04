Bejlek je ve svém největším čtvrtfinále! Vyřadila grandslamovou šampionku a parťačku Krejčíkové
Bejlek – Ostapenková 6:4, 6:3
Bejlek v úvodu zápasu hrála skvěle. Po skvělé výměně, kde si rozběhala soupeřku a šla si pro vítězný míč, si v osmém gamu vypracovala jeden z brejkbolů. Podání Ostapenkové však nakonec získat nedokázala, když nevyužila ani jednu ze čtyř možností. Další šanci už si ale proklouznout mezi prsty nenechala. Hned následující podání Lotyšky suverénně získala a tím i celou první sadu.
Česká naděje sice v prvním dějství nebyla tou aktivnější hráčkou, udělala však jen osm nevynucených chyb oproti 26 minelám Ostapenkové, což rozhodlo. Zároveň trefila téměř 80 % prvního podání do kurtu a ani po tom druhém se nedostávala pod tlak.
I druhé dějství začala Bejlek velmi dobře. Stále si držela vysoká čísla na servisu a ve čtvrté hře přidala na agresivitě i na příjmu. Ostapenková nebyla schopná vracet returny české hráčky a o podání přišla čistou hrou. Češka ale brejk potvrdit nedokázala.
To ji ale dlouho mrzet nemuselo. Následně počtvrté v zápase prolomila servis Lotyšky, napodruhé na vlastním podání už nezaváhala a po čisté hře vedla už 5:2. Náskok už neztratila a po hodině a 27 minutách využila hned první mečbol.
V celém utkání rozhodla především přesnost české hráčky, které udělala pouze 15 nevynucených chyb. Naopak šampionka French Open 2017 jich měla hned 38. Na vítězné údery byla Bejlek pozadu jen lehce, když trefila 16 nechytatelných míčků a její soupeřka jen o tři více.
Bejlek si připsala jeden z největších skalpů v kariéře, když dokázala porazit grandslamovou šampionku a bývalou světovou pětku. Zároveň vyřadila ze hry deblovou spoluhráčku Barbory Krejčíkové, která zde v singlu nesoutěží. "Cítím se skvěle, jsem se svými výkony zde velmi spokojená. Chci se tuhle sezonu posunout a mít úspěšnější rok než ten loňský a zatím se mi to daří," řekla v krátkém rozhovoru po zápase.
Bejlek tak na pětistovce v Abú Zabí prošla do svého největšího čtvrtfinále v kariéře. Včetně kvalifikace ovládla naprosto suverénně už čtyři duely, ve kterých neztratila ani set. O semifinále se utká s kvalifikantkou Kartalovou. Britka deklasovala lucky losera Renatu Zarazúaovou, která nahradila nemocnou členku TOP 10 a loňskou šampionku Belindu Bencicovou.
Výsledky turnaje WTA 500 v Abú Zabí
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
